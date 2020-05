Von: Redaktion DER FARANG | 14.05.20

PHUKET: Die heftigen Regenfälle der letzten Tage haben wenig dazu beigetragen, die Wasserreservoire der Insel zu füllen, erklärte der Chef der Provincial Waterworks Authority (PWA), Graisorn Mahamad, gegenüber „The Phuket News“.

Trotz der jüngsten Niederschläge wies der Staudamm Bang Wad, das Hauptreservoir der Insel, am Mittwoch kaum mehr Wasser auf als noch vor einer Woche. Der Stausee enthielt 376.000 Kubikmeter oder 3,7 Prozent seines Fassungsvermögens von über 10,2 Millionen Kubikmeter. Am 7. Mai waren es 371.000 Kubikmeter, 4 Prozent seines Fassungsvermögens.

Der Wasserstand des Stausees Bang Neow Dum in Srisoonthorn hat sich gegenüber den 529.000 Kubikmeter, die in der vergangenen Woche gemessen wurden, um 2.000 Kubikmeter erhöht. Am Mittwoch wurden 531.000 Kubikmeter oder 7,3 Prozent seiner Kapazität von 7,2 Millionen Kubikmeter gemessen. Der Klong-Kata-Stausee wies 428.000 Kubikmeter oder 9,9 Prozent seines Fassungsvermögens von über 4,32 Millionen Kubikmeter auf. Die PWA wird sich weiterhin auf private Quellen verlassen, um den Verbrauchern so viel Wasser wie möglich zu liefern. Doch selbst die privaten Quellen gehen laut Graisorn zur Neige.