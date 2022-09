PATTAYA: Zur Ankurbelung des Tourismus wird am Freitag, 16. September und Samstag, 17. September 2022 auf der Beach Road in Pattaya Klang das „Pattaya Festival 2022“ veranstaltet, das an beiden Veranstaltungstagen jeweils um 19.00 Uhr mit einer atemberaubenden Parade über die Beach Road von Nord-Pattaya bis Pattaya Klang eröffnet wird, wo sich das bereits beim Musikfestival als erfolgreich erwiesene Veranstaltungsareal mit Marktmeile und einer großen Bühne befindet.

Die Besucher dürfen sich auf eine märchenhaft leuchtende Parade mit Darstellerinnen und Darstellern des Alcazar Cabarets, des Nong Nooch Tropical Gardens, des Sanctuary of Truth, des Pattaya Floating Markets und des Mong Chang Cafés sowie Schülergruppen, Mitgliedern der LGBT-Vereinigung, der Thailändischen Hotelvereinigung, des Wirtschafts- und Tourismusverbands, der Vereinigung der Unterhaltungs- und Tourismusindustrie von Pattaya und der Walking Street Traders Association.

Zu den Höhepunkten der Parade gehören die Aufführungen der talentiertesten Schülermarschkapellen Thailands – Suranaree Marching Band, Lampang Kanlayanee School Marching Band, Sarasas Suksawad Concert and Marching Band, Saint Gabriel's College Marching Band und vielen weiteren!

Freitag, 16. September 2022





19.00 Uhr: Extravaganza Fantasy Parade





21.00 Uhr: DJ Kraiz





22.00 Uhr: Konzert mit Big Ass

23.00 Uhr: DJ Apple

Samstag, 17. September 2022





19.00 Uhr: Extravaganza Fantasy Parade





21.00 Uhr: DJ 22 Bullets





22.00 Uhr: Konzert mit Buddha Bless

23.00 Uhr: DJ Pick Up