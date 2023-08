Neues UN-Beratungsgremium mit deutsch-amerikanischem Nobelpreisträger

Von: Redaktion (dpa) | 04.08.23

NEW YORK: Generalsekretär António Guterres hat für die Vereinten Nationen ein neues wissenschaftliches Beratungsgremium einberufen. Mit dabei ist unter anderem der deutsch-amerikanische Nobelpreisträger Thomas Südhof. Das Gremium solle die Führungskräfte der Vereinten Nationen über Durchbrüche in Wissenschaft und Technologie auf dem Laufenden halten und darüber informieren, wie die Vorzüge dieser genutzt und die Risiken im Zaum gehalten werden könnten, hieß es am Donnerstag in New York in einer Mitteilung.

Neben bereits für die UN arbeitenden Experten sind sieben externe Wissenschaftler dabei. Sie kommen aus verschiedenen Fachbereichen und arbeiten an Universitäten unter anderem in Kanada, Argentinien, Südafrika und den USA.

Der 1955 in Göttingen geborene Südhof ist Biochemiker an der Stanford University. Er bekam 2013 mit zwei weiteren Wissenschaftlern den Medizin-Nobelpreis für die Entdeckung von wesentlichen Transportmechanismen in Zellen.