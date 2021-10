Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 13.10.21 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Chinesische Manöver sollen Druck auf Taiwan und die USA verstärken

PEKING: Jüngste Manöver der chinesischen Streitkräfte zielen nach offizieller Darstellung auf die Unabhängigkeitsbestrebungen in Taiwan und eine Einmischung anderer Staaten wie den USA in den Konflikt. Der Sprecher des Taiwan-Amtes des Staatsrates, Ma Xiaoguang, sagte am Mittwoch vor Journalisten in Peking, die Übungen seien notwendig, «um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu schützen». «Eine Unabhängigkeit Taiwans wird den Landsleuten in Taiwan nur Unglück bringen.»

Die Militäraktionen hatten die Spannungen um Taiwan verstärkt. Eine Rekordzahl chinesischer Militärflugzeuge war wiederholt in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung (ADIZ) eingedrungen, um die Luftabwehr auf die Probe zu stellen. In der Küstenprovinz Fujian auf der anderen Seite der demokratischen Inselrepublik hatten chinesische Truppen auch demonstrativ Landungsmanöver am Strand geübt.

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Chinas Staas- und Parteichef Xi Jinping hatte den Druck am Samstag erhöht und gefordert, die 23 Millionen Taiwaner sollten sich am besten friedlich der Volksrepublik anschließen. Er warnte, dass eine Abspaltung Taiwans «ein böses Ende» nehmen werde.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen wies die Aufforderung zurück. Die Zukunft des demokratischen Landes könne nur vom Volk selbst entschieden werden, das aber seinen freiheitlichen Lebensstil bewahren wolle. Ohnehin versteht sich Taiwan längst selbst als unabhängig. Der Konflikt belastet auch das Verhältnis zwischen China und den USA, die sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet haben und Waffen liefern. Peking wirft Washington Einmischung vor.

Chinas Exporte steigen weiter unerwartet stark - Plus 28,1 Prozent

PEKING: Die chinesischen Exporte haben im September noch einmal unerwartet stark zugelegt. Die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft stiegen in US-Dollar berechnet um 28,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Zoll am Mittwoch in Peking berichtete. Die Steigerung war noch höher als im Vormonat, wo die Erwartungen von Experten mit einem Plus von 25,6 Prozent auch schon übertroffen worden waren.

Die Importe wuchsen hingegen langsamer als vorhergesagt mit nur 17,6 Prozent, nachdem sie im August um 33,1 Prozent zugelegt hatten. Der Handelsüberschuss stieg auf 66,76 Milliarden US-Dollar. Der starke Zuwachs der Exporte muss allerdings auch vor dem Hintergrund der niedrigen Vergleichsbasis im Vorjahr gesehen werden, als die Auswirkungen der Pandemie erst langsam nachließen.

Chinas Importe aus Deutschland entwickelten sich im September auffallend schlecht und gingen sogar um 2,4 Prozent zurück, wie aus der Zollstatistik hervorgeht. Hingegen exportierte China um 37,5 Prozent mehr nach Deutschland. Ähnlich stiegen die chinesischen Ausfuhren in die EU weiter stark um 30,6 Prozent, während die Importe nur um 1,1 Prozent zulegten.

Clemens vor EM in Salzburg: «Darts wird immer populärer»

SALZBURG: Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens ist mit der Entwicklung seiner Sportart hierzulande zufrieden. «Ich glaube, wir haben schon eine große öffentliche Wahrnehmung. Darts wird in Deutschland immer populärer», sagte der 38 Jahre alte Saarländer der Deutschen Presse-Agentur. Clemens räumte vor Beginn der Europameisterschaft in Salzburg am Donnerstag (20.00 Uhr/DAZN und Sport1) zwar ein, dass es den ganz großen deutschen Coup noch nicht gegeben habe. «Aber der kann ja noch kommen - von mir oder einem anderen Deutschen», fügte Clemens an.

2018 war Max Hopp in Dortmund ins EM-Halbfinale eingezogen und hatte damit für einen der größten Erfolge gesorgt. Dieses Mal ist Clemens in der ersten Runde gegen den Australier Damon Heta gefordert. Weil es sich um offene Europameisterschaften handelt, dürfen auch Spieler von anderen Kontinenten teilnehmen. Die Erwartungen dämpfte Clemens direkt: «Wenn ich ein gutes Spiel mache und verliere, kann ich damit auch leben.»

