Von: Björn Jahner | 05.12.21

PATTAYA: Amerikanische Musclecars und schwere Maschinen üben bis heute eine spektakuläre Faszination auf Automobilfans auf der ganzen Welt aus. Rasenden Jugendträumen haben sich in Pattaya gleich zwei PS-starke Erlebnisrestaurants verschrieben, in denen rollende Raketen – sowohl auf zwei als auch vier Rädern – eine aufregende Kulisse für Foodporn- und Selfie-Fans bilden.

Mit Rennwagen, Musclecars und schweren Motorrädern bietet V8 Fast Lane ein tolles Dining-Erlebnis auf der Überholspur und kulinarische Raffinesse.

Parallel zum Impffortschritt und der Lockerung der Alltagsbeschränkungen in Thailand kommt auch wieder ordentlich Tempo in Pattayas Gastronomie-Szene, wofür besonders zwei Erlebnisrestaurants sorgen, die eines gemeinsam haben: jede Menge Hubraum.

In einem aufwendig gestalteten Showroom werden gleich mehrere Automobil- und Motorradträume ausgestellt.

Neben hippen Beach-Clubs, die im Küstengebiet zwischen Pattaya und Sattahip wie Pilze aus dem Boden schießen, hat sich in der Pandemie besonders die Themengastronomie bewährt, die den Gästen nicht nur Essen, Trinken und Bewirtung, sondern zusätzliche Attraktionen anbietet. Ihr Konzept beinhaltet zumeist einen gelungenen Mix aus Foodporn und Selfiespot. Das bedeutet: Fotografieren, was man – im besten Fall in einer spektakulären Umgebung – gleich aufisst, und das dann auch weithin in sozialen Netzwerken spreadet. Diese Art Selfies sind absolut in Mode und eine Win-Win-Situation für Gäste und Gastgeber: Während die Fotos der Generation Instagram noch mehr Kommentare bescheren und ihren Aufwärtstrend in der Social-Media-Hierarchie beschleunigen, verhelfen sie den Restaurants zu großer Bekanntheit und steigender Gästezahl.

Das Bistro ist geschmackvoll gestaltet und erlaubt mit seiner Panoramaglasfassade Sehen und Gesehen werden.

Ein Trend, den auch V8 Fast Lane in der „Pattaya Darkside“ und The Bikers Café Thailand in Sattahip bedienen. Beide Lokalitäten setzen ihren thematischen Schwerpunkt auf Fahrzeuglegenden, sowohl auf vier als auch auf zwei Rädern. So weitsichtig wie das gastronomische Konzept sind auch die Betreiber der beiden Themenres­taurants – der Deutsche Günter Klose (V8 Fast Lane) und der Schweizer Martin Koller (The Bikers Café Thailand) – die sich nicht als Konkurrenten betrachten, sondern sich sogar die Kundschaft gegenseitig zuspielen: Gäste, deren Herz für schnelle Flitzer, ausgezeichnete Küche und Lokalitäten mit Wow-Effekt schlägt.

Musclecars sorgen für Herzrasen

Die einladende Bar ist im Vintage-Stil der 60er Jahre dekoriert und versprüht viel James-Dean-Mentalität.

Am dritten Juli dieses Jahres hat in der Pornprapanimit Road, auch bekannt als Soi Siam Country Club, V8 Fast Lane eröffnet. Dass hier der Fokus auf PS-starke Musclecars liegt, ist weder dem Zufall noch einer intensiven Markterkundung geschuldet, sondern der logische Schritt eines Mannes, der eine beträchtliche Privatsammlung seltener Supercars und außergewöhnlicher Motorräder sein Eigen nennen kann: Günter Klose. Der Deutsche hat nicht nur Benzin im Blut, sondern genießt den Ruf als einer der renommiertesten Restaurateure für amerikanische Autos in Thailand. Betritt man die automobile Erlebniswelt zieht ein knallroter Chevrolet Camaro SS 350 V8 Turbo-Fire alle Blicke auf sich. Die 295-PS-Bodenrakete aus den 1960er Jahren ist weltweit der Inbegriff eines Musclecar und lässt die Herzen der Liebhaber automobiler Klassiker höher schlagen. Gleich daneben parkt mit einer Corvette Stingray ein weiteres Supercar aus den 1960er Jahren, im Maßstab 1:1, genau so, wie man sie in früher Kindheit als Spielzeuge über diese roten Plastikschienen gejagt hat. So ist das also, wenn Kindheitsträume wahr werden.

Im klimatisierten Gastraum vom The Bikers Café Thailand dienen Chopper-Kunstwerke aus Metallschrott als originelle Eyecatcher, allesamt Unikate eines lokalen Künstlers.

