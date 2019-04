Mehr als 100 Unruhestifter wurden am Dienstag bei einer Razzia am Stadtstrand an der Beach Road von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Foto: Fotolia.com

PATTAYA: Mehr als 100 Einheimische wurden am Dienstag am Pattaya Beach festgenommen, als die Polizei, Militär und zivile Einsatzkräfte eine Razzia am Stadtstrand an der Beach Road durchführten, um Störenfriede aus dem Verkehr zu ziehen.

Der Einsatz erfolgte unter Aufsicht vom stellvertretenden Leiter der Polizeistation Muang Pattaya, Pol. Lt. Col. Korn Somkhanay. Auf einer Pressekonferenz informierte Somkhanay die Medien, dass zwei rivalisierende Jugendbanden aus dem Verkehr gezogen wurden. Die betrunkenen Teenager sollen mit Messern aufeinander losgegangen sein. Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung kam eine Person ums Leben, drei erlitten Verletzungen. Ebenfalls aufgegriffen und vorübergehend festgesetzt wurden mehrere Frauen, denen vorgeworfen wird, Touristen auf der Strandpromenade sexuelle Dienste angeboten zu haben sowie mehrere Obdachlose. Von allen Personen wurden auf der Polizeistation Pattaya genetische Fingerabdrücke erfasst. Das jeweilige Strafmaß wurde nicht bekanntgegeben.