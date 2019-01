Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.19

PHUKET: Das Phuket Provincial Livestock Office verkündet die inselweite Tollwutimpfung streunender Hunde.

Auch sollen aggressive Hunde eingefangen werden. Nachdem ein 7-jähriges Kind in Phuket vor zwei Tagen von Straßenhunden fast zu Tode gebissen wurde und die Fotos auf Facebook online zu sehen waren, wurden Stimmen laut, dass endlich etwas geschehen muss. Phukets Gouverneur Phakaphong Tavipatana ordnete eine Aufstellung aller Hunde und Katzen auf Phuket an, die im Februar beginnen soll. Danach sollen ab März Impfstoffe gegen Tollwut flächendeckend auf Thailands größter Insel ausgelegt werden. Im Baan-Khanun-Tierheim in Thalang leben derzeit rund 700 Hunde. Die Bevölkerung wird gebeten, aggressive Hunde dem Phuket Provincial Livestock Office zu melden. Die vier Hunde, die den Jungen angegriffen hatten, wurden von der Behörde unter Quarantäne gestellt und werden auf Tollwut untersucht. Sollten sie keine Tollwut haben, würden sie sterilisiert und in ein Tierheim gebracht. Mit dieser Maßnahme wolle man, so das Livestock Office, „das Vertrauen unter den Bürgern und Touristen wiederherzustellen. ".