Phukets Gouverneur riegelt die Ferieninsel ab

PHUKET: Gouverneur Narong Woonciew hat die Abriegelung der gesamten Insel angeordnet. Menschen aus anderen Provinzen dürfen ab dem 3. August nicht mehr nach Phuket einreisen, und über die Zukunft des Phuket-Sandbox-Modells ist noch nicht entschieden worden.

Von der Abriegelung ausgenommen sind Personen, die lebenswichtige Güter transportieren, Studenten und Menschen von medizinischen Notfalldiensten. Diejenigen, die von diesem Verbot ausgenommen sind, müssen vollständig geimpft sein und bei der Einreisekontrolle einen entsprechenden Nachweis vorlegen.

Kajornsak Kaewjaras, Generaldirektor des Ministeriums für Seuchenkontrolle (DDC), sagte, dass das Ministerium die Covid-19-Situation auf Phuket noch zwei Wochen lang beobachten wird, um dann zu entscheiden, ob die Phuket-Sandbox-Regelung beibehalten werden soll. Phuket habe gute Arbeit bei der Kontrolle der Covid-19-Übertragungen in der Provinz geleistet, da von den 12.395 Ausländern, die bisher die Inselprovinz besuchten, nur 30 infiziert und unter Quarantäne gestellt worden seien. Es sei gelungen, alle infizierten Besucher rechtzeitig ausfindig zu machen und eine Übertragung zu verhindern.

Nach Angaben des DDC wurden in der vergangenen Woche insgesamt 148 Fälle in Phuket gemeldet. Alle Infektionen wurden aus anderen Provinzen eingeschleppt. Auch von Einwohnern Phukets, die in anderen gefährdeten Provinzen gearbeitet hatten und in die Provinz zurückkehrten, um sich medizinisch behandeln zu lassen.