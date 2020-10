Neues aus dem Ausland am Samstag

Zahl der Todesopfer nach Erdbeben steigt in Westtürkei auf 24

IZMIR: Nach dem Erdbeben in der Ägäis ist die Zahl der Todesopfer in der Westtürkei auf 24 gestiegen. Mehr als 800 Menschen seien verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde Afad. Am Samstagmorgen gab es nach Afad-Angaben in der Region des westtürkischen Bezirks Seferihisar ein Nachbeben der Stärke 5,0. In der Nacht hatte es schon Hunderte Nachbeben gegeben.

In der Nacht zu Samstag wurde in der westtürkischen Metropole Izmir nach 17 Stunden eine Frau aus den Trümmern gerettet, wie der Sender CNN Türk berichtete. Die Helfer suchten auch am Samstagmorgen in Izmir weiter nach Überlebenden. Nach Anadolu-Angaben gingen die Arbeiten in den Trümmern von neun Gebäuden weiter. Griechische Behörden hatten zwei Tote auf der Insel Samos gemeldet.

Das erste Beben Freitagnachmittag hatte nach Angaben der türkischen Katastrophenbehörde eine Stärke von 6,6. Das Zentrum lag demnach in der Ägäis vor der türkischen Provinz Izmir. Die für Erdbeben zuständige US-Behörde USGS gab die Stärke des Bebens sogar mit 7 an.

Top-Duo van Gerwen und Price bei Darts-EM schon ausgeschieden

OBERHAUSEN: Darts-Primus Michael van Gerwen und der Weltranglistenzweite Gerwyn Price sind bei der Darts-EM in Oberhausen schon im Achtelfinale ausgeschieden.

Der Niederländer van Gerwen verlor am späten Freitagabend überraschend deutlich mit 4:10 gegen den Engländer Ian White. «Mighty Mike», wie van Gerwen genannt wird, hat seit der Corona-Pause einige schwere Niederlagen hinnehmen müssen und an Dominanz eingebüßt. Der Waliser Price verlor mit 6:10 gegen den schottischen Weltmeister Peter Wright. An diesem Samstag stehen in Oberhausen die Viertelfinals an. «Snakebite» Wright gilt nun als Turnierfavorit. Deutsche Spieler sind nicht mehr dabei.

Mindestens neun Tote bei Erdrutsch

NEJAPA: Nach einem heftigen Erdrutsch im Westen von El Salvador ist die Zahl der Toten auf mindestens neun gestiegen. Etwa 40 Häuser seien von Schutt und Schlamm begraben worden, als nach starkem Niederschlag die Hänge des Vulkans von San Salvador ins Rutschen gerieten, wie der Zivilschutz des mittelamerikanischen Landes am Freitag mitteilte.

Sieben Verletzte wurden im Krankenhaus versorgt, zwei befanden sich in einem kritischen Zustand. Eine Person wurde noch immer vermisst. Zunächst war von Dutzenden Vermissten die Rede gewesen. Die meisten hätten sich allerdings rechtzeitig in Sicherheit gebracht und sich später bei den Behörden gemeldet, sagte Innenminister Mario Durán.

Präsident Nayib Bukele entsandte die Streitkräfte in die Region. Mitarbeiter des Zivilschutzes und Soldaten suchten mit Hilfe von Spürhunden nach Verschütteten. In Mittelamerika kommt es bei Erdrutschen immer wieder zu Toten und Verletzten, weil Häuser häufig in Risikogebieten errichtet und Hänge nicht ausreichend gesichert werden.

Fernsehjournalist im Norden von Mexiko getötet

CIUDAD JUÁREZ: Im Norden von Mexiko haben Angreifer einen Fernsehjournalisten getötet. Die Täter eröffneten in Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA das Feuer auf das Auto von Arturo Alba Medina, als der Sprecher der Abendnachrichten von Canal 6 den Sender verließ, wie örtliche Medien am Freitag berichteten. Der Journalist wurde demnach von elf Kugeln getroffen. Die Regierung des Bundesstaates Chihuahua bedauerte den Vorfall und sprach den Angehörigen des Opfers ihr Beileid aus.

Nach Angaben von Reportern ohne Grenzen handelte es sich bei Alba Medina bereits um den sechsten getöteten Journalisten in Mexiko in diesem Jahr. Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder der Welt für Medienschaffende. Seit dem Jahr 2000 wurden dort nach Angaben der Nationalen Menschenrechtskommission mehr als 160 Journalisten getötet.