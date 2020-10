Neues aus dem Ausland am Freitag

Unesco sorgt sich um Bildung in der Corona-Krise

PARIS: In der Corona-Krise sorgt sich die UN-Kulturorganisation Unesco um die Ausgaben für Bildung. In nationalen Krisenplänen für einen Wirtschaftsaufschwung seien im Durchschnitt weniger als ein Prozent für Bildung und Ausbildung reserviert, teilte Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay in der Nacht zum Freitag nach einem Treffen zur Bildungspolitik mit. Die Zusammenkunft per Videokonferenz, an der auch Staats- und Regierungschefs teilnahmen, war von der Unesco und den Regierungen Ghanas, Norwegens und Großbritanniens einberufen worden.

«Während die Länder schwierige Entscheidungen und Kompromisse machen, (...) muss die Bildung unsere absolute Priorität sein, unser Stützpfeiler des Aufschwungs», sagte Azoulay. In einer Erklärung sprachen sich die Teilnehmer unter anderem dafür aus, die Wiedereröffnung von Schulen zu ermöglichen und Lehrer zu unterstützen.

Proteste gegen Verschärfung des Abtreibungsverbots

WARSCHAU: Mehrere Hundert Demonstranten haben in Warschau bis in die Nacht zum Freitag gegen eine Verschärfung des Abtreibungsverbots protestiert. Das polnische Verfassungsgericht hatte am Donnerstag entschieden, dass selbst Schwangerschaftsabbrüche aufgrund schwerer Fehlbildungen des ungeborenen Kindes gegen das in der Verfassung garantierte Recht auf Leben verstießen. Die Teilnehmerinnen hielten nach Angaben der Agentur PAP Spruchbänder wie «Sie haben Blut auf ihren Roben» oder «Das Gesetz soll uns beschützen» hoch. Kleinere Proteste gab es auch in anderen Städten des Landes.

Die Polizei verhinderte, dass die Demonstranten zum Haus des Vizeministerpräsidenten und Vorsitzenden der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaroslaw Kaczynski, marschieren konnten. Es kam zu kleineren Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften. Polen hat eines der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa. Die nun verworfene Ausnahme vom generellen Abtreibungsverbot ging auf einen Kompromiss aus dem Jahr 1993 zurück. Schwangerschaftsabbrüche sind damit nur noch nach Vergewaltigungen und bei Gefahr für Leib und Leben der Mutter legal möglich.

Barclays kommt überraschend gut durch den Corona-Sommer

LONDON: Die britische Großbank Barclays ist in der Corona-Pandemie deutlich besser durch den Sommer gekommen als gedacht. Unter dem Strich verdiente das Geldhaus im dritten Quartal 611 Millionen britische Pfund (677 Mio Euro), wie es am Freitag in London mitteilte. Das war rund dreimal so viel wie von Analysten im Schnitt erwartet. So gingen die Erträge in der Krise nicht so stark zurück wie von Experten befürchtet. Ein Jahr zuvor war Barclays wegen hoher Schadenersatzzahlungen an geschädigte Kreditnehmer in die roten Zahlen gerutscht.

Vor allem legte Barclays im dritten Quartal deutlich weniger Geld für faule Kredite zurück als in der ersten Jahreshälfte. Drohende Kreditausfälle belasteten das Quartalsergebnis diesmal mit 608 Millionen Pfund. Im ersten Halbjahr hatte Barclays noch 3,7 Milliarden Pfund in die Risikovorsorge gesteckt. Das Management um Barclays-Chef James Staley sieht inzwischen zwar erste Zeichen einer Erholung. Die Aussichten blieben aber unsicher, hieß es.

Dreharbeiten für neue «Babylon Berlin»-Staffel im Frühjahr geplant

BERLIN: Die Dreharbeiten für die vierte Staffel des 20er-Jahre-Krimis «Babylon Berlin» sollen im Frühjahr 2021 starten. Aktuell stellten die Regisseure, Autoren und Autorinnen die Bücher dafür fertig, teilten die Produzenten am Freitag mit. Die Serie beruht auf den Romanen von Volker Kutscher, für die vierte Staffel soll dessen Werk «Goldstein» Pate stehen: Es spielt im Sommer 1931 zur Zeit der Weltwirtschaftskrise.

In den Hauptrollen sind unter anderem wieder Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen. Regisseur Achim von Borries hatte in der Vergangenheit gesagt, die Serie solle bis zum Jahr 1933 erzählen und dann zu Ende gehen. Danach sei mit dem «Babylonischen» in Berlin Schluss gewesen.

