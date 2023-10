BANGKOK: Das aufstrebende thailändische Unternehmen Really Cool plant seinen Flugbetrieb im zweiten Quartal 2024 aufzunehmen.

Die „neue Lifestyle-Full-Service-Airline“ will mit geleasten Airbus A330-300 statt A350 starten, was Zweifel an ihrem Versprechen, „Reisen wird nie mehr dasselbe sein“, aufkommen lässt. Es plant auch, mit anderen thailändischen Fluggesellschaften zu kooperieren, ohne Details zu Zeitpunkt oder Partnern zu nennen.

Die Airline, gegründet im März 2023, verschiebt ihren ursprünglichen Starttermin von Dezember. Zum Auftakt werden zwei A330-300-Flugzeuge eingesetzt, zwei weitere bis Jahresende.

Really Cool Airlines hat ihren Sitz am Bangkoker Flughafen Suvarna­bhumi. Really Cool gab bekannt, dass sie zunächst Japan, insbesondere Tokio-Narita und Nagoya, bedienen werde. Obwohl Narita (und Tokio im Allgemeinen) von Bangkok aus ein riesiger Markt ist, ist er kaum unterversorgt. Really Cool wäre die sechste Fluggesellschaft, mit acht täglichen Flügen im zweiten Quartal. Auf der Strecke Bangkok-Haneda gibt es weitere sieben tägliche Flüge mit drei Fluggesellschaften. Die Verbindung zwischen Bangkok und Nagoya bietet hingegen Wachstumspotenzial. Really Cool plant auch Flüge nach Hongkong, Singapur und Taipeh, wo die Konkurrenz groß ist.

Langfristig erwägt das Unternehmen die Anschaffung von effizienteren Flugzeugen wie A350 oder 787 für Flüge nach Europa und Australien. Der Start von Really Cool Airlines weckt großes Interesse in der Luftfahrtbranche.