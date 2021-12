Von: Björn Jahner | 04.12.21

BANGKOK: Die thailändische Einwanderungsbehörde hat am Donnerstag (2. Dezember 2021) ein neues Online-90-Tage-Meldesystem vorgestellt.

Das neue Online-Meldesystem steht auf der Webseite der Einwanderungsbehörde unter dem Menüpunkt Online Services zur Verfügung, wo man den Unterpunkt „TM47“ auswählt, wie der offizielle Name des Formulars für die 90-Tage-Meldung lautet.

Alle Angaben müssen auf Englisch eingereicht werden.

Nach der Überprüfung der eingereichten Angaben wird der meldepflichtigen Person ein Passwort generiert und per E-Mail zugestellt, was in der Regel nur wenige Stunden in Anspruch nehmen soll. Empfehlung: Unbedingt auch den Spam-Ordner überprüfen, wenn sich die E-Mail nicht im Posteingang befindet.

Die Online-90-Tage-Meldung kann bis zu 15 Tage vor dem Fälligkeitsdatum der Meldepflicht durchgeführt werden.

Laut Einwanderungsbehörde erhalten die Antragsteller die Bestätigung ihrer Online-90-Tage-Meldung innerhalb von drei Tagen. Mit dem zugestellten Passwort können sich Ausländer über das gleiche System anmelden und den Bearbeitungsstatus ihres Antrags überprüfen.

Zu beachten ist, dass das Online-90-Tage-Meldesystem nicht genutzt werden kann, wenn ein Ausländer seine erste 90-Tage-Meldung oder die erste 90-Tage-Meldung mit einem neuen Reisepass durchführt. In beiden Fällen muss der Meldepflichtige die 90-Tage-Meldung persönlich in seiner örtlichen Niederlassung der Einwanderungsbehörde durchführen, erst danach, beim nächsten Meldetermin in 90 Tagen, kann er das Online-Meldesystem nutzen.

Parallel zur Einführung des neuen Online-90-Tage-Meldesystems hat die Einwanderungsbehörde ein neues Online-Terminbuchungssystem eingeführt, mit dem Ausländer vorab einen Termin in ihrer örtlichen Niederlassung der Einwanderungsbehörde vereinbaren können und das ebenfalls über den Menüpunkt Online Services aufrufbar ist. Dafür muss der Unterpunkt „Online Appointment“ und dann die jeweilige Region des Landes ausgewählt werden, in der sich das nächste Büro der Einwanderungsbehörde befindet.

Zum Zeitpunkt der Einführung des neuen Online-Terminvergabesystems war u.a. die Niederlassung der Einwanderungsbehörde in Bangkok (Abteilung 1) noch nicht im System hinterlegt. Außerdem ist zu beachten, dass das Online-Terminvergabesystem möglicherweise nicht funktioniert, wenn ein VPN-Service verwendet wird.

Anm. d. Red.: Zum Zeitpunkt der Onlinestellung dieses Artikel am Samstag (4. Dezember 2021) um 06.00 Uhr war das Online-90-Tage-Meldesystem nicht aufrufbar. Ob das derzeitige lange Wochenende (5. Dezember Nationalfeiertag/ Vatertag und 6. Dezember Ersatzfeiertag für Nationalfeiertag) Grund dafür ist, ist nicht bekannt.