Am Donnerstag liefen im Ersten die letzten beiden Folgen der dritten Staffel von «Babylon Berlin» - einer Produktion von X Filme Creative Pool, ARD Degeto für Das Erste, Sky und Beta Film.

Japans Polizei warnt mit schwimmenden Baseballschlägern vor Betrügern

TOKIO: In Japans rasant alternder Gesellschaft werden Senioren zunehmend Opfer von Trickbetrügern. Mit einer ausgefallenen Idee warnt deshalb die Polizei in Toyokawa in der Präfektur Aichi vor solchen «Ore ore» («Ich bin`s, ich bin`s) genannten Abzockereien. So ließ die Behörde Baseballschläger in einem bei Senioren beliebten Onsen-Bad verteilen, die mit Warnhinweisen versehen im heißen Quellwasser treiben. Das sagte ein Sprecher der örtlichen Polizei am Freitag auf Anfrage. Baseball zählt in Japan zu den beliebtesten Sportarten.

Während die Onsen-Besucher im heißen Wasser baden, treiben die Baseballschläger um sie herum und machen die meist älteren Menschen so auf die Gefahr durch Trickbetrüger aufmerksam. Warnungen wie «Teilen sie niemandem Geheimnummern mit» oder «Nehmen sie keine verdächtigen Anrufe an» stehen in japanischen Schriftzeichen auf den Holzschlägern geschrieben.

Die Idee für die ungewöhnliche Aufklärungskampagne entwickelte die Polizei zusammen mit einer örtlichen Gesellschaft zur Verhütung von Straftaten. Im Jahr 2018 stieg die Zahl solcher Trickbetrügereien per Telefon in Japan auf 9134 Fälle und damit auf ein Zehn-Jahres-Hoch. Die Täter rufen dabei oft ältere Menschen unter dem Vorwand an, Enkel, Söhne oder gute Bekannte zu sein. Dann täuschen sie einen finanziellen Engpass vor und bitten um hohe Bargeldbeträge.

Biden: Neue Jobs durch Klimawandel - Trump: Zerstörung der Wirtschaft

NASHVILLE: US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will den Klimawandel für die Schaffung neuer Jobs in den USA nutzen. «Wir können wachsen und sauberer sein, wenn wir den Weg gehen, den ich vorschlage», sagte Biden bei der letzten TV-Debatte gegen Amtsinhaber Donald Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) in Nashville. Biden versprach dabei 18,6 Millionen neue Jobs, ein Programm, um Häuser energieeffizienter zu machen und 50.000 Ladestation für Elektroautos an amerikanischen Highways.

Trump lobte dagegen seinen eigene Umwelt-Bilanz und warf Biden vor, mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen der Ökonomie zu schaden: «Wenn Sie die Wirtschaft kaputt machen wollen, müssen Sie die Ölindustrie abschaffen.» Er werde nicht Abermillionen von Jobs und Tausende von Unternehmen für das Pariser Klimaabkommen opfern. Die Trump-Regierung hatte sich aus dem internationalen Pakt zurückgezogen.

Trump hatte sich in der Vergangenheit mehrfach skeptisch dazu geäußert, ob es den Klimawandel überhaupt gibt und falls ja, ob er vom Menschen verursacht ist. Die USA sind einer der größten Verursacher von Treibhausgasen. Bei der ersten TV-Debatte Ende September hatte der Präsident allerdings eingeräumt, dass er «in einem gewissen Ausmaß» glaube, dass Umweltverschmutzung und Treibhausgase zur Erderwärmung beitrügen. Trump wirft Biden vor, dass dessen Umweltschutzpläne unbezahlbar wären. Biden hat angekündigt, den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen rückgängig zu machen.

Fracking ist Reizthema im US-Wahlkampf

NASHVILLE: Mit Blick auf die Stimmen im besonders hart umkämpften US-Staat Pennsylvania hat US-Präsident Donald Trump seinem Herausforderer Joe Biden vorgeworfen, sich gegen die umstrittene Ölfördertechnik Fracking zu stellen. «Er ist gegen Fracking», sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) in der zweiten und letzten Fernsehdebatte vor der US-Präsidentschaftswahl am 3. November.

Biden wies dies zurück und sagte, er sei zwar dagegen, neue Genehmigungen für Fracking-Projekte auf bundeseigenem Land zu erteilen. Bei bestehenden Projekten werde es aber darauf ankommen, Emissionen aus dieser Art der Förderung einzufangen. Dafür müsse in zusätzliche Techniken investiert werden.

