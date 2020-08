THAILAND: „Hello Rainy“ lautet der Name einer neuen Kampagne der Thailändischen Tourismusbehörde, an der sich Airlines, Hotels und Autovermietungen beteiligen, um das Reisen während der Regenzeit zu promoten.

Sie umfasst Vorschläge zu 60 Reiserouten in 60 Provinzen des Landes in der Monsunzeit. Darunter befinden sich unter anderem die Reisterrassen in Nan, der Khao Kho National Park in Phetchabun und der Khanom Beach in Nakhon Si Thammarat. Perfekt abgestimmt auf die Reiserouten bieten Fluggesellschaften Hotels und Resorts sowie Mietwagen- und Ausflugsanbieter attraktive Angebote zum Spezialpreis an.



Einziger Wermutstropfen: Die Informationen stehen nur auf Thailändisch zur Verfügung. Mehr finden Sie hier!