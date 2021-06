Neues aus dem Ausland am Montag

Betrugsvorwurf: 20 Millionen bei DHL-Firma beschlagnahmt

MAILAND: Wegen des Vorwurfs des Steuerbetrugs im großen Stil sind bei dem Logistikunternehmen DHL Supply Chain Italy in Italien mehr als 20 Millionen Euro beschlagnahmt worden.

Durch ein kompliziertes Konstrukt von Subunternehmen, fiktiver Arbeitsverträge und nicht existierender Rechnungen seien Mehrwertsteuern und in den meisten Fällen auch Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt worden, hieß es in einer Mitteilung der Finanzpolizei am Montag. Mit Hilfe von Dutzenden kooperierenden Unternehmen seien im Laufe der Zeit die Arbeitskräfte von einem zum anderen transferiert worden, um vorgeschriebene Abgaben nicht zu machen.

Das Unternehmen gehört zum Logistikriesen Deutsche Post DHL. Durchsuchungen gab es unter anderem in den Provinzen Mailand, Monza-Brianza, Lodi und Pavia.

DHL bestätigte die Untersuchungen. Das Unternehmen gehe davon aus, «dass es stets in voller Übereinstimmung mit den italienischen Steuergesetzen» gehandelt habe, sagte eine Sprecherin. Daher werde es mit den Ermittlern eingehend kooperieren, um die Vorwürfe aus dem Weg zu räumen.

Kremlgegner Nawalny in Straflager bei Moskau zurückverlegt

MOSKAU: Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist nach seinem Hungerstreik wieder ins ursprüngliche Straflager zurückverlegt worden. Der 45-Jährige sei nach Pokrow etwa 100 Kilometer östlich der russischen Hauptstadt Moskau gebracht worden, schrieb seine Sprecherin Kira Jarmysch am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Nawalny war vor gut anderthalb Monaten in ein anderes Straflager mit Krankenstation in der Stadt Wladimir transportiert worden, weil es ihm immer schlechter ging. Wenig später beendete er den Hungerstreik. Er wollte damit eine bessere medizinische Versorgung erreichen.

Der Gegner von Präsident Wladimir Putin zog zudem am Montag Klagen gegen das Straflager in Pokrow zurück. Nawalny hatte kritisiert, dass in Zeitungen, die er in der Haft lesen wollte, Artikel gefehlt hätten. Zudem habe er einen mitgebrachten Koran nicht nutzen dürfen. Nun gebe es keine Zensur mehr, zitierte ihn der unabhängige Internetsender Doschd nach einer Gerichtsanhörung. «Wir haben alles erreicht.» Er habe nun neben dem Koran auch eine Bibel.

Der Oppositionspolitiker wurde Mitte Januar bei seiner Rückkehr aus Deutschland nach Russland an einem Moskauer Flughafen festgenommen. Kurz darauf verurteilte ihn ein Gericht zu mehreren Jahren Straflager. Er soll gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben, während er sich in Deutschland von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholte. Das Urteil wurde international als politisch motiviert kritisiert.

Johnson will nicht mehr von «besonderer Beziehung» zu USA reden

LONDON: Ist es mit der viel beschworenen «besonderen Beziehung» («special relationship») zwischen Großbritannien und den USA vorbei? Der britische Premierminister Boris Johnson jedenfalls will den oft benutzten Ausdruck künftig lieber nicht mehr verwenden, wie ein Regierungssprecher am Montag in London bestätigte. Zuvor hatte das US-Magazin «The Atlantic» unter Berufung auf britische Regierungskreise berichtet, Johnson sei der Meinung, der Ausdruck lasse sein Land «schwach und bedürftig» erscheinen.

Diese Wortwahl wollte sich der Sprecher nicht zu eigen machen. Er dementierte den Bericht aber auch nicht. Das Verhältnis zwischen London und Washington sei eine sehr enge Beziehung. Man betrachte die USA als «engsten Verbündeten», so der Sprecher. US-Präsident Joe Biden hatte sich noch am Wochenende in einem Gastbeitrag für die «Washington Post» zu der «special relationship» mit dem Vereinigten Königreich bekannt.

Biden und Johnson wollen sich vor dem G7-Gipfel im englischen Cornwall diese Woche erstmals nach dem Machtwechsel im Weißen Haus treffen. Über das Verhältnis der beiden wird viel spekuliert. Johnson hatte vor der US-Wahl vergangenes Jahr Sympathien für Amtsinhaber Donald Trump erkennen lassen, der dann gegen Biden verlor. Biden bezeichnete den britischen Premierminister einmal als «physischen und emotionalen Klon» seines Vorgängers.

Athen stoppt bei Übertritt aus Türkei Asylanträge aus fünf Staaten

ATHEN: In Griechenland sollen Menschen aus Somalia, Pakistan, Afghanistan, Syrien und Bangladesch künftig keinen Asylantrag mehr stellen können, wenn sie aus der Türkei übersetzen. «Dies ist ein wichtiger Schritt für die Bekämpfung der illegalen Migration und der verbrecherischen Aktivitäten der Schleuser», sagte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis am Montag in einer Erklärung. Hintergrund sei, dass es sich bei der Türkei um ein sicheres Drittland handele.

