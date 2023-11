Von: Björn Jahner | 06.11.23

BANGKOK: Nachdem die Regierung die Öffnungszeiten für Nachtlokale in Bangkok, Chiang Mai, Chonburi und Phuket bis 04.00 Uhr morgens verlängert hat, fordern Geschäftsleute in anderen Provinzen, dass dort die gleiche Politik angewendet wird.

Am Freitag (3. November 2023) kündigte Premierminister Srettha Thavisin an, dass die Regierung die Öffnungszeiten der Nachtlokale versuchsweise zunächst in den vier Provinzen verlängern werde, um den Tourismus anzukurbeln. Die Maßnahme werde voraussichtlich am 15. Dezember 2023 in Kraft treten, sagte er und fügte hinzu, dass die staatlichen Behörden prüfen werden, wie viele Monate für den Versuch geeignet sind.

Die Verlängerung sei vorerst nur vorübergehend, und man werde in Zukunft über eine Änderung der Zoneneinteilung diskutieren, sagte der Premierminister.

Er betonte, dass die Regierung beabsichtige, die Wirtschaft und den Tourismus im Inland anzukurbeln. Der Plan wird auch dazu beitragen, mehr Einkommen für Unternehmen im Tourismussektor, einschließlich Restaurants und Unterhaltungseinrichtungen, zu generieren.

Pichanont Ingprasarn, Miteigentümer von Nachtlokalen in den drei östlichen Provinzen Trat, Chanthaburi und Rayong, sagte, dass die Regierung die Vor- und Nachteile der Ausweitung prüfen werde, bevor sie entscheide, ob eine ähnliche Konzession auch auf andere Provinzen angewendet werde.

„Wenn die Verlängerung den Tourismus und die lokale Wirtschaft in den vier Provinzen ankurbelt, sollten auch andere Provinzen die Möglichkeit haben, die Öffnungszeiten zu verlängern“, sagte er.

„Die Regierung sollte andere Provinzen mit dem Potenzial für touristisches Wachstum in Betracht ziehen, wie Rayong und Trat, die über touristische Attraktionen [Anm. d. Red.: wie Koh Chang in Trat] verfügen. Die dortigen Nachtlokale sind auch das Ziel ausländischer Touristen“, sagte er.

Er wünscht sich außerdem, dass die Regierung mehr Betreibern von Nachtlokalen auf Koh Chang die Möglichkeit gibt, Lizenzen für einen legalen Betrieb zu beantragen, ihnen klare Zonen zuweist und für eine strengere Durchsetzung der Gesetze sorgt, um zu verhindern, dass Minderjährige die Lokale besuchen und andere Probleme auftreten.

Samphan Chanderm, ein Berater des Tourismusrates von Trat, befürwortete ebenfalls die Verlängerung der Öffnungszeiten in Trat, da dies die Einnahmen aus dem Tourismus in der Provinz, insbesondere auf Koh Chang, steigern würde.

Ratchaporn Poonsawat, Präsident der Koh Samui Tourism Association, sagte, dass Koh Samui in Surat Thani nicht zu den Provinzen gehöre, in denen die Verlängerung der Öffnungszeiten für Vergnügungslokale in Kraft trete, obwohl sie touristisch sehr wertvoll sei. Er sagte, dass die Geschäftsleute hier bereits mit der vorherigen Regierung über die Verlängerung der Öffnungszeiten diskutiert hätten.