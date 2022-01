Neues aus dem Ausland am Montag

Aura Herzog: Mutter des israelischen Präsidenten mit 97 gestorben

JERUSALEM: Aura Herzog, Mutter des israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Das Präsidentenamt teilte am Montag mit, die Ehefrau des früheren Staatspräsidenten Chaim Herzog sei in der Nacht zu Hause verstorben.

Sie wurde 1924 als Aura Ambache in der ägyptischen Stadt Ismailija als Tochter jüdischer Eltern mit polnisch-russischen Wurzeln geboren. Nach einem Studium der Mathematik und Physik in Südafrika emigrierte sie 1946 in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina. Die junge Frau schloss sich dort der militärischen Organisation Hagana an, Vorgängerin der israelischen Armee. Während des israelischen Unabhängigkeitskriegs 1948 diente sie als Geheimdienstoffizierin.

Sie heiratete 1947 Chaim Herzog, das Paar hatte insgesamt vier Kinder. 1968 gründete Aura Herzog den «Rat für ein schönes Israel», eine Organisation, die sich bis heute für Lebensqualität in Israel einsetzt. In den 1970er Jahren lebte sie mit ihrem Mann, damals Israels Vertreter bei den Vereinten Nationen, in New York. Während seiner Amtszeit als Staatspräsident 1983 bis 1993 war sie Israels First Lady. Im vergangenen Jahr erlebte sie noch mit, wie ihr Sohn ebenfalls Präsident wurde.

Der israelische Regierungschef Naftali Bennett sprach Aura Herzogs Familie am Montag sein Beileid aus. «Aura war eine öffentliche Figur und sozial aktive Frau, die ihr Volk und ihr Land liebte», sagte er nach Angaben seines Büros. Aura Herzog soll auf Israels Nationalfriedhof, dem Herzlberg in Jerusalem, neben ihrem 1997 verstorbenen Mann beigesetzt werden.

USA beharren in Genf auf Prinzip: Länder wählen selbst Allianzen

GENF: US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman hat vor dem Treffen mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Rjabkow zur Ukraine-Krise die Souveränität jedes Landes betont, Allianzen selbst zu bestimmen. Sherman traf Rjabkow am Sonntagabend in Genf zu einer Absprache über die Themen, die bei den offiziellen Gesprächen an diesem Montag auf den Tisch kommen. Shermans Begegnung mit Rjabkow sollte um 10 Uhr in der US-Botschaft in Genf beginnen. Im Mittelpunkt stehen der russische Truppenaufbau an der Grenze zur Ukraine und die Forderung Moskaus nach Sicherheitsgarantien der Nato.

Sherman wies nach diesem Angaben die Forderung Moskaus zurück, dass das westliche Verteidigungsbündnis Nato weder die Ukraine noch andere Länder in Osteuropa aufnimmt. Jedem Land stehe es frei, selbst zu entscheiden, welchem Bündnis es beitritt, sagte sie nach Angaben des Außenministeriums. Es gehe in Genf um bilaterale Angelegenheiten. Die USA würden nicht ohne die europäischen Partner am Tisch über die europäische Sicherheitsarchitektur diskutieren. Gelegenheit dafür böten der Nato-Russland Rat am Mittwoch in Genf oder die Gespräche im Rahmen der Gespräche im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Donnerstag in Wien.

Die USA werfen Russland seit Wochen einen Truppenaufbau in Gebieten an der Grenze zur Ukraine vor. Befürchtet wird, dass russische Soldaten in der Ex-Sowjetrepublik einmarschieren könnten. Russland bestreitet solche Pläne. Russland seinerseits will die Aufnahme weiterer osteuropäischer Länder in der Nato verhindern und verlangt eine Garantie, dass die Ukraine niemals Mitglied der Allianz wird. Die USA haben im Fall einer Invasion massive Sanktionen angedroht.

Behörden: Fast 8000 Festnahmen bei Unruhen

NUR-SULTAN: Bei den beispiellosen Ausschreitungen mit vielen Toten in der Republik Kasachstan in Zentralasien hat es fast 8000 Festnahmen gegeben. Das Innenministerium des Landes sprach am Montagmorgen von 7939 Menschen, die in Gewahrsam gekommen seien. Allein auf zwei Märkten in der von den Unruhen besonders betroffenen Millionenstadt Almaty im Südosten des Landes seien auf zwei Märkten 207 Personen festgenommen worden.

An diesem Montag galt in der Ex-Sowjetrepublik eine landesweite Staatstrauer. Alle Flaggen wurden laut der Staatsagentur Kazinform auf halbmast gesetzt. Am Sonntag gab es Verwirrung um die Zahl der Toten, die das Staatsfernsehen unter Berufung auf das Gesundheitsministerium mit mehr als 160 angegeben hatte. Diese Meldung wurde später ohne Angaben von Gründen gelöscht.

Kasachstan, das an Russland und China grenzt, kommt seit mehr als einer Woche nicht zur Ruhe. Unmut über gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen in dem öl- und gasreichen Land schlug in Proteste gegen die Staatsführung um. Neben friedlichen Demonstrationen kam es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen, insbesondere in der Millionenstadt Almaty. Nach jüngsten offiziellen Angaben wurden landesweit mehr als 2000 Menschen verletzt.

