Neues aus dem Ausland am Montag

Polizei nimmt mutmaßlichen Messerstecher von Birmingham fest

BIRMINGHAM: Die Polizei hat einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im britischen Birmingham wahllos auf Passanten eingestochen haben soll. Der Mann sei des Mordes und des siebenfachen versuchten Mordes verdächtig, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Am Abend zuvor waren Bilder des Gesuchten veröffentlicht worden.

Bei der Attacke war in der Nacht zum Sonntag ein Mann ums Leben gekommen, sieben Menschen hatten zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Die Angriffe ereigneten sich im Zentrum der Stadt an vier Orten und über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden.

Die Polizei ermittelt wegen Mordes und geht nicht von einer Terrorattacke, rassistischen Motiven oder Bandenkriminalität aus. Die Ermittler riefen am Sonntag die Bevölkerung zu größter Vorsicht auf. Messerattacken sind seit Jahren ein großes Problem in Großbritannien.

Australische Agentur AAP startet zum Überleben Crowdfunding-Kampagne

SYDNEY: Die angeschlagene australische Nachrichtenagentur AAP hat zum eigenen Überleben eine Spenden-Kampagne im Internet gestartet. «Um der Demokratie willen, unterstützen Sie den Qualitätsjournalismus - #aapneedsyou», schrieb die Agentur am Montag auf Twitter. Das Ziel des Crowdfunding wurde auf 500.000 australische Dollar (308.000 Euro) angesetzt. Die Australian Associated Press war vor wenigen Wochen von einem Investorenkonsortium übernommen worden, nachdem im März zunächst die Einstellung des Betriebs zu Ende Juni bekanntgegeben worden war. Die Zahl der Mitarbeiter wurde in der Folge auf 85 halbiert.

Jedoch reichten diese Schritte nicht aus, um die AAP am Leben zu erhalten, hieß es auf der Kampagnenseite: «Wir benötigen auch einen angemessenen Teil der großzügigen Unterstützung, die die Commonwealth-Regierung anderen Medienunternehmen angeboten hat, und im Moment brauchen wir auch die Hilfe von Tausenden Australiern.» Nur so könne die Vielfalt australischer Medien gerettet werden. Professioneller Journalismus und Fotografie seien für jede Demokratie von unschätzbarem Wert, sagte der AAP-Vorsitzende Jonty Low. «Aber es gibt sie nicht kostenlos.»

Die Agentur, die neben journalistischen Texten auch Bilder und Videos anbietet, blickt auf eine 85-jährige Geschichte zurück. Sie wurde 1935 vom Verleger Keith Murdoch gegründet, dem Vater von Medienunternehmer Rupert Murdoch. Bis zum Besitzerwechsel gehörte die AAP den Medienunternehmen Nine und News Corp Australia.

Milliardenschwerer Musterprozess von VW-Investoren wird fortgesetzt

BRAUNSCHWEIG: Mit zwei Verhandlungstagen wird am Oberlandesgericht Braunschweig in dieser Woche der milliardenschwere Musterprozess von Anlegern gegen Volkswagen fortgesetzt. Die Investoren halten sich für nicht rechtzeitig über den Skandal um Millionen von manipulierten Dieselmotoren informiert und verlangen Schadenersatz. Der umfangreiche Prozess läuft bereits seit fast zwei Jahren. Ein Ende ist auch nach Einschätzung des Gerichts nicht absehbar. (Az: 3 Kap 1/16)

Allein die Schriftsätze umfassen laut einer Gerichtssprecherin rund 5500 Blatt Akten. Dazu kommen ihr zufolge zahlreiche Anlagen und mittlerweile 21 Privatgutachten. Das Unternehmen wirft der Klägerseite vor, in diesem Verfahren immer wieder von Kernfragen abzulenken. Anwalt Andreas Tilp, der die Musterklägerin Deka Investment vertritt, sieht das anders. Er gibt sich zuversichtlich, Ansprüche der Investoren durchsetzen zu können. Den aktuellen Streitwert beziffert das OLG auf etwas mehr als vier Milliarden Euro.

Laschet: Deutschland und Frankreich müssen wieder Motor der EU sein

BERLIN: Deutschland und Frankreich sollten nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet wieder stärker zusammenwirken, um Europa nach innen zu stärken und nach außen mehr Gewicht zu verleihen. «Wir brauchen eine Belebung des europäischen Geists nach innen - und die Selbstbehauptung Europas nach außen», sagte der CDU-Politiker «Kölner Stadt-Anzeiger» (Montag) vor seinem Besuch in Paris.

«Deutschland und Frankreich müssen hier vorangehen, aktiv für diesen Gedanken werben, und können so wieder zum Motor der EU werden», fügte Laschet hinzu. Das deutsch-französische Tandem «sei in den zurückliegenden 70 Jahren erfolgreich» gewesen und müsse es auch weiterhin sein.

Laschet bewirbt sich um den Vorsitz der CDU. Er ist auch deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter. Am Montagabend trifft er in Paris den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron.