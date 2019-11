Renovierter River Wing bietet Luxus pur

Von: Björn Jahner | 18.11.19

BANGKOK: Das Mandarin Oriental, Bangkoks Hotellegende am Chao-Phraya-Fluss, eröffnete am 11. November ihren komplett renovierten River Wing.

Der Flussflügel umfasst luxuriöse Suiten und vergrößerte Zimmer, die alle einen fantastischen Blick auf den Fluss der Könige bieten. Neu ist auch das Kinu by Takagi, Thailands erstes Restaurant im Kaiseki-Stil von dem mit einem Michelin-Stern gekrönten Küchen-Maestro Takagi Kazuo von Kyoto Cuisine Takagi in Japan. Frisch renoviert präsentieren sich ab sofort auch die drei Restaurants Lord Jim’s, The Verandah und Riverside Terrace sowie auch die Hotellobby und zwei Swimmingpools.



Anläss­lich der Wiedereröffnung des Flussflügels bietet das Mandarin Oriental Bangkok seinen Gästen das Spezialangebot „Be The First To Stay“ für 25.350 Baht pro Nacht an. Das Übernachtungspaket ist vom 17. November bis zum 31. März erhältlich und beinhaltet unter anderem einen privaten Butler, Frühstücksbuffet für zwei Personen sowie ein tägliches Guthaben in Höhe von 2.000 Baht pro Zimmer oder 4.000 Baht pro Suite für den hoteleigenen Spa. Infos: Mandarin Oriental, Bangkok.





