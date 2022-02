Olympische Winterspiele in Peking eröffnet

Eröffnungsfeier im Olympiastadion «Vogelnest». Ein Feuerwerk in Form der Olympischen Ringe erhellt den Abend über dem Stadion. Die Olympischen Winterspiele in Peking finden vom 04.-20.02.2022 statt. Foto: Li Xin/Xinhua/dpa

PEKING: Bei Eiseskälte in Peking brennt seit Freitagabend das olympische Feuer. Die Eröffnungsfeier hatte auch eine unerwartete politische Note. Zuvor wurde bekannt, dass im deutschen Team zwei Kombinierer nach weiteren positiven Corona-Tests in die Quarantäne müssen.

Die 24. Olympischen Winterspiele in Peking haben nun auch offiziell begonnen. Chinas Staatschef Xi Jinping sprach am Freitag um 21.51 Uhr im Vogelnest-Stadion die Eröffnungsformel, 25 Minuten später entzündeten die 20 Jahre alte Langläuferin Dinigeer Yilamujiang und der 21 Jahre alte Nordische Kombinierer Zhao Jiawen das olympische Feuer. Beim traditionellen Einzug der Mannschaften führten Rekord-Olympionikin Claudia Pechstein und Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich das deutsche Team als Fahnenträger-Duo an.

Das ebenfalls von Corona-Fällen betroffene Team kam bei eisigen Temperaturen um minus fünf Grad als 85. von 91 Mannschaften ins halbvolle Vogelnest. Vor der Eröffnungsfeier wurde bekannt, dass Tests bei den Nordischen Kombinierern Eric Frenzel und Terence Weber die positiven Corona-Befunde von der Einreise am Donnerstag bestätigt hatten. Der 33 Jahre alte Olympiasieger Frenzel hatte noch vor vier Jahren bei der Eröffnungsfeier in Pyeongchang die deutsche Fahne getragen. «Dann hoffen wir jetzt mal das beste, um hier recht bald wieder aus der Isolation frei zu kommen», schrieb er bei Instagram.

Der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach lobte China bei seiner Rede für die Anstrengungen, die Spiele auch während der Corona-Pandemie durchzuführen. Höchster ausländischer Gast bei der Eröffnung war der russische Präsident Wladimir Putin, große westliche Staaten wie die USA, Kanada, Großbritannien und Australien hatten dagegen einen politischen Boykott beschlossen. Sie werfen China schwere Menschenrechtsverletzungen vor, unter anderem im Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren - zu der auch Athletin Yilamujiang zählt, die das Feuer mitentzündete.

Während Frenzel und Weber wie zuvor schon Eiskunstläufer Nolan Seegert nun für ihre Teilnahme auf negative PCR-Tests hoffen müssen, durften andere deutsche Sportler aufatmen. Vier weitere bei der Einreise zunächst positiv getestete Athleten aus dem Eishockey-Team und der Skeleton-Auswahl erhielten nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundes im zweiten Anlauf einen negativen Befund.

Auf die erste deutsche Medaille darf am Samstag Skispringerin Katharina Althaus hoffen. Die 25-Jährige sprang am Freitag auf der Normalschanze in Zhangjiakou 104,5 Meter weit und untermauerte ihre Position als Mitfavoritin auf den Olympiasieg. Dagegen kam Hoffnungsträger Karl Geiger vor dem Herren-Springen am Sonntag erneut nicht zurecht. Am Samstag gibt es zunächst die Qualifikation.

Die deutschen Biathleten treten zum Auftakt in der Mixedstaffel am Samstag mit Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Philipp Nawrath an. Für Startläuferin Voigt und Schlussläufer Nawrath wird es die Olympia-Premiere. Die Skirennfahrer Romed Baumann, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger wurden für die Abfahrt nominiert.