Radfahrer gerammt und im Torf versteckt - lange Haft für Zwillinge

GLASGOW: Weil sie vor knapp sechs Jahren im Suff einen Radfahrer überfahren und seine Leiche im Torfmoor versteckt haben, müssen Zwillingsbrüder in Schottland lange ins Gefängnis. Die Tat wäre wohl nie aufgeklärt worden, wenn nicht eine Ex-Freundin des einen Bruders die Polizei informiert hätte, berichtete der Sender Sky News am Freitag. Der Mann hatte sie 2020 zur Grabstätte geführt, dort ließ sie eine Getränkedose als Erkennungszeichen liegen. Anschließend gab sie der Polizei Bescheid.

Der Bruder, der am Steuer gesessen hatte, räumte Totschlag ein und wurde am Freitag in Glasgow zu zwölf Jahren Haft verurteilt, sein Zwilling wegen Beihilfe zu fünf Jahren und drei Monaten.

Die heute 31 Jahre alten Männer waren im September 2017 nach einer Feier auf dem Heimweg, als sie in den Highlands bei starkem Regen den 63 Jahre alten Radfahrer rammten, der auf einer Spendenfahrt durch Schottland war. Anstatt den Rettungsdienst zu rufen, verscharrten sie die Leiche in einem abgelegenen Gebiet, versteckten das Fahrrad, zerstörten das Handy und verbrannten Helm, Portemonnaie und Rucksack. Die Polizei suchte mehrmals ohne Erfolg nach dem Opfer.