Written by: Björn Jahner | 01/02/2019

BANGKOK: Am Donnerstagmorgen brodelte die Gerüchteküche um die strengeren Anforderungen für die Verlängerung des Rentnervisums in Form des Nachweises eines festen Bankguthabens nach einem Bericht des in Pattaya ansässigen Radiosenders Fabulous 103 FM gewaltig. Dass der Paukenschlag ausgerechnet noch am späten Nachmittag des selben Tages erfolgen würde hätte wohl niemand gedacht.

Auf einer Pressekonferenz ließ die thailändische Einwanderungsbehörde am Donnerstag verlautbaren, dass eine große Änderung der finanziellen Voraussetzungen für die Verlängerung das sogenannte Rentnervisum erforderlich sei. Die neuen Anforderungen wurden in der Polizeiverordnung Nr. 35/2561 veröffentlicht: Ausländer, die sich für die Verlängerung ihres Rentnervisums mit dem Nachweis eines Guthabens von mindestens 800.000 Baht auf einem thailändischen Bankkonto oder durch die Kombination von Bankguthaben und monatlichem Einkommen (Rente) bewerben, müssen ab sofort 800.000 Baht drei Monate nach der Visumverlängerung auf dem Bankkonto vorweisen können sowie 400.000 Baht in den darauf folgenden Monaten. Auch zwei Monate vor der Bewerbung müssen 800.000 Baht auf dem Konto nachgewiesen werden können.

Nachfolgend die neuen Anforderungen für die Verlängerung eines Rentnervisums gemäß der Polizeiverordnung Nr. 35/2561:

(1) Die erteilte Aufenthaltsgenehmigung muss ein Non-Immigrant Visa sein

(2) Der Ausländer muss 50 Jahre oder älter sein.

(3) Nachweis eines Monatseinkommens von mindestens 65.000 Baht.

(4) Der Ausländer muss mindestens 2 Monate vor der Bewerbung und mindestens 3 Monate nach der genehmigten Verlängerung des Visums ein Guthaben von mindestens 800.000 Baht auf dem Konto einer thailändischen Bank vorweisen können. Nach Beendigung der ersten drei Monate nach der Visaerteilung kann sich der Ausländer einen Teil der Einlage nach erteilter Genehmigung auszahlen lassen. Das restliche Guthaben darf jedoch nicht weniger als 400.000 Baht betragen.

Die neue Anforderung, ein Guthaben von mindestens 400.000 Baht drei Monate nach der Visaerteilung auf einem thailändischen Bankkonto zu halten gilt ab dem 1. März 2019.

Mit den verschärften gesetzlichen Anforderungen für die Verlängerung eines Rentnervisums will die Immigration der Praxis ein Ende setzen, dass Ausländer, die finanziell nicht in der Lage sind, die 800.000 Baht Bankguthaben als Sicherheit aufzubringen, die Dienste Dritter in Anspruch nehmen. So kündigte der nationale Chef der thailändischen Immigration Generalmajor Surachate Hakpal bei seinem Amtsantritt im Oktober 2018 an, entschieden gegen Agenten vorgehen zu wollen, die Dokumente für die Beantragung oder Verlängerung eines Visums für Ausländer fälschen.