Die Maßnahme stärke zudem die gemeinsame EU-Türkei-Erklärung vom März 2016. Diese sieht unter anderem vor, dass die Türkei gegen unerlaubte Migration in die EU vorgeht und Griechenland illegal auf die Ägäis-Inseln gelangte Migranten zurück in die Türkei schicken kann. Im Gegenzug übernimmt die EU etwa für jeden zurückgeschickten Syrer einen syrischen Flüchtling aus der Türkei und unterstützt das Land finanziell bei der Versorgung der Flüchtlinge.

Aus Kreisen der griechischen Küstenwache hieß es, mit dieser Entscheidung werde deutlich gemacht, dass Menschen aus den betroffenen Ländern keine Chance mehr haben, in der EU zu bleiben.

Auf den griechischen Inseln in der östlichen Ägäis leben in den Registrierungslagern immer weniger Migranten. In seiner jüngsten Statistik zählt das Bürgerschutzministerium in Athen weniger als 9000 Menschen, die auf den Inseln Lesbos, Chios, Kos, Leros und Samos in den Lagern ausharren. Noch im vergangenen Jahr waren es mehr als 40.000.

Haseloff: CDU/CSU kann auch im Bund 37 Prozent erreichen

BERLIN: Der klare Sieger der Landtagswahl im Bundesland Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), hält ein ähnlich starkes Ergebnis für die Unionsparteien bei der deutschen Bundestagswahl im September für möglich.

«37 Prozent Plus x, wie in Sachsen-Anhalt, sind möglich, wenn wir geschlossen marschieren», sagte Haseloff am Montag in Berlin. «Armin Laschet ist unser Kanzlerkandidat, mit dem werden wir gewinnen und wenn wir es so machen, wie in meinem Wahlkampf, dann werden wir auch den Kanzler stellen.»

Sein starkes Ergebnis begründete Haseloff unter anderem damit, dass die CDU/CSU in den vergangenen Wochen geschlossen aufgetreten sei. Das habe sich auch bei den Wahlkampfauftritten von Unionspolitikern wie Friedrich Merz, Markus Söder und Armin Laschet in Sachsen-Anhalt gezeigt. Außerdem habe er von seiner klaren Abgrenzung zur AfD profitiert. Umfragen, in denen ein Wahlsieg der AfD möglich schien, habe viele seiner Wählerinnen und Wähler mobilisiert.

Haseloff hatte die Landtagswahl am Sonntag unerwartet deutlich gewonnen. Die CDU kam nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 37,1 Prozent und legte damit um 7,4 Prozentpunkte zu. Umfragen hatten die CDU vorher, ähnlich wie derzeit im Bund, lediglich zwischen 25 und 30 Prozent gesehen. Laschet hatte sich im April in einem harten Ringen gegen CSU-Chef Söder als gemeinsamer Kanzlerkandidat beider Parteien durchgesetzt. Es geht um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel, die bei der Wahl im September nicht mehr antritt.

Appell: G7 müssen weltweite Impfungen finanzieren

LONDON: Wenige Tage vor dem G7-Gipfel in Großbritannien haben 230 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die großen Industrieländer zur Finanzierung der weltweiten Corona-Impfkampagne aufgefordert. Die G7 sollten zwei Drittel der schätzungsweise 66 Milliarden US-Dollar (54,2 Milliarden Euro) bezahlen, die in den kommenden beiden Jahren benötigt werde, um auch die Menschen in ärmeren Ländern zu impfen, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. Das entspräche 44 Milliarden Dollar, etwa 36 Milliarden Euro.

Der Initiator des Appells, der britische Ex-Premierminister Gordon Brown, sagte einem Bericht der Zeitung «Guardian» zufolge, der Vorschlag koste jeden Briten umgerechnet 0,35 Euro pro Woche «für die beste Versicherungspolitik der Welt». In dem Schreiben wird betont, die Unterstützung sei kein Akt der Nächstenliebe, sondern im strategischen Interesse jedes Landes. Die Gruppe der Sieben (G7) besteht aus den USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Frankreich, Italien und Deutschland.

«Die G7 sollte auch eine Vorreiterrolle bei Verteilung von Impfstoffen sowie freiwilligen Lizenzvereinbarungen einnehmen», hieß es weiter. Dazu gehöre auch der vorübergehende Verzicht auf Patente, um den erforderlichen Wissens- und Technologietransfer für die Herstellung von Impfstoffen zu ermöglichen. «2020 ist die globale Zusammenarbeit gescheitert, aber 2021 kann eine neue Ära einläuten.»

