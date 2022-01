PHUKET: Die Provinzverwaltung Phuket hat ein Budget für die Anschaffung von 60.000 Moderna-Impfstoffdosen bereitgestellt. Die Impfmittel sollen für die vierte Covid-19-Impfung – bzw. für die zweite Auffrischungsimpfung – der Insulaner bereitgestellt werden.



Der Startschuss zur zweiten „Booster“-Impfkampagne der Regierung in der oft als „Perle der Andamanensee“ bezeichneten Inselprovinz soll voraussichtlich noch Ende Januar fallen.



Dank des „Sandbox“-Einreisemodells, im Rahmen dessen sich Phuket im Juli vergangenen Jahres als erstes thailändisches Reiseziel für ausländische, vollständig geimpfte Urlauber in Pandemiezeiten geöffnet hat, gehört das Eiland an der südlichen Westküste des Königreichs derzeit zu den erfolgreichsten Destinationen des Landes, in denen der internationale Tourismus wieder an Fahrt gewinnt. Da mit der Rückkehr der Touristen sowie der Beschäftigten im Gastgewerbe auch das Covid-19-Risiko auf dem „Sandbox“-Eiland steigt, drängt die Provinzverwaltung Phuket auf die baldige Durchführung der zweiten Auffrischungsimpfungen in der Inselprovinz.



„Die vierte Impfung wird die Immunität der Einwohner Phukets erhöhen, wodurch die Wirtschaft angekurbelt, der Tourismus ermöglicht und das Land Einnahmen generieren kann“, erklärte ein Sprecher der Inselverwaltung gegenüber der Presse. Mit der vierten Impfkampagne bekräftigt Phukets Gouverneur Narong Woonciew seine Entschlossenheit zur Aufrechterhaltung des „Phuket Sandbox“-Modells, besonders im Hinblick auf die sich rasant im Land ausbreitenden Covid-19-Variante Omikron.



Die Auffrischungsimpfungen mit dem Moderna-Vakzin sollen der Insel deshalb zusätzliche Sicherheit und Schutz bieten, auch wenn noch nicht genau bekannt ist, wann, wie und in welcher Reihenfolge die 60.000 Impfstoff-Chargen verabreicht werden.