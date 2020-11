Neues aus dem Ausland am Montag

Junger Surfer bei Hai-Attacke verletzt

SYDNEY: Ein junger Surfer ist an einem beliebten Strand an der australischen Ostküste von einem Hai attackiert worden. Der 13-Jährige sei unweit des Ufers gesurft, als er am frühen Morgen in Port Macquarie im Bundesstaat New South Wales wahrscheinlich von einem Riffhai oder einem Bullenhai angegriffen worden sei, zitierten lokale Medien am Montag den Chef der örtlichen Rettungsschwimmer, James Turnham. Der Junge habe eine Verletzung am Knöchel und einen kleineren Biss im Finger erlitten und zunächst unter Schock gestanden, so die Einsatzkräfte. Er sei nicht in Lebensgefahr.

Dies war schon der zweite Haiangriff in Port Macquarie in diesem Jahr. Im August wurde eine 35-Jährige an einem Bein verletzt. Sie wurde von ihrem Mann gerettet, der so lange auf den Raubfisch einschlug, bis dieser von der Frau abließ.

Dieses Jahr war eines der schlimmsten für Australien was Haiattacken angeht. Bislang sind bereits sieben Menschen von den Raubfischen getötet worden, neun wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

Brand vor dem Registrierlager von Samos - niemand verletzt

ATHEN: Mindestens 150 Migranten sind wegen eines Brandes vor dem Registriercamp von Vathy auf der Insel Samos obdachlos geworden. Dies sagte am Montag der Chef der Asylbehörde, Manos Logothetis, dem griechischen Nachrichtensender Skai. «Verletzt wurde niemand», sagte er. Der Brand war gegen 04.00 Uhr Ortszeit aus unbekannten Gründen ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ihn rasch löschen und ermittelt. Das eigentliche Lager wurde nicht beschädigt, hieß es weiter.

Im Lager von Samos leben zurzeit rund 4200 Menschen. Das ist sieben Mal so viel wie die Aufnahmekapazität des Lagers. Deswegen haben sich sogenannte Satellitencamps rund um das Lagerinnere gebildet. In den vergangenen Monaten waren mehrmals Brände in und um dieses Lager ausgebrochen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Im August hatte ein Großbrand das größte Lager von Moria auf der Insel Lesbos völlig zerstört. Die Staatsanwaltschaft hat bereits Anklage gegen fünf Afghanen wegen Brandstiftung erhoben.

Europameister Wright: «Ich werde Schottland siegen sehen»

OBERHAUSEN: Diese Pause kann Peter Wright nun besonders genießen. Mit der Trophäe der Darts-EM im Gepäck reist der Schotte an diesem Montag mit dem Auto von Oberhausen zurück in seine britische Heimat. «Das ist großartig. Ich freue mich, diesen Titel erstmals geholt zu haben», sagte der 50-Jährige, der im Finale am späten Sonntagabend den Engländer James Wade mit 11:4 bezwang und nun zumindest für wenige Tage die Titel Weltmeister, Europameister und Team-Weltmeister auf sich vereint.

Denn schon am kommenden Wochenende findet in Salzburg die Team-WM 2020 statt. Die schottischen Titelverteidiger Wright und Gary «The Flying Scotsman» Anderson werden dann pausieren, weil sie in Zeiten der Pandemie möglichst auf Flugreisen verzichten wollen. Auf die Frage, was Wright am kommenden Wochenende mache, antwortete der Paradiesvogel: «Ich werde Schottland siegen sehen.»