Außer Brown und seinem Vorgänger Tony Blair haben mehr als 100 ehemalige Staats- und Regierungschefs sowie Ex-Minister unterzeichnet. Darunter sind der frühere UN-Generalsekretär Ban-Ki Moon und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos. Unterschrieben haben auch Virgin-Gründer Richard Branson, Ikea-Chef Jesper Brodin, Wirtschaftswissenschaftler wie Michael Spence und Joseph Stiglitz sowie aus Deutschland Allianz-Chef Oliver Bäte und der frühere Rektor der Universität Mannheim, Ernst-Ludwig von Thadden.

Putschistenführer in Mali als Staatschef vereidigt

BAMAKO: Im westafrikanischen Krisenstaat Mali ist Putschistenführer Assimi Goïta am Montag als neuer Übergangspräsident vereidigt worden. Der 38 Jahre alte Oberst versprach bei der Zeremonie in der Hauptstadt Bamako, Verfassung und Übergangscharta des Landes zu respektieren. Zugleich gab er eine Garantie, dass Mali zur Demokratie zurückkehren werde. International gibt es an dem Umsturz viel Kritik. Die Afrikanische Union und die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas haben Malis Mitgliedschaft deshalb ausgesetzt. Sie fordern die Ernennung eines zivilen Staatschefs.

Goïta hatte im vergangenen August einen Militärputsch geführt, der den gewählten Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta stürzte. Ende Mai zwang das Militär auch den bisherigen Interimspräsidenten Bah N'Daw und Premierminister Moctar Ouane zum Rücktritt. Goïta ließ sich im Anschluss zum neuen Übergangspräsidenten ausrufen. In dem Land sind mehrere Tausend ausländische Soldaten im Einsatz, auch bis zu 600 Angehörige der Bundeswehr.

Frankreich hatte vergangene Woche seine gemeinsamen militärischen Einsätze mit Mali zeitweise ausgesetzt und «Garantien» für einen Übergang zur Demokratie gefordert. Die einstige Kolonialmacht kämpft im Sahel gegen islamistische Terrorgruppen - mobilisiert sind bis zu 5100 französische Soldaten. Die EU will ihren Militäreinsatz ungeachtet der chaotischen Lage vorerst fortsetzen. Die Bundeswehr ist in Mali auch an einem UN-Stabilisierungseinsatz beteiligt.

Laschet: CDU ist Bollwerk gegen Extremismus

BERLIN: Der deutsche CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat nach dem deutlichen Wahlsieg seiner Partei im Bundesland Sachsen-Anhalt die klare Abgrenzung zur rechtspopulistischen AfD untermauert.

«Die CDU ist das Bollwerk gegen Extremismus», sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien am Montag in Berlin. Seine Partei habe bei der Wahl am Sonntag mehr Stimmen bekommen als AfD und Linke zusammen, die «klare Kante» gegen die AfD sei mitgetragen worden. «Der Kurs der Mitte wird um keinen Millimeter verändert», sagte Laschet. Im Bundestagswahlkampf bringe das gute Abschneiden natürlich Rückenwind.

Laschet hob hervor, dass die Christdemokraten in Sachsen-Anhalt nun anders als bei der vorherigen Wahl «mehrere Koalitionsoptionen in der demokratischen Mitte» hätten. Dies sei ein großartiger Erfolg für Ministerpräsident Reiner Haseloff, der auch «ein Landesvater im besten Sinne» sei. Die CDU hatte bei der Wahl am Sonntag deutlich hinzugewonnen. Sie wurde mit 37,1 Prozent klar stärkste Kraft vor der AfD.

Tichanowskaja in Prag als «gewählte Präsidentin von Belarus» begrüßt

PRAG: Tschechiens Senatspräsident Milos Vystrcil hat die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja in Prag als «gewählte Präsidentin von Belarus» empfangen. Er verurteilte am Montag, dass sich Machthaber Alexander Lukaschenko nach der Präsidentschaftswahl vom August 2020 zum Sieger ausrufen ließ. Diese Wahlen seien «unfrei, unfair, ungerecht und unrechtmäßig» gewesen, sagte Vystrcil. Der Politiker der konservativ-liberalen Bürgerdemokraten (ODS) steht seit Februar 2020 an der Spitze der zweiten Kammer des tschechischen Parlaments.

Tichanowskaja dankte Tschechien für die Unterstützung unter anderem bei der medizinischen Behandlung von Anhängern der belarussischen Opposition. Die 38-Jährige verurteilte erneut die Festnahme des Bloggers Roman Protassewitsch, dessen Flugzeug vor rund zwei Wochen zur Landung in Minsk gezwungen wurde. Niemand könne noch Zweifel daran haben, dass die belarussische Führung «terroristisch» sei und gestoppt werden müsse, sagte Tichanowskaja. Man bereite eine neue Welle von Protesten vor.

Auf dem weiteren Programm der Oppositionspolitikerin, dessen Details aus Sicherheitsgründen geheimgehalten werden, stehen auch Treffen mit Regierungschef Andrej Babis, Außenminister Jakub Kulhanek und Präsident Milos Zeman. Tichanowskaja setzt sich bei ihren Besuchen der EU-Staaten für einen stärkeren Druck auf Lukaschenkos Machtapparat ein.

