Von: Björn Jahner | 31.10.23

NONG KHAI: Die so genannten Naga-Feuerbälle, die am Sonntagabend (29. Oktober 2023) in Nong Khai beobachtet wurden, waren nichts anderes als Geschosse, die von der laotischen Seite des Mekong abgefeuert wurden, behauptet ein Wissenschaftler der Chulalongkorn-Universität (CU) am Montag (30. Oktober 2023).

Jessada Denduangboripant, Professor an der naturwissenschaftlichen Fakultät der CU, bestand darauf, dass die Ursache des mysteriösen Phänomens leicht zu erklären sei, ohne auf den Mythos eines Schlangengeistes zurückzugreifen, der Feuerbälle aus dem Mekong schießt.

In mehreren Beiträgen auf Facebook nahm Jessada Bezug auf ein von der Nachrichten-Webseite „The Standard“ veröffentlichtes Foto und eine Erklärung des Astronomen Matipol Tungmatitham, um seine Theorie zu untermauern, dass es sich bei den „Feuerbällen“ lediglich um Leuchtspurgeschosse handelte, die von schelmischen laotischen Dorfbewohnern in die Luft geschossen wurden.

Jessada hat die Medien und die Regierung aufgefordert, die Wahrheit über das jährliche Phänomen zu enthüllen, das jedes Jahr Tausende von Besuchern in die nordöstliche Provinz lockt.

Professor Jessada Denduangboripant. Foto: The Nation

Er wies auch darauf hin, dass die Zahl der Naga-Feuerkugeln in diesem Jahr relativ gering war, was er mit der wirtschaftlichen Notlage in Laos erklärte.

Er zitierte zwei von „The Standard“ veröffentlichte Fotos, von denen eines eine glühende Kugel am Nachthimmel und das andere rote Lichtstreifen wie Leuchtspurgeschosse zeigt, die vom Boden aus abgefeuert werden.

Er erklärte, dass normale Fotos das Phänomen als Feuerball zeigen, aber Fotos, die mit einer langsamen Verschlusszeit aufgenommen wurden, die Wahrheit der roten Streifen enthüllen, die von Projektilgeschossen verursacht wurden.

Jessada wies auch Theorien zurück, wonach die Feuerbälle auf natürliche Weise entstehen, wenn der Vollmond die Freisetzung von Methangasblasen aus dem Flussbett auslöst.

Unter Berufung auf Matipols Erklärung wies er darauf hin, dass die Feuerkugeln tatsächlich einen Tag nach dem Vollmond auftauchten, um mit dem Ende der buddhistischen Fastenzeit zusammenzufallen, was eher auf eine von Menschen gemachte als auf eine natürliche Ursache hindeutet.