Quarantäne für alle ankommenden Ausländer

CHIANG MAI: Alle Ausländer müssen bei ihrer Ankunft in der Provinz Chiang Mai in eine 14-tägige Selbstquarantäne.

Das haben Gouverneur Charoenrit Sanguansat und die Leitung des internationalen Flughafens beschlossen und weitere Beschränkungen angeordnet, um das Covid-19-Virus zu stoppen. Wenn Ausländer bereits in Chiang Mai leben, können sie sich zu Hause isolieren und Kontakt zu den Gesundheitsbehörden aufnehmen. Wenn sie nur zu Besuch sind, werden sie 14 Tage lang in eines von drei Hotels untergebracht: im BP Chiang Mai City Hotel, im May Flower Grande und im Chaya Resort and Spa. Personen, die die Quarantäne nicht einhalten, können zu einem Jahr Gefängnis und/oder zu einer Geldstrafe von 100.000 Baht verurteilt werden. Thailänder, die aus Bangkok oder den Provinzen Phuket, Pattani, Yala und Narathiwat zurückkehren, müssen in ihrer Unterkunft eine 14-tägige Quarantäne einhalten.