Kind in fahrendem Auto erschossen - Verdächtige festgenommen

ORANGE: Rund zwei Wochen nach Schüssen auf ein fahrendes Auto auf einer Schnellstraße in der US-Stadt Orange, durch die ein Sechsjähriger ums Leben kam, sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Ein 24-Jähriger und eine 23-Jährige seien am Sonntag (Ortszeit) in der rund 13 Kilometer südwestlich gelegenen Stadt Costa Mesa in Gewahrsam genommen worden, teilte die kalifornische Autobahnpolizei mit. Es werde erwartet, dass sie des Mordes angeklagt werden. Der Fall hatte landesweit Entsetzen und Empörung ausgelöst.

Bei dem Vorfall Ende Mai waren die beiden nun Festgenommenen demnach auf der Freeway 55 in Orange unterwegs, als sie in eine Auseinandersetzung mit der Mutter des Sechsjährigen geraten sein sollen. Auslöser sei ein «als nicht sicher empfundener» Fahrbahnwechsel gewesen. Anschließend soll einer der beiden Verdächtigen mindestens einen Schuss auf den Wagen mit Mutter und Sohn abgegeben haben. Diese waren Medienberichten zufolge auf dem Weg zum Kindergarten. Der Junge saß demnach im Kindersitz und klagte über Schmerzen am Bauch, nachdem er getroffen wurde. Rettungskräfte brachten den Sechsjährigen in ein Krankenhaus, wo er später für tot erklärt wurde.

Nach dem Vorfall war die für Informationen ausgesetzte Belohnung Berichten zufolge dank vieler Spenden auf 500.000 US-Dollar angewachsen. Die Polizei dankte der Bevölkerung für die «unbeschreibliche Welle der Anteilnahme und Hunderte von Hinweisen», die den Ermittlern halfen, die Verdächtigen zu finden. Angaben dazu, wie die beiden ausfindig gemacht wurden, gab es zunächst nicht.

Zwei Polizisten bei IS-Anschlag in getötet

TRIPOLIS: Bei einem Selbstmordanschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind in Libyen mindestens zwei Polizisten getötet und vier weitere verletzt worden. Unter den Todesopfern des Anschlags im Ort Sabha ist auch der örtliche Polizeichef, wie Ermittler Walid al-Arfi in Bengasi der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Der Attentäter habe ein Auto mit einem Sprengsatz am Sonntagabend in einen Kontrollpunkt gesteuert und dann zur Explosion gebracht, hieß es. Die IS reklamierte den Anschlag auf ihren Kanälen im Internet für sich.

Das nordafrikanische Land befindet sich seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi 2011 im Bürgerkrieg. Zahlreiche Milizen ringen um Macht und Einfluss. Im März übernahm eine Übergangsregierung unter Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba die Amtsgeschäfte mit dem Ziel, das Land zu stabilisieren und zu Wahlen am 24. Dezember führen. Eine verfassungsrechtliche Grundlage gibt es dafür bisher allerdings nicht.

Im Vergleich zu ihrem Einfluss in den Jahren 2015 und 2016 ist die IS-Terrormiliz in Libyen heute geschwächt. Die Extremisten nutzen die anhaltenden internen Spannungen in dem kargen Wüstenstaat aber weiterhin aus und verüben Anschläge.

Hund tötet drei Monate altes Baby

CLASHMORE: Ein drei Monate altes Baby ist in Irland von einem Hund getötet worden.

Das Mädchen habe sich in seinem Zimmer befunden, als es in der Nacht zum Montag zu dem Vorfall kam, berichtete der Sender RTÉ unter Berufung auf die Polizei. Das Kind habe schwere Kopfverletzungen erlitten, denen es schließlich in einem Krankenhaus in der nahen Großstadt Cork erlag. Die Polizei ermittelt. Der örtliche Priester Milo Guiry sprach von einer «furchtbaren Tragödie». «Wir werden für die Familie beten», sagte er. Weitere Details zu der Familie, dem Hund und den Umständen der Attacke im Dorf Clashmore im Süden des EU-Staats gab es zunächst nicht.

Prozess um Abschuss von Flug MH17 in entscheidender Phase

AMSTERDAM: Knapp sieben Jahre nach dem Abschuss einer Passagiermaschine über dem Osten der Ukraine mit fast 300 Todesopfern geht der Strafprozess in eine entscheidende Phase. In Abwesenheit der vier Angeklagten leitete das Strafgericht am Montag in einem besonders gesicherten Gebäude am Amsterdamer Flughafen das Hauptverfahren ein. Das Gericht werde das umfangreiche Dossier neutral und unvoreingenommen präsentieren, sagte der Vorsitzende Richter Hendrik Steenhuis.