Mit Fracking (Hydraulic Fracturing) wird vor allem in Pennsylvania, im Nordosten der USA, die Öl- und Gasförderung vorangetrieben. Dabei wird unter hohem Druck eine Flüssigkeit in den Boden gepresst, um das Gestein durchlässiger zu machen und Öl sowie Gas fördern zu können. Kritiker warnen, dass dabei das Grundwasser gefährdet wird.

Biden kritisiert anhaltenden strukturellen Rassismus in den USA

NASHVILLE: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat den weiterhin anhaltenden strukturellen Rassismus in den USA kritisiert. In den Vereinigten Staaten herrsche immer noch nicht völlige Gleichheit, sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) im zweiten und letzten TV-Duell mit Präsident Donald Trump. «Es ist eine Tatsache, dass es in den USA strukturellen Rassismus gibt», sagte er. Biden warf Trump vor, Rassismus noch weiter Vorschub zu leisten. «Er gießt in jedes einzelne rassistische Feuer Öl», sagte Biden.

Trump wiederum behauptete, er habe so viel für Afroamerikaner und Schwarze getan wie kein anderer Präsident vor ihm, höchstens mit der Ausnahme von Abraham Lincoln. «Ich bin die am wenigsten rassistische Person in diesem Raum», sagte Trump. Der Präsident weist die Idee, dass es in den USA strukturellen Rassismus gibt, zurück. Er spricht zum Beispiel bei Fällen von Polizeigewalt gegen Schwarze von bedauernswerten Einzelfällen.

Trump verteidigt bei TV-Duell seine umstrittene Migrationspolitik

NASHVILLE: US-Präsident Donald Trump hat beim letzten TV-Duell gegen seinen Herausforderer Joe Biden seine harte Migrationspolitik gegen Kritik verteidigt. Trump wurde in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Medienberichte angesprochen, wonach infolge seiner Null-Toleranz-Politik an der Grenze zu Mexiko im Sommer 2018 immer noch mehr als 500 Kinder von ihren Eltern getrennt seien. Trump sagte, diese Kinder seien von Migranten dafür missbraucht worden, illegal in die USA zu kommen. Er verwies auf die Mauer, die er an der Grenze bauen lässt, und sagte: «Wir haben jetzt eine stärkere Grenze als je zuvor.»

Biden warf Trump vor, die Kinder beim Grenzübertritt als Abschreckungsmaßnahme von ihren Eltern getrennt haben zu lassen. Kinder von Eltern zu trennen, «verstößt gegen jede Auffassung davon, wer wir als Nation sind». Trumps Null-Toleranz-Politik bei illegaler Einwanderung über die Grenze aus Mexiko führte im Sommer 2018 zur Trennung von zahlreichen Kindern von ihren Eltern. Es kam es zu dramatischen Szenen in den USA, als kleine Kinder alleine in Sammellager gesperrt wurden. Trump wirbt im Wahlkampf mit seinem harten Kurs gegen illegale Migration.

Trump und Biden streiten über Krankenversicherung

NASHVILLE: In einem heftigen Wortgefecht haben die beiden Kandidaten der US-Präsidentschaftswahl über die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestritten. Amtsinhaber Donald Trump warf seinem Herausforderer Joe Biden in der Fernsehdebatte am Donnerstag (Ortszeit) vor, eine «sozialistische Medizin» anzustreben. Er hingegen wolle das von seinem Vorgänger Barack Obama eingeführte und als «Obamacare» bezeichnete System der Krankenversicherung und Pflege abschaffen und «eine wunderschöne neue Gesundheitsversorgung» einführen, die auch die Zustimmung im Kongress finden werde.

«Jeder sollte das Recht auf eine bezahlbare Gesundheitsversorgung haben», sagte Biden. Dabei solle es die Wahl geben zwischen einer Privatversicherung und der Option auf eine öffentliche Versorgung. Das von ihm geplante System einer «Bidencare» solle auch erschwingliche Presse für Arzneimittel ermöglich. Das habe nichts mit Sozialismus zu tun oder den Plänen von anderen demokratischen Politikern wie Bernie Sanders zu tun. Mit Blick auf die Vorwahlen in der eigenen Partei sagte Biden: «Ich habe diese Leute geschlagen, weil ich anderer Meinung als sie war.»

Biden zieht angesichts von Trumps Außenpolitik Hitler-Vergleich

NASHVILLE: US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei der TV-Debatte gegen Amtsinhaber Donald Trump mit einem Hitler-Vergleich wegen dessen Beziehung zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un für Aufsehen gesorgt. Trump war gerade dabei, über sein «gutes Verhältnis» mit dem Autokraten und Regierungschefs anderer Länder zu reden, als Biden entgegnete: «Und wir hatten ein gutes Verhältnis zu Hitler, bevor er in Europa einfiel.» Biden wollte damit klarmachen, dass er Trumps Kurs gegenüber autoritären Herrschern für zu weich und damit für eine Gefahr für den internationalen Frieden hält.

