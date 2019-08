Von: Redaktion DER FARANG | 23.08.19

CHIANG MAI: Ein in Brasilien wegen versuchten Mordes gesuchter Schweizer wurde am Donnerstag im Haus seiner thailändischen Frau im Bezirk Saraphi festgenommen.

Der Generalleutnant der Immigration Sompong Chingduang teilte der Presse weiter mit, die brasilianische Polizei habe ihre thailändischen Kollegen kontaktiert, um den Mann zu finden und ihn zur strafrechtlichen Verfolgung auszuliefern. Der 56-Jährige wird beschuldigt, am 28. März 2004 in einer Bar einen Gast angegriffen und wenig später in dessen Haus mit einem Holzstuhl geschlagen zu haben. Den bewusstlosen Mann warf der Schweizer aus dem Fenster. Das Opfer erlitt schwere Rückenmarksverletzungen und ist teilweise gelähmt. Der Verhaftete war zuletzt am 19. Juli nach Thailand eingereist und lebte mit seiner thailändischen Frau in einer Wohnsiedlung in Chiang Mai. Die Immigration hat das Visum des Mannes widerrufen und wird ihn ausliefern.