Als zweiter deutscher Spieler ist Florian Hempel dabei. Er bekommt es am späten Donnerstagabend (22.30 Uhr) direkt mit dem schottischen Ex-Weltmeister und Titelverteidiger Peter Wright zu tun. Am Sonntagabend wird bei dem viertägigen Event der Titelträger gekürt. Hopp hat sich diesmal nicht für das Turnier mit 32 Startern qualifiziert.

Langjähriger Hasbro-Chef mit 58 Jahren gestorben

PAWTUCKET: Der langjährige Hasbro-Chef Brian Goldner, der den Spielekonzern mit Figuren wie den «Transformers»-Robotern auch im Filmgeschäft etabliert hat, ist gestorben. Der 58-Jährige hatte erst am Wochenende bekanntgegeben, dass er eine Auszeit für eine medizinische Behandlung nehmen werde. Bei Goldner war bereits 2014 Krebs diagnostiziert wurden und er teilte im vergangenen Jahr mit, dass er deswegen weiter behandelt werde. Das Unternehmen nannte am Dienstag keine Todesursache.

Goldner stand seit 2008 an der Spitze von Hasbro. Der US-Konzern steht unter anderem hinter dem Brettspiel «Monopoly», der «Play-Doh»-Knete und «My Little Pony». Die Expansion ins Unterhaltungsgeschäft half Hasbro, durch den Wandel der Branche zu navigieren - Kinder verbringen immer mehr Zeit mit digitalen Spielen. Ein Erfolg war auch die Lizenz für Disney-Spielzeug zur «Star-Wars»-Reihe und den «Marvel»-Comicfiguren.

Den Chefposten bei Hasbro hatte am Wochenende kommissarisch Rich Stoddart übernommen, ein Marketing-Experte und langjähriges Mitglied im Verwaltungsrat des Spielekonzerns.

EU-Sozialdemokraten erhoffen Rückenwind durch SPD-Kanzler

BERLIN: Die europäischen Sozialdemokraten setzen darauf, mit der künftigen Bundesregierung mehr sozialdemokratische Ideen in der Europäischen Union durchzusetzen. «Eine deutsche Regierung unter Olaf Scholz zeigt, zusammen mit dem guten Ergebnis der PD bei den italienischen Kommunalwahlen, dass wir eine sozialdemokratische Welle in der EU erleben», sagte die Fraktionschefin der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, Iratxe García, der «Augsburger Allgemeinen» (Mittwoch). «Wir müssen das Momentum nutzen, um auf eine progressive Agenda zu drängen.»

«Wir werden unsere Präsenz im Rat verstärken, wo bereits Staats- und Regierungschefs aus Spanien, Portugal und den drei nordischen Ländern vertreten sind», erklärte Iratxe García. Eine deutsche Regierung unter Olaf Scholz wäre «eine sehr gute Nachricht» für Europa. «Wir haben eine klare Vision», den «digitalen und den grünen Wandel» auf der Grundlage der Solidarität und gemeinsamen Handelns durch neue wirtschaftliche Instrumente in Angriff zu nehmen.

Europaratskommissarin: Gegen Missbrauch von Schadenersatzklagen

BERLIN: Die Menschenrechtskommissarin des Europarats hat die Mitgliedsstaaten aufgerufen, Gesetze gegen missbräuchliche Klagen mit hohen Schadenersatzansprüchen zu erlassen. Solche Klagen seien «eines der gefährlichsten Instrumente zur Unterdrückung der freien Meinungsäußerung», sagte Dunja Mijatovic dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). Zudem seien sie ein Problem für die Justiz, «weil Richter ihre Zeit mit fadenscheinigen Zivil- und Strafverfahren verschwenden müssen».

Die Staaten seien sogar verpflichtet, Gesetze gegen solche missbräuchlichen Klagen zu erlassen, sagte Mijatovic. Denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe «sehr deutlich» gesagt, «dass unangemessen hohe Schadenersatzansprüche bei Verleumdungsklagen eine abschreckende Auswirkung auf die freie Meinungsäußerung haben können».

Die Sozialdemokraten im EU-Parlament fordern dem Bericht zufolge einen Hilfsfonds für Opfer missbräuchlicher Klagen. «Der EU-Fonds wird einen zweistelligen Millionenbetrag umfassen müssen», sagte der rechtspolitische Sprecher der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Tiemo Wölken, dem RND. «Wir müssen deutlich machen, die Europäische Union steht an der Seite der Menschen, die ihre Grundrechte wahrnehmen.»