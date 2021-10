PATTAYA: Die Stadt Pattaya hat auf einer Sitzung im Rathaus am Dienstag den offiziellen den Zeitplan, die Regeln und das Programm für das anstehende „Pattaya Music Festival“ bekanntgegeben, das an vier Wochenenden von November bis Dezember ausgerichtet wird.

Das „Pattaya Music Festival“ wird an vier Wochenenden stattfinden, an denen jeweils mehr als 50 bekannte thailändische Bands und Stars auftreten werden.

1. Musikfestivalwochenende

Der Festivalauftakt findet am Freitag, 5. November und Samstag, 6. November am Pattaya Beach statt. An beiden Tagen wird die Pattaya Beach Road auf dem Abschnitt von der Soi 4 bis bis zur Soi 10 von 16.00 bis 01.00 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Am ersten Festivalwochenende werden bekannte thailändische Bands auftreten, u.a. Carabao, Urboy TJ & Polycat, Labanoon, The Parkinson und andere.

Der Festivalauftakt wird mit drei Bühnen an drei verschiedenen Standorten gefeiert:

Nord-Pattaya: Nahe dem Dusit Hotel am nördlichen Beginn der Beach Road

Nahe dem Dusit Hotel am nördlichen Beginn der Beach Road Pattaya Klang: Vor dem Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach

Vor dem Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach Süd-Pattaya: Nahe dem Einkaufszentrum Royal Garden Plaza am südlichen Ende der Beach Road

2. Musikfestivalwochenende

Das zweite Musikfestivalwochenende startet am Freitag, 12. November am Jomtien Beach und wird am Samstag, 13. November an zwei Standorten ausgerichtet – am Jomtien Beach und am Nuan Beach auf Koh Larn. Es werden bekannte thailändische Bands wie Num Kala, Cocktail, Paradox, Singto und viele weitere auftreten.

Danach wird eine zweiwöchige Musikfestivalpause eingelegt, weil am Wochenende des 19. November das Loy-Krathong-Festival am Pattaya Beach stattfinden wird und am Wochenende des 26. November das Pattaya Fireworks Festival.

3. Musikfestivalwochenende

Das dritte Musikfestivalwochenende wird somit erst am Freitag, 3. Dezember und am Samstag, 4. Dezember stattfinden – diesmal im Lan-Pho-Park in Naklua, neben dem Fischmarkt. Die Besucher dürfen sich auf Auftritte bekannter thailändischer Bands wie Violette Wautier und Twopee Southside freuen.

4. Musikfestivalwochenende

Der Abschlussveranstaltung des „Pattaya Music Festival“ wird am Freitag, 10. Dezember und am Samstag, 11. Dezember am Pattaya Beach mit angesagten thailändischen Bands wie Slotmachine, Jetset'er, Yes' sir Days und vielen weiteren erfolgen.

Zur Erfüllung der strengen Seuchenschutzmbestimmungen wird die Besucherzahl in jedem Bühnenbereich auf 500 Personen begrenzt.

Die Organisatoren behalten sich außerdem das Recht vor, nur Besuchern Einlass in die Bühnenbereiche zu gewähren, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind. An den Eingangsschleusen wird eine Kontrolle des Impfnachweises erfolgen.

Temperaturkontrollen und Handdesinfektionsmittel werden in allen Veranstaltungsbereichen zur Verfügung stehen.

Die Besucher werden darüber hinaus zur Befolgung der sozialen Distanz und Nasen-Mund-Schutz-Pflicht aufgefordert – auch, wenn die Veranstaltungen im Freien stattfinden.

In den Konzertbereichen werden für die Konzertbesucher Sitzplätze bereitstehen, die im Einklang mit den Abstandsregeln angeordnet sind.

Der Einsatz von privaten Drohnen ist bei der Veranstaltung verboten.

Obwohl es diesbezüglich noch keine offizielle Stellungnahme gab, wird erwartet, dass auf der gesamten Veranstaltung ein Alkoholverbot gilt.

Bisher ebenfalls noch unklar ist, ob das diesjährige Musikfestival eine Marktmeile mit Essens- und Getränkeständen beinhalten wird, da die Behörden befürchten, dass das Ansteckungsrisiko mit dem Abnehmen der Nasen-Mund-Schutz-Masken beim Essen steigen könnte.

Die Organisatoren erklärten jedoch, dass alle Aussteller einen ATK-Schnelltest machen müssen. Auch die Möglichkeit, sich vor dem Betreten des Festivalgeländes auf Covid-19 testen zu lassen, sei laut Organisatoren denkbar.