Die Staatsanwaltschaft klagt drei Russen und einen Ukrainer wegen Mordes an 298 Menschen an. Sie sollen für den Abschuss der Maschine mit einer russischen Luftabwehrrakete verantwortlich sein. Die Boeing der Malaysia Airlines mit Flugnummer MH17 wurde am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über umkämpftem Gebiet in der Ostukraine abgeschossen. Alle Insassen wurden getötet. Da die meisten Opfer aus den Niederlanden kamen, wird dort auch der Prozess geführt.

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hatten die vier Angeklagten hohe Funktionen bei den prorussischen Separatisten. Die vier sollen sich in Russland aufhalten. Nur einer der Angeklagten wird von einem Anwalt vertreten.

Antisemitische Hetze: Polizei ermittelt Verdächtige

ROM: Die Polizei in Italien hat mehrere Verdächtige ermittelt, die unter anderem zu antisemitischen und rassistischen Taten aufgestachelt haben sollen. Sie sollen auch einen Anschlag auf eine Nato-Einrichtung geplant haben - allerdings war die Planung nur im «Anfangsstadium», wie die Polizei am Montag in Rom mitteilte.

Den zwölf Verdächtigen werden Verbrechen wegen der Vereinigung mit dem Ziel der Propaganda und der Rassenhetze vorgeworfen. Die Ermittlungen laufen seit 2019 und fanden unter anderem auf Sardinien, in Rom und Mailand statt.

Die Polizei ermittelte eine Gruppe namens «Ordine Ario Romano», der Menschen zwischen 26 und 62 Jahren angehört haben sollen und die in sozialen Netzwerken aktiv gewesen sein soll. Dort sollen die Mitglieder Videos, Texte und Fotos mit antisemitischen, nationalsozialistischen und rassistischen Inhalten verbreitet haben. Auf welche Einrichtung der Nato es die Verdächtigen mit «handgefertigtem Sprengstoff» abgesehen hatten, war unklar.

Zwei weitere Bezirke fallen an die Taliban

KABUL: Die militärischen Fortschritte der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan dauern an. Die Islamisten haben zwei weitere Bezirke erobert, wie lokale Behördenvertreter am Montag der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Damit sind seit Beginn des offiziellen Abzugs der internationalen Truppen am 1. Mai insgesamt neun Bezirke an die Islamisten gefallen. Afghanistan ist in rund 400 Bezirke in 34 Provinzen gegliedert.

Provinzräten zufolge haben sich die Sicherheitskräfte der Regierung am späten Sonntagnachmittag (Ortszeit) nach mehrtägigen Kämpfen aus dem Bezirkszentrum von Kaisar in der Provinz Fariab im Norden des Landes zurückgezogen. Sie seien von dort aus auf einen Hügel im Dorf Kohi geflohen. Rund einhundert Kräfte seien entweder getötet, verwundet oder gefangen genommen worden. Rund 20 Sicherheitskräfte würden nun noch auf dem Hügel Widerstand leisten. Spezialkräfte aus der Provinzhauptstadt Maimana seien angefordert worden, aber nicht angekommen.

In der Provinz Ghor im Westen des Landes haben die Sicherheitskräfte zudem das Bezirkszentrum von Schahrak verlassen. Der Gouverneur der Provinz sagte in einem am Montag von lokalen TV-Sendern veröffentlichten Video, die Regierungskräfte hätten sich am Sonntagabend (Ortszeit) taktisch zurückgezogen, um zivile Opfer durch die Kämpfe zu vermeiden. Bei Gefechten mit den Taliban am Sonntag seien mindestens sieben Sicherheitskräfte getötet worden.

Einem UN-Bericht zufolge konnten die Taliban im gesamten Vorjahr fünf Bezirkszentren erobern, vier davon wurden binnen weniger Tage von der Regierung zurückerobert. Experten befürchteten eine Zunahme an Taliban-Angriffen mit Beginn des Abzugs der US- und anderer Nato-Truppen. Es ist unklar, wie sehr die internationalen Truppen aktuell die Sicherheitskräfte der Regierung noch unterstützen. Der Abzug soll bis spätestens 11. September abgeschlossen sein.

Führende CDU-Politiker pochen auf Geschlossenheit

BERLIN: Nach dem unerwartet deutlichen Erfolg der CDU bei der Landtagswahl im Bundesland Sachsen-Anhalt pochen führende deutsche Christdemokraten auf Geschlossenheit mit der CSU als Schlüssel zum Sieg bei der Bundestagswahl Ende September.

«Eines ist tatsächlich für uns wichtig in diesem Wahlkampf: Das ist die Geschlossenheit, die Gemeinsamkeit von CDU und CSU», sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Montag in Berlin vor Beratungen der CDU-Spitze, die teils in Präsenz und teils wegen der Corona-Pandemie online organisiert worden waren.

