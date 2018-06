Von: Björn Jahner | 03.06.18

KHANOM: Bereits zum sechsten Mal wird am Na Dan Beach im Bezirk Khanom in der Südprovinz Nakhon Si Thammarat am Samstag, 30. Juni, 16 bis 24 Uhr, das „Khanom Festival“ veranstaltet.



Die Besucher dürfen sich auf ein außergewöhnliches Musikfestival direkt am Strand freuen. Live auf der Bühne stehen unter anderem bekannte thailändische Bands und Künstler wie Atom Chanakan, Wan Thanakrit, Room 39, Paradox, Getsunova und 25 Hours. Vorverkaufstickets kosten bis zum 20. Juni 900 Baht und ab dem 21. Juni 1.200 Baht pro Person.



Neben dem Festival locken viele Sehenswürdigkeiten zum Besuch, so der Laem Prathap Beach im Dorf Thong Nian, von wo aus die Einwohner Bootsausflüge zum Beobachten der in der Region heimischen rosa Delfinen und zu den vorgelagerten Inseln organisieren. Das beliebteste Souvenir hingegen ist die bekannte Khanom-Shrimps-Paste, die mit dem Otop-Siegel („One Tambon One Product“), prämiert ist. Festivaltickets sind an den Schaltern und auf der Webseite von Thai Ticket Major erhältlich.