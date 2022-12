Von: Björn Jahner | 08.12.22

PHUKET: Die Patong Hill Road wird voraussichtlich am 25. Dezember 2022 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben, nachdem die Reparaturarbeiten an dem durch einen Erdrutsch geschwächten Fundament fast abgeschlossen sind.

Die Straße zwischen Kathu und Patong wurde Mitte Oktober dieses Jahres durch einen Erdrutsch während tagelanger starker Regenfälle gesperrt und ist immer noch nur teilweise befahrbar.

Chai-anan Sutthikul, Bürgermeister von Kathu, sagte am Mittwoch der Presse, dass das Fundament der Straße aufgefüllt und verstärkt worden sei und die Reparaturarbeiten fast abgeschlossen seien.

Nach Abschluss der Arbeiten werde die Straße in diesem Abschnitt um 7 Meter breiter und damit sicherer, stabiler und widerstandsfähiger sein, so der Bürgermeister.

Die Kosten für die Reparaturen beliefen sich auf rund 21 Mio. Baht und sollten bis zum 24. Dezember 2022 abgeschlossen sein, also innerhalb des vertraglich festgelegten Zeitrahmens von 45 Tagen, so der Bürgermeister.

Sollte es nicht regnen, könnten die Arbeiten sogar schon am 20. Dezember abgeschlossen werden, fügte er hinzu. Das Büro der Provincial Electricity Authority (PEA) in Phuket wird neue Strommasten aufstellen, und zur Überwachung des reparierten Abschnitts werden Überwachungskameras installiert.

Eine am 7. November durchgeführte Umfrage ergab, dass die Bergstraße durchschnittlich 70.000-mal pro Tag befahren wird, etwa 35.000-mal in beide Richtungen, sagte er.

Die Kathu-Patong Road war nach einem Erdrutsch am 19. Oktober 2022 geschlossen worden, da es zu Überschwemmungen und Straßenschäden gekommen war.

Der Bürgermeister sagte, die beiden alternativen Routen zum Strand von Patong –von der Go-Kart-Bahn im Bezirk Kathu zum Chao-Phor-Sue-Schrein in Patong und vom Wat Bang Thong in Kathu zum Chao Phor Sue-Schrein – seien zwar nicht weit von Patong entfernt, aber die Straßen seien ziemlich steil und sollten nur in Notfällen benutzt werden. Darüber hinaus sei er noch in Gesprächen mit dem Elektrizitätswerk der Provinz, um eine Beleuchtung entlang der beiden Strecken zu installieren.