Er sei sicher, dass nach der Klärung der Kanzlerkandidatenfrage «CDU und CSU gemeinsam, aber auch alle in der CDU und in der CSU gemeinsam in diese Wahl gehen», sagte Spahn. Der Kurs von Ministerpräsident Reiner Haseloff - «nicht aufgeregt, ruhig und klar im Kurs, aber auch eine klare Abgrenzung zu den Radikalen von rechts» sei am Ende erfolgreich gewesen. Was «auf den ersten Blick vielleicht nicht immer gleich sexy erscheint», sei für die meisten Bürgerinnen und Bürger nach genauem Hinschauen «dann aber doch sehr, sehr attraktiv». Das gebe auch Rückenwind für den Bund.

CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus sagte, der Wahlerfolg sei eine Gemeinschaftsaktion der Union gewesen, nachdem auch CSU-Chef Markus Söder, Laschet und die Bundespartei Unterstützung gegeben hätten. In erster Linie sei es aber «ein grandioser Sieg» für die CDU in Sachsen-Anhalt und Reiner Haseloff. In den vergangenen Wochen und Monaten habe es nicht immer Anlass zur Freude gegeben. Nun gebe es aber viel Rückenwind für den Bundestagswahlkampf.

EU-Auswertung: Kühlster Frühling in Europa seit 2013

READING: Ein lange bestehendes Tiefdruckgebiet hat Europa den Aufzeichnungen des europäischen Copernicus-Klimawandeldienstes zufolge den kühlsten Frühling seit 2013 beschert. Die Temperatur habe um 0,45 Grad unter dem Mittel der Jahre 1991 bis 2020 gelegen, teilte das EU-Projekt am Montag im englischen Reading mit. In weiten Teilen Europas seien niedrigere Temperaturen gemessen worden als im langjährigen Durchschnitt. Ausnahmen waren Skandinavien sowie der Südwesten der Iberischen Halbinsel.

«Der Monat war von ungewöhnlichen zyklonalen Wetterbedingungen geprägt», betonte Copernicus. Als zyklonal wird Wetter bezeichnet, das unter dem anhaltenden Einfluss von Tiefdruckzonen steht. Dies führte vor allem im Mai zu unterdurchschnittlichen Temperaturen - in Deutschland war es der kälteste Mai seit 2010, wie zuvor der Deutsche Wetterdienst mitgeteilt hatte.

Weltweit registrierten die Forscher auch im Mai höhere Temperaturen als im langjährigen Durchschnitt: Der Monat war durchschnittlich 0,26 wärmer als im Mittel der vergangenen 20 Jahre. Vor allem Westgrönland, Nordafrika, der Nahe Osten sowie Nord- und Westrussland waren betroffen. In den zwölf Monaten bis Mai lag die globale Temperatur um 0,29 höher als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020.

SPD-Chefin: SPD kann mit Wahlergebnis nicht zufrieden sein

BERLIN: Nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt hat sich Parteichefin Saskia Esken unzufrieden gezeigt.

«Was das Ergebnis anbelangt, gibt es gar kein Drumherumreden: Da können wir nicht zufrieden sein», sagte Esken am Montag im ARD-«Morgenmagazin». Die durch die Corona-Pandemie eingeschränkten Wahlkampfmöglichkeiten seien eine mögliche Erklärung für das schlechte Wahlergebnis. «Es war schwierig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen», sagte Esken. Zudem habe es vor der Wahl eine starke Polarisierung gegeben.

Die SPD war bei der Wahl auf einen neuen Tiefstand abgerutscht. Die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff entschied die Landtagswahl deutlich für sich. Die AfD behauptete sich am Sonntagabend nach dem vorläufigen Ergebnis trotz leichter Verluste als zweitstärkste Kraft. Die Grünen legten nur leicht zu. Die Linke rutschte ab. Die FDP kehrte nach zehn Jahren in den Landtag zurück.

Im Bundestagswahlkampf sei es für die SPD nun wichtig, mit zentralen Punkten wie höheren Löhnen und bezahlbarem Wohnen zu punkten, betonte Esken. Kanzlerkandidat Olaf Scholz habe hohe Zustimmungs- und Kompetenzwerte in genau diesen Fragen - nun werde man gemeinsam in den Wahlkampf gehen.

Haseloff will in Sachsen-Anhalt stabile Koalition

BERLIN: Nach dem deutlichen Wahlsieg der Christdemokraten bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt strebt Ministerpräsident Reiner Haseloff vor allem nach einer stabilen Koalition.

«Wir wollen keine Wackelpartie», sagte der CDU-Politiker am Montag im ARD-«Morgenmagazin». Das Wahlergebnis zeige, dass die Menschen auf eine stabile Regierung in der Mitte setzten, sagte Haseloff. Man werde Angebote «in alle Richtungen machen, die sich für uns demokratisch anbieten». Dann werde die CDU in Sachsen-Anhalt eigenverantwortlich entscheiden, mit welcher Partei es die größte Schnittmenge gebe.

