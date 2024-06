PORT-AU-PRINCE: Lange ließ die von der UN abgesegnete Truppe auf sich warten. Jetzt sind die ersten ausländischen Polizisten in Haiti. Dort sollen sie im Kampf gegen die mächtigen Banden helfen.

Als erste Kräfte einer multinationalen Sicherheitsmission in Haiti ist eine Gruppe kenianischer Polizisten in den Karibikstaat gereist. Sie landeten am Dienstag in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince, wie auf Bildern örtlicher Medien zu sehen war.

Die Truppe soll die haitianische Polizei im Kampf gegen Banden unterstützen. Der UN-Sicherheitsrat hatte die Mission bereits vergangenen Oktober genehmigt. Kenia will 1000 der geplanten 3000 Einsatzkräfte stellen und die Truppe anführen.

Haiti leidet seit Jahren unter der Gewalt schwer bewaffneter Banden, die Port-au-Prince größtenteils unter ihrer Kontrolle haben. Mit einer Eskalation der Gewalt ab Ende Februar zwangen sie den damaligen Interims-Ministerpräsidenten Ariel Henry zum Rücktritt. Sein Nachfolger Garry Conille übernahm vor wenigen Wochen.

Etwa die Hälfte von Haitis elf Millionen Einwohnern leidet unter akutem Hunger. Mehr als eine halbe Million Haitianer sind im eigenen Land vertrieben.