Foto: The Nation

BANGKOK: Die im August begonnene Untersuchung auf Korruption bei der Thai Airways International (THAI) hat ergeben, dass 20 Personen an einer möglichen Bestechung beteiligt waren. Das führte zu massiven Verlusten für die Fluggesellschaft.

Laut Generalleutnant Saroj Nimjaroen, dem stellvertretenden Leiter der Kommission, die die interne Verwaltung der THAI untersucht, wird sich das Gremium am 14. Dezember mit der Nationalen Antikorruptionskommission (NAKC) treffen, um zusätzliche Informationen bezüglich der Untersuchung über mögliche Korruption zu erhalten.

„Die Untersuchung hat bisher ergeben, dass 20 Personen in sechs verschiedene Aspekte der Korruption bei der THAI verwickelt waren. Die Kommission stellte zum Beispiel fest, dass die Mechanikerabteilung mehr als 6 Millionen Baht an 567 Mitarbeiter als Überstundenzuschlag für 1.500 Stunden Mehrarbeit pro Jahr ausgezahlt hatte", teilte Saroj mit. Dies werde weitere Untersuchungen über den Grund und die Notwendigkeit der Auszahlung eines so hohen Betrags als Überstundenzuschlag erfordern.

Saroj sagte weiter, dass er bei dem Treffen mit der NAKR am 14. Dezember die Liste der Personen vorlegen werde, die verdächtigt werden, in die Korruption bei der THAI verwickelt zu sein, sowie ein Verzeichnis der Klagen, die vor Gericht oder bei verwandten Behörden in Bezug auf das mutmaßliche Fehlverhalten der 20 Personen eingereicht wurden.