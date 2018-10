CHIANG MAI: Ein schwedischer Paramotor-Pilot wird nach einem schweren Unfall mit einem Urlauber wegen Fahrlässigkeit angeklagt.

Er war mit einem südkoreanischen Touristen in einen Baum geflogen. Der 53-jährige Ausländer brach sich beide Beine und liegt im Nakorn Ping Hospital. Er konnte der Polizei weder eine Lizenz für Gleitschirmfliegen noch eine Versicherung vorweisen. Der Südkoreaner befindet sich auf der Intensivstation in einem kritischen Zustand. Er soll eine in seinem Heimatland abgeschlossene Versicherung haben. Der Paramotor (Motorschirm) kollidierte am Montag mit einem Baum auf einem Fußballfeld an der Universität Ratchaphat Chiang Mai in Mae Rim.