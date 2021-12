Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Verdächtiger Brief: Polizeieinsatz in deutschem Konsulat in New York

NEW YORK: Eine verdächtige Briefsendung hat am Dienstagabend (Ortszeit) zu einem Polizeieinsatz im deutschen Generalkonsulat in New York geführt.

Ein Polizist vor Ort sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass eine dubiose Substanz in der Post gefunden worden sei. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Ein Sprecher der deutschen Vertretung bestätigte eine Routine-Untersuchung einer Substanz. Diese habe sich jedoch als ungefährlich herausgestellt. Das Hochhaus in direkter Nähe der Vereinten Nationen beherbergt auch die deutsche UN-Vertretung.

Schwedische Regierungschefin will Leitung von IWF-Gremium abgeben

WASHINGTON: Die neue schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson will den Vorsitz im Lenkungsausschuss IMFC des Internationalen Währungsfonds zum Jahresende niederlegen. Das teilte der IWF am Dienstag (Ortszeit) in Washington mit. In dem Spitzengremium IMFC sitzen Vertreter der wichtigsten IWF-Mitgliedsländer. Der Ausschuss überwacht unter anderem die Funktionsfähigkeit des Währungssystems.

Andersson hatte den Vorsitz des Gremiums im vergangenen Januar übernommen - ursprünglich für drei Jahre. Damals war die Sozialdemokratin Finanzministerin Schwedens. Seit Ende November ist sie Regierungschefin des skandinavischen Landes - als erste Frau überhaupt in diesem Amt. Der IWF teilte mit, der Auswahlprozess für Anderssons Nachfolge sei bereits im Gange.