Am Montag konnten die Menschen in der Wirtschaftsmetropole Almaty zunächst wieder das Internet nutzen, wie eine Bewohnerin der Deutschen Presse-Agentur in Moskau bestätigte. Über Tage wurde das Internet immer wieder abgeschaltet. So war es schwierig, unabhängige Informationen über die Lage in Kasachstan zu bekommen.

Forscher begeistert über Ichthyosaurier-Fund

LONDON: Zehn Meter ist es lang und allein der Schädel wiegt eine Tonne - das sind die Maße eines Ichthyosaurier-Fossils, das britische Forscher in einem Stausee in den East Midlands gefunden haben. Es handle sich um das größte und vollständigste Fossil seiner Art, das je in Großbritannien entdeckt wurde, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Montag.

Der bei einer routinemäßigen Leerung eines Teils des Stausees Rutland Water entdeckte Ichthyosaurier ist demnach etwa 180 Millionen Jahre alt. «Es ist eine höchst bedeutsame Entdeckung, sowohl national als auch international, aber auch von größter Bedeutung für die Menschen von Rutland und dem umliegenden Gebiet», sagte Mark Evans von der Organisation British Antarctic Survey der PA-Meldung zufolge.

Ichthyosaurier-Fossilien, bei denen es sich um im Meer lebende Reptilien handelte, wurden in England bereits Anfang des 19. Jahrhunderts von der Paläontologie-Pionierin Mary Anning an der Küste der Grafschaft Dorset entdeckt.

Schnee blockiert Hunderte Autofahrer zwischen Frankreich und Andorra

L'HOSPITALET: Heftiger Schneefall hat den Autoverkehr in den Pyrenäen in Frankreich behindert und teilweise zum Erliegen gebracht.

Zwischen Andorra und Frankreich steckten mehrere Hundert Autos am Sonntagabend nach der Sperrung des Puymorens-Tunnel auf einer eingeschneiten Straße fest, berichtete der Wetterdienst der Pyrenäen. Auch auf anderen Verbindungen rutschten Autos von der Straße und es ging nur stockend vorwärts. Der Schneefall sollte die Nacht über anhalten, es gab eine Unwetterwarnung auch wegen der Gefahr von Lawinen. In weiteren tiefer gelegenen Regionen im Südwesten Frankreichs wurde für Montag wegen der Niederschläge vor Überflutungen gewarnt.

Wohnhausbrand in New York: Elektrische Heizung als Ursache genannt

NEW YORK: Ein kaputtes elektrisches Heizgerät ist offenbar für das verheerende Feuer in einem Wohnhaus im New Yorker Stadtteil Bronx mit mindestens 19 Toten verantwortlich. «Es begann mit einer defekten elektrischen Raumheizung. Das ist die Brandursache. Das Feuer hat sich in der Wohnung ausgebreitet, die sich über zwei Etagen erstreckt», sagte der Feuerbeauftragte der Stadt, Daniel Nigro, am Sonntag. Zudem habe eine Tür offen gestanden, sodass sich tödlicher Rauch im gesamten Gebäude ausbreiten konnte.

Bei dem Feuer - einem der schwersten Wohnhausbrände in der jüngeren New Yorker Geschichte - wurden zudem mindestens 63 Bewohner verletzt. Viele von ihnen schweben weiterhin in Lebensgefahr.

Iran und Taliban kritisieren Einflussnahme der USA in Region

TEHERAN: Der Iran und die militant-islamistische Taliban haben die USA-Politik in der Region kritisiert. «Eine der politischen Strategien der USA ist Differenzen zwischen Afghanistan und den Nachbarstaaten zu schüren», sagte Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian bei einem Treffen am Sonntag in Teheran mit dem Taliban-Chefdiplomaten Amir Chan Motaki. Dies werde jedoch nicht passieren. Die USA sollten aus den Fehlern ihrer Afghanistan-Politik in den letzten 20 Jahren lernen und sie nicht wiederholen, so Amirabdollahian laut Nachrichtenagentur Tasnim.

Laut Motaki versuchten die USA trotz des Abzugs der US-Soldaten weiterhin das Land politisch und wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Dazu gehörten auch die Sanktionen, die zur Armut von 80 Prozent der afghanischen Bevölkerung geführt habe, so der Taliban-Chefdiplomat laut Tasnim.

Unterdessen sorgte während des Außenministertreffens in Teheran ein Bericht des Nachrichtenportals Asr-Iran für Aufregung. Dem zufolge werde der Iran die afghanische Botschaft in Teheran an die Taliban übergeben. Der bisherige Botschafter soll demnach ins Ausland geflohen sein. Beide Seiten dementierten den Bericht. Beobachter in Teheran halten es jedoch für wahrscheinlich, dass die Taliban die Botschaften in den Nachbarländern übernommen haben.

Im Iran gibt es immer noch Differenzen im Umgang mit den Taliban. Einige politische Kreise in Teheran sind der Auffassung, dass die Taliban sich verändert habe und nicht mehr die islamistische Bewegung der letzten 20 Jahre seien. Andere jedoch sagen, dass die jüngsten Entwicklungen genau das Gegenteil bewiesen hätte. Außerdem bleibe der schiitische Iran für die sunnitischen Taliban-Extremisten stets ein religiöser Erzfeind.