Trump traf sich mehrfach mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un, um das Land zur Aufgabe seines Atomwaffenprogramms zu bewegen. Dies ist bislang nicht gelungen.

Trump: Meine Korea-Politik hat Millionen Leben gerettet

NASHVILLE: US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben einen Krieg mit Nordkorea verhindert. Ohne seine Politik des Dialogs wären bei einem Krieg «Millionen Menschen» gestorben, behauptete Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im zweiten und letzten TV-Duell mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Von der Vorgängerregierung unter Präsident Barack Obama und Vizepräsident Biden habe er in Sachen Nordkorea eine «Schweinerei» geerbt, sagte Trump. Jetzt hätten beide Länder «ein sehr gutes Verhältnis».

Trump traf sich mehrfach mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un, um das Land zur Aufgabe seines Atomwaffenprogramms zu bewegen. Dies ist bislang nicht gelungen.

Biden warf Trump vor, Kim mit seinen Treffen «Legitimation» verliehen zu haben. Durch seine Treffen habe er Nordkorea Zeit verschafft, das eigene Waffenprogramm noch weiter zu entwickeln. Inzwischen habe Nordkorea «viel gefährlichere Raketen, die das US-Festland erreichen können», sagte Biden. Kim sei ein «Gangster», fügte er hinzu, mit dem man sich nicht ohne klare Bedingungen treffen könne.

Trump: Ich könnte viel mehr Geld für Wahlkampf besorgen

WASHINGTON: In der letzten TV-Debatte vor der US-Präsidentenwahl hat Amtsinhaber Donald Trump angesichts der niedrigen Einnahmen seines Wahlkampfteams behauptet, dass er nicht mehr Geld brauche. «Ich könnte Eure Rekorde wegpusten, wie es niemand für möglich halten würde», sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) mit Blick auf die Monat für Monat hohen Spendeneinnahmen der Demokraten. «Wir brauchen keine Geld. Wir haben jede Menge Geld.»

Trumps Wahlkampfteam beendete den September mit 63 Millionen Dollar in der Kasse, während Biden auf gut 177 Millionen kam. Trump hielt Biden vor er bekomme große Summen von Wall-Street-Unternehmen. Biden konterte, die durchschnittliche Spende für seinen Wahlkampf liege bei 43 Dollar.

Biden warnt Ausland vor Einmischung in US-Wahlen

NASHVILLE: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat ausländische Regierungen vor einer Einmischung in die US-Wahlen gewarnt. «Jedes Land, das sich einmischt, wird einen Preis bezahlen, weil es unsere Souveränität verletzt», sagte der ehemalige US-Vizepräsident am Donnerstag (Ortszeit) während der zweiten und letzten Fernsehdebatte vor der Präsidentschaftswahl am 3. November.

Biden warf Trump vor, nicht entschieden genug auf Einmischungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu reagieren. «Ich weiß nicht, warum der Präsident das nicht will.» Trump erwiderte, er habe doch Panzerabwehrwaffen an die Ukraine geliefert. «Es gibt niemanden, der härter gegen Russland eingestellt ist als Donald Trump.»

Zweite TV-Debatte zwischen Trump und Biden startet zivilisierter

NASHVILLE: Der Auftakt des zweiten und letzten TV-Duell ist auch dank neuer Regeln deutlich zivilisierter verlaufen als die erste Fernsehdebatte. Moderatorin Kristen Welker hatte US-Präsident Donald Trump und seinen Herausforderer Joe Biden zu Beginn der Debatte am Donnerstagabend (Ortszeit) gebeten, sich nicht gegenseitig zu unterbrechen. Das erste TV-Duell Ende September war vor allem wegen Trumps Unterbrechungen ins Chaos abgeglitten.

Der Präsident war seinem Herausforderer bei der ersten Debatte immer wieder ins Wort gefallen, teilweise hatten die beiden Männer minutenlang durcheinander geredet.

Umfragen hatten danach gezeigt, dass die Zuschauer das größtenteils negativ bewerteten. Als Konsequenz galten nun neue Regeln, dass beispielsweise nur das Mikrofon des jeweils Redenden bei den Eingangsstatements eingeschaltet ist. Das Ergebnis war zunächst ein wesentlich geordneter wirkendes Streitgespräch.