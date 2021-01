NAKHON PATHOM: Ein Mann, der verdächtigt wird, den auf Ketamin basierenden Drogencocktail „k-nom pong" zu verkaufen, der mit mindestens zehn Todesfällen in Bangkok in Verbindung gebracht wird, wurde bei einer Schießerei mit der Polizei in Nakhon Pathom getötet.

Die Polizei spürte am Dienstag den 41-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler auf. Er befand sich in einem Pick-up, der neben einem anderen Auto am Straßenrand in Nakhon Pathom geparkt war. Als sich die Beamten näherten, verließ der Mann seinen Wagen, zog eine Waffe und feuerte mehrere Schüsse auf die Polizisten ab. Diese erwiderten das Feuer. Der Verdächtige versuchte zu fliehen, brach jedoch zusammen und starb in einem Waldstück neben der Straße.

Die Polizei fand bei Durchsuchung seiner Taschen eine kleine Tüte mit „k-nom pong“ und 40 Ecstasy-Pillen. Die Ermittler verhafteten zwei mutmaßliche Komplizen, die das Auto und den Pick-up fuhren. Der Rauschgiftcocktail besteht aus Ketamin, das mit Methamphetamin, Heroin und dem angstlösenden Medikament Diazepam vermischt ist.

Die Polizei geht zurzeit hart gegen den Handel mit Drogen vor, nachdem zehn Menschen nach der Einnahme des Rauschgiftcocktails starben. Vom 13. bis 18. Januar verhafteten die Beamten bei Razzien 592 Personen. Die Polizei beschlagnahmte Drogen im Wert von insgesamt 8.644.825 Baht, darunter Methamphetamin-Pillen, Crystal Methamphetamin, Cannabis, Ketamin, Kratom-Blätter, Kratom-Drink und Ecstasy-Pillen.