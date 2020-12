Phuket erhält ein offizielles Monopoly-Spiel

Von: Redaktion DER FARANG | 11.12.20

PHUKET: Mit über einer Milliarde Spielern weltweit und Ausgaben in 114 Ländern ist Monopoly seit langem bei Familien rund um den Globus beliebt. Jetzt wird Phuket seine eigene Ausgabe des weltberühmten Brettspiels bekommen, kündigt das Unternehmen Winning Moves an. Es wird das Phuket Monopoly unter offizieller Lizenz von Hasbro produzieren.

Das in Großbritannien ansässige Winning Moves will das Spiel ab August nächsten Jahres exklusiv über lokale Geschäfte auf der Ferieninsel verkaufen. Die Einwohner Phukets haben die Möglichkeit, bei der Produktion dieser Version des weltberühmten Spiels mitzuhelfen. Vorschläge können per E-Mail an phuket@winningmoves.co.uk sowie an die Phuket Monopoly Facebook-Seite geschickt werden.

Jedes der 28 Monopoly-Felder wird durch bekannte Orte rund um Phuket ersetzt. Das Spiel wird in verschiedenen Sets farblich gestaltet, von Tourismus über Kultur, Shopping und Business bis hin zu den kultigsten Attraktionen. „Alles wird berücksichtigt, vom Nationalpark über Patong Beach, Insel-Boottouren bis hin zu den fantastischen Restaurants, heißt es bei Winning Moves.