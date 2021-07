Sechs weitere Thai-Inseln öffnen sich für Touristen

Foto: The Nation

KRABI/PHANG-NGA: Sechs weitere Inseln wollen sich am 1. August für ausländische Touristen im Rahmen des Phuket Sandbox-Programms für quarantänefreies Reisen öffnen.

Grünes Licht erhielten am Donnerstag Koh Phi Phi, Koh Ngai und Koh Railay in der Provinz Krabi sowie Khao Lak, Koh Yao Noi und Koh Yao Yai in der Provinz Phang Nga.



Der Vorschlag, die Inseln in einem „7+7"-Format zu öffnen, wurde bei einem Treffen des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) unter dem Vorsitz von Premierminister Prayut Chan-o-cha grundsätzlich genehmigt. Es fehlt aber noch die offizielle Bestätigung.

Dem Vorschlag zufolge soll geimpften ausländischen Touristen, die sich sieben Tage auf Phuket aufgehalten haben und negativ auf Covid-19 getestet wurden, sieben Tage lang Inselhopping auf den für sie freigegebenen Inseln gestattet werden.