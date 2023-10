Von: Björn Jahner | 05.10.23

UBON RATCHATHANI: : Premierminister und Finanzminister Srettha Thavisin wird am Freitag und Samstag (6.–7. Oktober 2023) die Provinzen Ubon Ratchathani, Yasothon und Roi Et besuchen, um die Hochwassersituation zu inspizieren und den Flutopfern zu helfen, sagte Regierungssprecher Chai Wacharonke am Donnerstag (5. Oktober 2023).

Verkehrsminister Suriya Jungrungreangkit, der stellvertretende Landwirtschaftsminister Chaiya Promma, der stellvertretende Innenminister Kriang Kantinan und weitere Beamte werden den Premierminister begleiten.

Sretthas Delegation wird am Freitagnachmittag zunächst den Bezirk Mueang in Ubon Ratchathani besuchen, um die Hochwassermessstation an der Seri Democracy Bridge zu inspizieren, die über den Mun-Fluss führt. Anschließend wird der Premierminister in den Bezirk Phibun Mangsahan reisen, um den von den Überschwemmungen betroffenen Anwohnern Überlebenspakete und andere lebensnotwendige Dinge zu überreichen.

Am Samstag wird der Premierminister Überlebenspakete an Überschwemmungsopfer im Bezirk Kham Khuean Kaeo in der Provinz Yasothon verteilen und am Nachmittag ein Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige im Bezirk Suvarnabhumi in der Provinz Roi Et besuchen.

Die nordöstliche Region Thailands ist ein großes Becken, durch das zwei große Flüsse, der Chi und der Mun, fließen, bevor sie an der Grenze zu Laos in den Mekong münden. Obwohl die Flüsse als Lebensader für die Landwirtschaft dienen, können sie in der Regenzeit über die Ufer treten und Überschwemmungen in mehreren Gemeinden an den Flussufern verursachen.

Nach Angaben von Chai staut sich in den Stauseen der drei Provinzen aufgrund der anhaltenden starken Regenfälle derzeit mehr Wasser an, so dass die örtlichen Behörden Maßnahmen zur Hochwasserabwehr ergreifen, um zu verhindern, dass das Wasser in Gewerbegebiete fließt.

Die Stauseen in Ubon Ratchathani sind derzeit zu 89 Prozent ausgelastet, während die Stauseen in Yasothon und Roi Et zu 65 und 37 Prozent ausgelastet sind.