Noch viele Unklarheiten bei der Einreise ohne Quarantäne

BANGKOK: Der Monat neigt sich dem Ende entgegen und die angekündigte touristische Öffnung Thailands für vollständig geimpfte ausländische Reisende am 1. November dieses Jahres rückt in greifbare Nähe – wären da nicht noch so viele ungeklärte Fragen zu den Voraussetzungen, die für die Einreise in das Königreich vorausgesetzt werden.

Nachfolgend eine aktualisierte Übersicht zu den bisher bekanntgegeben Auflagen:

Die Reisenden müssen aus einem Land kommen, das vom thailändischen Gesundheitsministerium als risikoarm eingestuft wird. Die Anreise muss mit dem Flugzeug erfolgen.



Impfbescheinigung über zwei verabreichte Dosen eines in Thailand zugelassenen Covid-19-Impfstoffs.



Covid-19-Testergebnis (RT-PCR-Test) mit negativem Befund, das nicht älter als 72 Stunden vor Abflug ist.



Reisekrankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 50.000 US-Dollar.



Eine schriftliche/ elektronische Buchungsbestätigung für eine ASQ-Unterkunft in Thailand für die erste Nacht.



Durchführung von RT-PCR-Tests innerhalb von 24 Stunden nach der Ankunft.



Buchung eines Transfers zur ASQ-Unterkunft bzw. zu dem Ort, an dem der Covid-19-Test durchgeführt wird. Wenn dieser einen negativen Befund hat, kann der Reisende am nächsten Tag das ASQ-Hotel verlassen und sich im ganzen Land frei bewegen.

Die Regierungpolitik, Thailand wieder für ausländische Reisende zu öffnen, soll auf drei Modellen basieren:

Ausländische Touristen, die nicht vollständig gegen Covid-19 geimpft sind, müssen sich nach wie vor sieben bis 14 Tage in Hotel-Quarantäne begeben (ASQ).



Einreise über das„Sandkasten“-Modell in bisher vier Provinzen – Phuket, Surat Thani (Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao), Krabi und Phang-nga – für vollständig geimpfte ausländische Reisende.



Quarantänefreier Aufenthalt in Thailand ab 1. November 2021 für vollständig geimpfte Flugreisende aus Ländern, die vom thailändischen Gesundheitsministerium als risikoarm eingestuft werden.

Nach Aussage des „Centre for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA) soll in den nächsten Tagen die finale Liste mit allen Bedingungen bekanntgemacht werden, weshalb sich Thailand-Fans bis dahin noch in Geduld üben sollten, da bisher auch bei den Konsulaten und bei allen relevanten Behörden immer noch viel Unklarheit herrscht.

(alle Angaben ohne Gewähr)