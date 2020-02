Von: Björn Jahner | 08.02.20

Auf der Burapa Bike Week feiern Hippies, Indianer und Rocker ein Biker-Festival des Friedens und der Freiheit.

PATTAYA: Blues, Rock’n‘Roll und Motorräder soweit das Auge reicht! Die Burapa Bike Week öffnet vom 13. bis 15. Februar 2020 von 12 bis 22 Uhr zum 23. Mal in Pattaya ihre Tore – doch nicht nur für erfahrene Biker. Denn auf dem größten Biker-Treffen der Ostküste ist jeder herzlich willkommen. Geboten wird ein abwechslungsreiches Festivalprogramm für die ganze Familie sowie ein kunterbuntes Panoptikum voller schriller Typen, heißer Girls und harter Kerle auf ihren schweren Maschinen.

Unter dem Motto „Shadow of Love“ findet die legendäre „Burapa Bike Week“ auf dem Gelände des Eastern National Indoor Sports Stadium in der Soi Chaiyapruek 2 zum 23. Mal statt.

Anzutreffen sind jede Menge schrille Charaktere.

Das größte Bikertreffen der Ostküste lässt das Herz eines jeden Motorradfans höherschlagen. Neben Ausstellungen vieler heißer Öfen, aber auch aufwendig restaurierter Young- und Oldtimer, begrüßen zahlreiche lokale und internationale Motorradclubs Freunde und Interessierte zum „Meet & Greet“. Auf einer großen Marktmeile werden Ersatzteile, Merchandisingprodukte, handgefertigte Lederwaren und Schmuck, Motorradclub-Hemden für die ganze Familie und vieles mehr angeboten. Kulinarische Genüsse bietet die „Food Street“ mit unzähligen thailändischen und westlichen Speisen und Getränken. Und wer möchte, kann sich von den talentiertesten Tattoo-Künstlern des Landes ein Andenken für die Ewigkeit stechen lassen.

Zu den Festivalhöhepunkten zählen auch die allabendlichen Konzerte mit bekannten Künstlern aus der ganzen Welt – in diesem Jahr gleich auf zwei Bühnen: der „King’s Stage“ und der „Rock Stage“. Das musikalische Programm bestimmen Rock- und Blues-Bands aus Griechenland, Schweden, Großbritannien, den USA, den Malediven, Malaysia und natürlich auch aus Thailand. Bislang bestätigt wurden über 26 Bands, darunter viele bekannte Gesichter aus den Vorjahren, aber auch zahlreiche neue Acts.

Blues gepaart mit Biker-Seele

Auch beim weiblichen Geschlecht ist die Burapa Bike Week beliebt, ebenso der Hippie- und Indianer-Look.

Besonders stolz sind die Veranstalter, in diesem Jahr Charlie Brechtel begrüßen zu dürfen. Auch bekannt als „Good Time Charlie“ verkörpert wohl kaum ein anderer Musiker mit seinem einzigartigen Biker-Blues das, was das Vermächtnis und die Brüderlichkeit der Biker-Seele ausmachen. Als Komponist, Arrangeur, Songwriter, Produzent und Musiker hat Charlie mit Musikgrößen wie B.B. King, John Lee Hooker, Deacon Jones, Steppenwolf und anderen bekannten Namen des Genres zusammengearbeitet. Auf der Burapa Bike Week wird er in Begleitung seiner Bluesband auftreten.

Erstaufführung: „The Bikers of the East“

Auf der thailändischen Woodstock-Version wird den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Nicht verpassen sollten die Besucher außerdem die lang­ersehnte Erstaufführung des Filmes „Burapa – The Bikers of the East“. Die Weltpremiere wird auf Großbildleinwand auf der „King’s Stage“ übertragen.

Abgerundet wird das Festivalprogramm mit Kunstflugshows, Cowboyaufführungen, zahlreichen Motorrad-Shows und -Wettkämpfen und der allseits beliebten Wahl der „Miss Chopper“.

Großer Dank gilt den Sponsoren wie New Nordic, Yamaha, Triumph, Chang Beer, The Bikers Café Thailand, Moon Eye und – nicht zu vergessen – dem amerikanischen Erlebnisgastronomiebetrieb Hooters Pattaya, dessen aufreizende „Hooters Girls“ von der Burapa Bike Week wohl kaum wegzudenken sind. Sie werden unter anderem einen mechanischen Bullen mitbringen, um das Publikum zu unterhalten.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: Burapa MC Thailand.