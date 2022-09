Neues aus dem Ausland am Sonntag

Parlamentswahl begonnen

STOCKHOLM: In Schweden hat am Sonntag die Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Die Wahllokale sind noch bis 20.00 Uhr geöffnet - unmittelbar danach wurde mit ersten Prognosen gerechnet. Erste Teilergebnisse sollten im Laufe des Abends von der Wahlbehörde veröffentlicht werden.

Umfragen deuteten vorab auf ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen der politischen Lager hin. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson dürften erneut stärkste Kraft werden, doch für Mehrheiten im Reichstag von Stockholm sind sie bislang auf Unterstützung von Zentrumspartei, Linken und Grünen angewiesen.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums hofft der Parteichef der Moderaten, Ulf Kristersson, Andersson an der Regierungsspitze ablösen zu können. Seine Partei war bei den vergangenen Parlamentswahlen regelmäßig auf Rang zwei gelandet. Bewahrheiten sich die Umfragen, könnte sie jedoch zum ersten Mal von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten überholt werden. Wie bereits nach der Reichstagswahl vor vier Jahren wird angesichts schwieriger Mehrheitsverhältnisse mit einer langen und komplizierten Regierungsbildung gerechnet.

Iran kritisiert Erklärung zum Atomstreit - «nicht konstruktiv»

TEHERAN/BERLIN: Der Iran hat die gemeinsame Erklärung der Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zum Atomstreit harsch kritisiert. «Die jüngste Erklärung der europäischen Troika war unausgewogen und nicht konstruktiv», sagte Außenamtssprecher Nasser Kanaani am Sonntag. Der Iran bedauere sehr, dass die drei Länder lieber «den diplomatischen Trend» sabotierten als zu versuchen, mit gutem Willen die verbliebenen Differenzen auszuräumen. Falls sie diesen Kurs weiterverfolgen sollte, seien sie letztendlich dann auch für ein Scheitern der Atomverhandlungen verantwortlich, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Isna.

Es geht um den jahrelangen Streit über eine Wiederherstellung des Atomabkommens mit dem Iran, der erneut festgefahren scheint. Die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens kritisierten am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung, der Iran wolle die auf dem Tisch liegende Vereinbarung nicht schließen. Angesichts dessen werde man beraten, wie man «mit Irans fortgesetzter nuklearer Eskalation» und der mangelnden Kooperationsbereitschaft mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am besten umgehe, heißt es in der vom Auswärtigen Amt verbreiteten Erklärung.

Das internationale Atomabkommen mit dem Iran von 2015, mit dem das Land an der Entwicklung einer Atombombe gehindert werden soll, liegt seit dem Austritt der USA 2018 auf Eis. Ziel der laufenden Gespräche ist es, US-Sanktionen gegen den Iran aufzuheben und Teherans Atomprogramm wieder einzuschränken. Vor gut einer Woche hatte der Iran einen neuen Vorschlag zur Beendigung des Streits vorgelegt - als Antwort auf einen Kompromissvorschlag der EU. Details dazu wurden nicht bekannt. Deutschland, Frankreich und Großbritannien kritisierten: «Leider hat sich Iran entschlossen, diese entscheidende diplomatische Chance nicht zu ergreifen. Stattdessen setzt Iran die Eskalation seines Nuklearprogramms weit über das hinaus fort, was sich auf plausible Weise aus zivilen Gründen rechtfertigen ließe.»

Tausende feiern Fest des Regengotts

KATHMANDU: Tausende Menschen im Kathmandu-Tal in Nepal feiern in diesen Tagen ein beliebtes Straßenfestival zu Ehren von Indra, dem Regengott und König des Himmels. Bei dem achttägigen alljährlichen Indra-Jatra-Festival verehren Hindus und Buddhisten unter anderem in Sänften durch Menschenmengen getragene Kinder als Verkörperungen von mehreren Göttinnen und Göttern und hoffen auf ihren Segen.

Anwesend waren bei dem Fest bislang unter anderem Präsidentin Bidya Devi Bhandari, Premierminister Sher Bahadur Deuba sowie andere wichtige Würdenträger, sagte ein Organisator der Deutschen Presse-Agentur. Einige Menschen tanzen mit bunten Masken, die Götter und Dämonen darstellen. Und viele besuchen Schreine und gedenken ihrer verstorbenen Angehörigen.

Das jahrhundertealte Indra-Jatra-Festival geht auf eine Legende zurück, wonach Regengott Indra als gewöhnlicher Mann verkleidet nach Kathmandu kam und in der Nacht Jasminblüten für seine Mutter suchte. Die Menschen hielten ihn für einen Dieb und nahmen ihn gefangen. Erst als seine Mutter zur Hilfe kam, ließen sie ihn sofort frei. Und im Anschluss wurde den Menschen gutes Wetter für Kathmandu versprochen.

Australien gedenkt Queen mit Feiertag am 22. September

CANBERRA: Australien wird zum Gedenken an die gestorbene britische Königin Elizabeth II.

am 22. September einen nationalen Trauer-Feiertag begehen. Das kündigte Premierminister Anthony Albanese am Sonntag laut australischer Nachrichtenagentur AAP an. Damit solle den Menschen die Möglichkeit gegeben werden, Königin Elizabeth II. die letzte Ehre zu erweisen. Zuvor werde er mit Generalgouverneur David Hurley nach England reisen, um am 19. September am Staatsbegräbnis der Queen teilzunehmen. In ihrer Funktion als Königin von Australien werden britische Königinnen oder Könige in dem Commonwealth-Land vom Generalgouverneur vertreten.

Starkes Erdbeben in Papua-Neuguinea

LAE: Der pazifische Inselstaat Papua-Neuguinea ist in der Nacht zu Sonntag von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke auf 7,6. Das Epizentrum lag 65 Kilometer von Lae entfernt, der mit rund 150.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt des Landes an der Nordküste. Die US-Wetterbehörde NOAA hob eine zunächst ausgesprochene Tsunami-Warnung wieder auf. Über Schäden und Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Der Norden des Landes ist häufiger von Erdbeben bedroht.

Neuguinea, die Salomonen sowie zahlreiche weitere Inseln in der Region liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo sich rund 90 Prozent aller Erdbeben weltweit ereignen. Die geologisch aktivste Zone der Welt zieht sich hufeisenförmig knapp 40.000 Kilometer um den größten Ozean der Erde.