Die CDU hatte die Landtagswahl deutlich für sich entschieden. Die rechtspopulistische AfD behauptete sich am Sonntagabend nach dem vorläufigen Ergebnis trotz leichter Verluste als zweitstärkste Kraft. Die Grünen profitierten nicht von ihrem Höhenflug auf Bundesebene und legten nur leicht zu. SPD und Linke rutschten auf neue Tiefstände ab. Die FDP kehrte nach zehn Jahren in den Landtag zurück. Haseloff hat nun mehrere Regierungsoptionen: Möglich wären eine Dreierkoalition oder ganz knapp auch ein schwarz-rotes Zweierbündnis.

Die Landtagswahl wertete Haseloff als wichtiges Signal für die CDU/CSU im Bundestagswahlkampf. Das gute Wahlergebnis sei auf die Geschlossenheit der gesamten Union zurückzuführen, sagte der CDU-Politiker. «Wenn die Union geschlossen ist, dann ist sie faktisch nicht schlagbar. Und dann wird sie auch den nächsten Kanzler stellen», sagte er.

Taliban zu Ortskräften: Bleibt und dient dem Land

KABUL: Die militant-islamistischen Taliban haben die Ortskräfte der ausländischen Streitkräfte in Afghanistan dazu aufgefordert, im Land zu bleiben. Afghanen, die als Übersetzer, Wachen und anderweitig für die ausländischen Streitkräfte tätig gewesen seien, sollten für ihre vergangenen Handlungen Reue zeigen und sich in Zukunft nicht an solchen Aktivitäten beteiligen, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung der Islamisten. «Aber keiner soll das Land derzeit verlassen.»

Die Taliban würden sie nicht stören, hieß es weiter. Sie sollten zu ihrem normalen Leben zurückzukehren und, wenn sie in irgendeinem Bereich über Fachwissen verfügten, ihrem Land dienen. Wenn sie den Feind verließen und als gewöhnliche Afghanen im Land lebten, würden sie auf keine Probleme stoßen.

Aktuell wollen Zehntausende Afghanen, die für die Streitkräfte der Nato-Länder, darunter die Bundeswehr, tätig waren, samt ihren Familien aus Angst vor Racheaktionen der Taliban das Land verlassen. Alleine die US-Botschaft bearbeitet nach eigenen Angaben aktuell mehr als 18.000 Anträge für spezielle Ausreisevisa. Auch die Mehrheit der Ortskräfte der Bundeswehr will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur über das sogenannte Ortskräfteverfahren Schutz in Deutschland suchen. Mitte Mai waren dies rund 450 Ortskräfte.

Fraglich ist, ob die Ortskräfte den Aussagen der Taliban trauen. Bislang wurden sie in offiziellen Taliban-Statements als «Sklaven der Invasoren» oder «Söldner» bezeichnet.

Einstige Lepra-Kranke leiden in Japan weiter unter Diskriminierung

TOKIO: In Japan leiden noch heute einstige Lepra-Kranke unter gesellschaftlicher Stigmatisierung und Diskriminierung. Nach einer Erhebung der liberalen japanischen Tageszeitung «Asahi Shimbun» leben fast 40 Prozent der Bewohner in den 13 offiziell so bezeichneten staatlichen «Sanatorien» weiterhin unter geändertem Namen. 25 Jahre nach Abschaffung eines Gesetzes, das noch bis 1996 die Inhaftierung und Zwangssterilisierung von Lepra-Kranken vorsah, lebten noch immer rund 1000 Menschen in diesen Kolonien, so die Zeitung weiter. Japans Staat und Gesellschaft hatten diese Menschen zu Aussätzigen gemacht und sie stigmatisiert.

Erst im Jahr 2001 entschuldigte sich der japanische Staat bei den Opfern und räumte ein, dass die jahrzehntelange Isolationspolitik falsch gewesen sei. Als das Gesetz abgeschafft wurde, lebten rund 5400 Menschen in den Einrichtungen. Viele Betroffene blieben jedoch auch danach dort - aus Angst vor andauernder Diskriminierung. Andere versuchten, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern, doch kehrten sie später wieder in die Kolonien zurück. Das Durchschnittsalter der rund 1000 dort heute noch lebenden Menschen betrage 87 Jahre, so die Zeitung. Viele änderten ihre Namen, damit die Angehörigen keine Nachteile im Beruf oder bei Heirat hätten.

Gesellschaftliche Stigmatisierung und Diskriminierung ist in Japan ein gesellschaftliches Phänomen, das immer wieder auftritt, wenn Menschen gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind, wie die Lepra-Patienten oder Menschen aus Fukushima nach dem Atomunfall 2011. Und auch in der Corona-Pandemie kommt es wieder zu Diskriminierungen, zum Beispiel von Menschen, die sich von einer Infektion erholt haben.

Lepra ist wenig ansteckend, leicht zu diagnostizieren und mit Medikamenten schon seit den 1980er Jahren heilbar. Vor 20 Jahren hatte die WHO Lepra als eliminiert eingestuft. Kontrollmechanismen wurden abgeschafft. Heute steht Lepra jedoch auf der WHO-Liste der 20 vernachlässigten Tropenkrankheiten. Noch immer müssen Menschen sich verstecken, wenn die Krankheit ausbricht - oft nach einer Inkubationszeit von vielen Jahren oder gar Jahrzehnten.

