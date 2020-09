© The Nation

PHUKET: Die Ferieninsel will sich ab dem 1. Oktober in vier Phasen für Ausländer öffnen als Teil der Bemühungen, die Wirtschaft anzukurbeln und das Vertrauen in den Tourismussektor wiederherzustellen.

Provinzgouverneur Narong Woonciew hat dem staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) die vier Phasen einer sicheren Wiedereröffnung der Insel vorgeschlagen. Die erste Phase wird mit Ausländern beginnen, die sich für das „Phuket Longstay"-Programm angemeldet haben und mindestens drei Monate auf der Insel bleiben wollen. Diese Phase wird in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Standards des CCSA durchgeführt.

In der zweiten Phase wird mit einem „Sicherheitstourismus"-Programms Phuket für Ausländer aus Ländern mit geringem Risiko geöffnet, die sich während ihrer 14-tägigen Quarantäne zweimal aus ihrem Hotel hinauswagen dürfen. Sobald die Behörden genügend Vertrauen in die Viruskontrollmaßnahmen von Phuket gewonnen haben, wird die dritte Phase für Länder mit mäßigem Risiko eingeleitet. Die Touristen müssen sich weiterhin einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen.

Die vierte Phase wird in Betracht gezogen, sobald ein Impfstoff auf dem Markt und die Pandemie eingedämmt ist. Im Rahmen dieser Phase werden die Touristen am Flughafen getestet, und wenn sie sich als frei von dem Virus erweisen, dürfen sie frei reisen.