Hat man sich seine Nase an den hier zahlreich ausgestellten Männerträumen auf vier Rädern plattgedrückt und es knurrt der Magen, findet man im klimatisierten V8 Fast Lane Bistro ein abwechslungsreiches Speiseangebot vor, das neben vielen westlichen Fastfood-Klassikern wie Burger, Pizza, Pasta und Steak auch eine Thai-Food-Auswahl umfasst – und das zu einem ausgesprochen guten Preis-Leitungs-Verhältnis. Ausstattung und Einrichtung des Bistros ergeben ein harmonisches und angenehmes Wohlfühlambiente. Herzstück des Lounge-Bereichs mit viel PS-Charakter ist eine im Retrostil gestaltete Bar, die die Gäste zum Verweilen einlädt und die James-Dean-Mentalität von V8 Fast Lane unterstreicht.

V8 Fast Lane hat täglich von 11.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Tel.: 099-447.4210. Standort auf Google Maps.

Hommage an die Liebe zum Motorrad

Im wunderschönen Garten vom The Bikers Café Thailand befinden sich viele weitere Motorrad-Skulpturen.

Immer eine Reise wert ist The Bikers Café Thailand in Sattahip – nicht nur wegen seiner unverwechselbaren Biker-Atmosphäre, sondern auch wegen seiner viel gelobten Küche. Mit Anbindung an die neue Autobahn Pattaya–Map Ta Phut (Highway 7) und Nähe zu den schönen Stränden Satthahips befindet sich das beliebte Motorrad-Themenrestaurant an einem ausgesprochen verkehrsgünstigen und reizvollen Standort an der Sukhumvit Road, weshalb es sich in seiner knapp dreijährigen Erfolgsgeschichte mit Vollgas zum populärsten Ausflugscafé für Biker aller Couleur in der Provinz Chonburi entwickelt hat.

Neu ist die klimatisierte Lounge mit Leder-Sitzkissen, die von einem Zulieferer von BMW hergestellt wurden.

Auch hier fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Denn hinter den Kulissen dieses Erlebnisgas­tronomie-Tipps ziehen keinesfalls Unbekannte die Strippen: Achara und Martin Koller haben bereits als Gründerehepaar der „The Happy Bikers Motorcycle Friends“, Besitzer und Betreiber des „Gästehauses Pattaya City“ und als ehemalige Betreiber von „Europa Auto Service“ ihr Organisationstalent, Know-how in der Gästebetreuung und ihre gemeinsam geteilte Leidenschaft für PS-Träume erfolgreich unter Beweis gestellt. Mit dem am 15. Mai 2019 eröffneten The Bikers Café Thailand hat sich Martin Koller – passionierter Biker, Oldtimersammler, Mitorganisator der „Classic Car Show Pattaya“ und Gründungsmitglied der „Classic Car Friends Pattaya“– einen langjährigen Traum erfüllt. In enger Zusammenarbeit mit Architekten, lokalen Künstlern und Landschaftsdesignern, u.a. vom weltbekannten Nong Nooch Tropical Garden, haben Achara und Martin Koller ein außergewöhnliches Ausflugsziel geschaffen, das eine Liebeserklärung an das letzte Abenteuer der Straße ist. Überall stechen verspielte Details ins Auge: Vom Springbrunnen, auf dem zwei Wasser speiende Motorräder thronen, über kunstvolle Chopper-Skulpturen bis hin zu der haushohen Nachbildung einer Harley-Davidson, die mit brachialen Motorengeräuschen die Aufmerksamkeit auf sich zieht, sobald man sich dem Monstrum nähert. Wie auch V8 Fast Lane bietet The Bikers Café Thailand Selfie-Motive en masse – sowohl im klimatisierten Lokal, in der neuen klimatisierten Lounge am Khlong oder im park­ähnlich angelegten Skulpturengarten. Als Eyecatcher dienen u.a. mehrere Motorradskulpturen aus Metallschrott, allesamt wertvolle Unikate des bekannten Recycling-Künstlers Khun Ning Nong, dessen überdimensionalen Alien-Skulpturen vermutlich jeder Thailand-Urlauber schon mal irgendwo im Königreich bestaunt hat.

Retro-Elemente und Industrial-Style treffen auf ein sattes Orange und ergeben ein harmonisches Gesamtbild.

Das Speiseangebot im The Bikers Café Thailand umfasst rund 30 westliche und 40 thailändische Gerichte sowie ofenfrische Pizzen und üppig belegte Mega-Burger – und das ebenfalls zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

The Bikers Café Thailand hat mittwochs bis freitags von 11.45 bis 21.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 09.00 bis 21.00 Uhr geöffnet (Montag und Dienstag Ruhetag). Tel.: 085-299.6188. Standort auf Google Maps.