Mehr als 30 Tote bei Zugunglück

ISLAMABAD: Bei einem Zugunglück im Süden Pakistans sind mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Eisenbahnminister Azam Swati am Montag in der Hauptstadt Islamabad mit. Demnach entgleiste in der Stadt Ghotki der Provinz Sindh ein Zug und kollidierte dann frontal mit einem anderen.

Die Bergung von Leichen und Verletzten aus den Trümmern sei noch im Gange, sagte Swati weiter. Mindestens 50 Verletzte würden in lokalen Krankenhäusern in Ghotki behandelt. Rund 20 bis 30 Menschen könnten noch eingeschlossen sein, sagte der Rettungshelfer Amjad Ali.

Tödliche Zugunfälle sind in Pakistan keine Seltenheit. Die Gleise wurden vor rund einem Jahrhundert noch unter britischer Kolonialherrschaft verlegt und seither kaum erneuert.

Erste ausleihbare E-Scooter sollen durch London rollen

LONDON: Bislang war die britische Hauptstadt eine weitgehend E-Scooter-freie Zone, doch damit ist nun Schluss: Wie in vielen anderen Metropolen werden auch in London künftig E-Scooter von Leihfirmen durch die Straßen rollen. Die städtische Verkehrsgesellschaft Transport for London wollte am Montag in ausgewählten Bezirken ein Pilotprojekt starten, das zunächst auf zwölf Monate angelegt ist.

Auch in anderen britischen Städten gab es bereits Tests mit Leihrollern. Die Nutzung von privaten E-Scootern ist in Großbritannien dagegen bislang nur auf privaten Grundstücken erlaubt - woran sich aber nicht alle halten. An dem Pilotprojekt in London sind unter anderem die auch aus Deutschland bekannten Anbieter Lime und Tier beteiligt.

Kopf-an-Kopf-Rennen bei Präsidentenwahl

LIMA: Bei der Präsidentenwahl in Peru zeichnet sich ein knappes Ergebnis ab. Bei Nachwahlbefragungen am Sonntag kam die Rechtspopulistin Keiko Fujimori auf 50,3 Prozent der Stimmen, der Marxist Pedro Castillo auf 49,7 Prozent, wie die Zeitung «El Comercio» berichtete. «Ich habe viel Hoffnung und Glaube, dass wir es schaffen», schrieb Fujimori nach ihrer Stimmabgabe auf Twitter. Die Tochter des autoritären Ex-Machthabers Alberto Fujimori steht für eine neoliberale Wirtschaftspolitik und eine Sicherheitsstrategie der harten Hand. Der marxistische Dorfschullehrer Castillo hingegen will im Fall eines Wahlsiegs einen sozialistischen Staat aufbauen, die Medien stärker kontrollieren und das Verfassungsgericht abschaffen.

Die Herausforderungen für den neuen Präsidenten oder die neue Präsidentin sind enorm: Peru leidet besonders stark unter der Corona-Pandemie. Es gehört zu den Ländern mit der höchsten Sterblichkeitsquote weltweit, zudem brach die Wirtschaft um 12,9 Prozent ein. Im Landesinneren sind außerdem noch immer Splittergruppen der Guerillaorganisation Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) aktiv. Vor zwei Wochen hatten Rebellen in den Tälern der Flüsse Apurímac, Ene und Mantaro bei einem Massaker 16 Menschen getötet und in einem Pamphlet zum Boykott der Wahl aufgerufen. Am Sonntag blieb es nach Angaben des Wahlamtes zunächst allerdings ruhig.

Mutmaßliche Kartell-Kontakte: Ex-Gouverneur verhaftet

TEPIC: Wegen mutmaßlicher Beziehungen zum organisierten Verbrechen ist ein ehemaliger Gouverneur des mexikanischen Bundesstaats Nayarit festgenommen worden. Roberto Sandoval (2011-2017) und seine Tochter Lidy Sandoval seien im Bundesstaat Nuevo León im Norden des Landes gefasst worden, berichteten örtliche Medien am Sonntag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die beiden Verdächtigen seien dann nach Nayarit an der Pazifikküste des lateinamerikanischen Landes gebracht worden, wo 17 Ermittlungsverfahren wegen illegaler Bereicherung, Erpressung, Entführung und Amtsmissbrauch gegen den Ex-Gouverneur laufen.

Die US-Behörden gehen davon aus, dass Sandoval Beziehungen zum Drogenkartell Jalisco Nueva Generación (CJNG) unterhält. Das Verbrechersyndikat hat in den vergangenen Jahren sein Territorium mit extremer Gewalt erheblich ausgedehnt und ist heute eines des mächtigsten Drogenkartelle des Landes. Das organisierte Verbrechen in Mexiko unterhält enge Beziehungen zur Politik. Gegen zahlreiche ehemalige Amtsträger wird ermittelt, einige ehemalige Politiker sind auf der Flucht vor der Justiz.