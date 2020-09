Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 06.09.20 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Augenzeugin: Vorfall in Birmingham war Streit unter Jugendlichen

BIRMINGHAM: Bei dem schweren Vorfall in Birmingham soll es sich einer Augenzeugin zufolge um einen Kampf zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen gehandelt haben. Sie habe «rassistische Beleidigungen» gehört, sagte die Frau am Sonntag im Interview mit dem britischen Sender BBC. In den Clubs in der Umgebung des Tatorts habe es eine «multikulturelle Nacht» gegeben. Bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag hatten mehrere Menschen Stichverletzungen erlitten.

Regionale Medien berichteten von einer Festnahme im Zentrum der Stadt, ohne Details zu nennen. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht. Die Ermittler wollten sich auch nicht zu einem möglichen Motiv äußern. Man wisse noch nicht, was passiert sei, hieß es. Auch die Zahl der Verletzen wurde zunächst nicht mitgeteilt. Messerstechereien sind ein großes Problem in Großbritannien.

Forscher: Weitere 35 Prozent des Landes der Erde müssen unter Schutz

NEW YORK: Weitere gut 35 Prozent der Landmasse der Erde müssen nach Einschätzung einer Gruppe von Wissenschaftlern und Experten unbedingt unter Schutz gestellt werden, um Regionen von besonderer Bedeutung für die Biodiversität und Ökosysteme zu bewahren. Der Schutz von rund 2,3 Prozent der Landmasse sei am dringendsten, um die am stärksten bedrohten Pflanzen- und Tierarten vor dem Aussterben zu bewahren, heißt es in einem Bericht, den ein Team von Forschern um die Naturschutzorganisation Resolve in Washington veröffentlichte.

Die in zweijähriger Arbeit gesammelten Daten arbeitete das Team in eine interaktive Online-Karte (https://stage.globalsafetynet.app/viewer) ein. Dabei handele es sich um «die erste digitale Karte ihrer Art, die eine Art Blaupause für den Schutz des Lebens auf der Erde kreiert», sagte Eric Dinerstein von Resolve.

Derzeit stehen den Forschern zufolge etwa 15 Prozent der Landmasse der Erde unter Schutz. Um Krisen wie den Klimawandel, den Verlust von Biodiversität und das Aufkommen neuartiger Viren wie des Coronavirus effektiv zu bekämpfen, müsse es aber mindestens die Hälfte sein.

Fünf Verletzte durch Stiche in London - mehrere Festnahmen

LONDON: In London sind fünf Menschen durch Stiche verletzt worden. Eine Person habe möglicherweise lebensgefährliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Samstagabend im Südosten der britischen Hauptstadt. Fünf Menschen wurden laut Scotland Yard festgenommen.

Auch in der Stadt Birmingham sind mehrere Menschen in der Nacht zum Sonntag durch Stiche verletzt worden. Die Polizei der Region West Midlands sprach am Sonntagmorgen von einem schweren Vorfall. Zu beiden Taten lagen zunächst keine Hintergründe vor. Messer-Attacken sind ein großes Problem in Großbritannien.

19-Jähriger nach Autounfall lebensgefährlich verletzt

Hollfeld (dpa/lby) - Ein junger Autofahrer hat sich in Oberfranken mit seinem Wagen mehrfach überschlagen.

Er wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der 19-Jährige war am frühen Sonntagmorgen bei Hollfeld (Landkreis Bayreuth) unterwegs, als er von der Straße abkam, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt, musste befreit werden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar, am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Polizeieinsatz in Birmingham - mehrere Verletzte

BIRMINGHAM: In der britischen Stadt Birmingham sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen durch Stiche verletzt worden.

Die Polizei der Region West Midlands sprach von einem schweren Vorfall. Wie viele Menschen betroffen sind, war noch nicht klar. Man wisse noch nicht, was passiert sei. Rettungskräfte seien vor Ort.

Angelzubehör des Gangsterpaares Bonnie und Clyde wird versteigert

DALLAS: Das Angelzubehör des legendären Gangsterpaares Bonnie und Clyde soll in den USA versteigert werden. Die Holzschatulle von Clyde Barrow, die unter anderem Haken, Gewichte und Leine enthalte, könne mehr als 5000 Dollar (etwa 4200 Euro) einbringen, schätzte das Auktionshaus Heritage Auctions in der texanischen Metropole Dallas. Das Angelzubehör sei von dem Paar auf seinen Fluchten vor der Polizei oft benutzt worden und nach ihrer Erschießung in ihrem Auto gefunden worden.

Bonnie Parker und Clyde Barrow waren Anfang der 1930er Jahre während der Wirtschaftskrise raubend und mordend durch die USA gezogen. Auf das Konto des jungen Paares gingen mindestens ein Dutzend Banküberfälle und etwa ebenso viele Morde. Spätestens mit der Verfilmung ihrer Geschichte 1967 - mit Faye Dunaway und Warren Beatty in den Titelrollen - wurden sie zur Legende.

Brände in Kalifornien: Menschen auf Campingplatz gestrandet

SAN FRANCISCO: Drei Wochen nach dem Ausbruch zahlreicher Waldbrände in Kalifornien kämpft die Feuerwehr in dem Westküstenstaat der USA weiter gegen die Flammen. Auf einem Campingplatz in einem Nationalpark der Sierra Nevada waren Medienberichten zufolge am Samstag (Ortszeit) rund 1000 Menschen von der Umgebung abgeschnitten. Die einzige Zugangsstraße war wegen eines Feuers nicht passierbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsflugzeuge bemühten sich demnach, sich Zugang zu der Gegend zu verschaffen. Die von den Flammen bedrohten Camper seien angewiesen, sich zur Not in das Wasser des Mammoth Pool Reservoirs zu retten, berichtete «The Fresno Bee» unter Berufung auf einen Sprecher des Nationalparks.

Laut dem Lagebericht der Feuerwehr von Samstag waren in dem Bundesstaat zuletzt knapp 12.500 Einsatzkräfte damit beschäftigt, über 20 größere Brände einzudämmen. Seit den Blitzeinschlägen, die Mitte August die ersten Brände ausgelöst hatten, seien mehr als 900 Feuer ausgebrochen, hieß es. Gut 6000 Quadratkilometer Land seien abgebrannt. Mindestens acht Menschen seien bisher ums Leben gekommen. Knapp 3300 Gebäude wurden den Angaben zufolge zerstört. Noch immer könnten mehr als 10.500 Menschen nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Die beiden größten Brände wüteten zuletzt nahe der Metropole San Francisco.

Die Feuerwehr rief die Anwohner der betroffenen Regionen im Bundesstaat auf, wegen der steigenden Temperaturen an diesem langen Feiertagswochenende, möglichst wenig Zeit draußen zu verbringen. Unter den derzeitigen Wetterbedingungen könnten sich leicht neue Brände entfachen. Am Montag wird in den USA der Labor Day, ein Gedenktag der Arbeiterbewegung, gefeiert.