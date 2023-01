Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.23

CHIANG MAI: Nach 2 Jahren unfreiwilliger Pause war es am Mittwoch, den 16. Dezember 2022, endlich wieder soweit. Das sportliche Highlight des Jahres stand den eifrigen Schülern, Schülerinnen, Lehrern, Lehrerinnen und Eltern der CDSC bevor. Das Highlight, dem alle sehnsüchtig für lange Zeit entgegen gefiebert haben – der Nikolaus-Spendenlauf!

Aufgeregt und hoch motiviert versammelten sich über 250 kleine und große Läufer und Läuferinnen am frühen Morgen auf dem Fußballfeld der CDSC, wo sich zuallererst zur animierenden Rave Musik im Jumpstyle warm gesprungen wurde. Anschließend begaben sich alle Läufer und Läuferinnen auf ihre Startposition und warteten voller Spannung auf den Beginn. Um 08.40 Uhr hieß es dann endlich „3…2…1…Go!“. Die erste Startklappe fiel und die Vorschulkinder der CDSC eröffneten den Spendenlauf. Nacheinander starteten nun Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen und Eltern. Der Timer begann und von nun an hieß es 60 Minuten lang rennen, joggen, laufen, gehen, durchhalten!

Bild: CDSC

Jede Runde zählte! Denn alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten sich im Vorfeld Sponsoren gesucht, die das CDSC-Waldprojekt für jede gelaufene Runde mit einem kleinen Geldbetrag unterstützen. Über 50 Schaulustige hatten sich an der Strecke versammelt, um die Läufer und Läuferinnen Runde um Runde lautstark anzufeuern. Es war ein unermüdlicher Kampf gegen die Zeit, der alle jede Menge Schweißtropfen gekostet hat. Doch es hat sich gelohnt. Nach Ablauf der Zeit wurden insgesamt sagenhafte 4.000 Runden gezählt und somit 1.435 km zurückgelegt.

Bild: CDSC

Die CDSC bedankt sich bei allen Läufern, Läuferinnen, Eltern, tatkräftigen Helfern und Helferinnen und Sponsoren, ohne die dieses Großevent nicht hätte stattfinden können. Ein besonderer Dank geht an die großzügigen Event Sponsoren Decathlon Chiang Mai, Petch Lanna Muay Thai School, Elephant Poopoopaper Park, Progression Vertical, Nic's Restaurant and Playground und We Learn Thai Chiang Mai, welche Gutscheine für die Klassen- und Gruppengewinner zur Verfügung gestellt haben.

Lesen Sie auch: CDSC-Schüler pflanzen 600 Bäume

Der Erlös des Spendenlaufes fließt in das CDSC-Waldprojekt und dient dazu, weitere Bäume zu pflanzen und den schuleigenen Wald zu vergrößern. Das Waldprojekt wurde anlässlich des 25. Schuljubiläums im Jahre 2019 gegründet. Das Ziel des Projektes ist es, die CO2-Emission der Schule durch das Pflanzen von Bäumen auszugleichen und so in naher Zukunft eine CO2 neutrale Schule zu werden. Seit dem Beginn des Projektes wurden bereits über 2.000 Bäume gepflanzt.

Lesen Sie auch: Deutscher Botschafter besucht den CDSC-Wald

Die Christliche Deutsche Schule Chiang Mai (CDSC) ist eine deutsche Auslandsschule mit dem Siegel „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ des deutschen Bildungsministeriums (KMK). Die CDSC bietet Bildungsprogramme vom Kindergarten bis zum Deutschen Internationalen Abitur (DIA) am Ende der 12. Klasse an, sowie einen Deutsch-Vorbereitungskurs (GPC) für nicht-deutschsprachige Kinder im Alter von 10-12 Jahren, die am Schulprogramm teilnehmen möchten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite der Schule oder kontaktieren Sie das Schulsekretariat per E-Mail.

Bild: CDSC

Christliche Deutsche Schule Chiang Mai, 83/1 Ban Buak Krok Nua, Tha Wang Tarn, Saraphi Chiang Mai 50140, Thailand. Tel: +66 (0)52-080.712