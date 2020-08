Neues aus dem Ausland am Freitag

Rekordzahl an Migranten im Ärmelkanal aufgegriffen

LONDON: Die Zahl der Migranten, die an einem einzigen Tag den Ärmelkanal überqueren wollten, hat einem Bericht zufolge am Donnerstag einen neuen Rekord erreicht. 235 Menschen seien bei der Überfahrt von Frankreich nach England in kleinen Booten entdeckt worden, berichtete die britischen Nachrichtenagentur PA. Demnach waren in einem Fall die Migranten bereits an der englischen Küste gelandet. Allein im Juli wurden der Nachrichtenagentur zufolge mehr als 1000 Menschen bei der Überquerung der stark befahrenen Meeresenge aufgegriffen.

Der zuständige britische Staatssekretär Chris Philp kündigte an, kommende Woche zu Gesprächen nach Paris zu reisen. «Die Überquerungen sind komplett inakzeptabel und unnötig, da Frankreich ein sicheres Land ist», sagte Philp einer Mitteilung zufolge. Er wolle mit der französische Seite stärkere Maßnahmen vereinbaren, einschließlich des Abfangens von Booten und der Abschiebung von Migranten. «Diese Situation kann einfach nicht so weitergehen», so der Staatssekretär.

Frachter vor Mauritius verliert Öl

PORT LOUIS: Ein auf Grund gelaufener Frachter vor der Küste von Mauritius verliert einem Medienbericht zufolge Öl. Das Schiff Wakashio sei bereits vor mehreren Wochen auf Grund gelaufen, berichtete die örtliche Zeitung «L'Express». Bei einem Treffen am Freitag wollte demnach das Umweltministerium zusammen mit Organisationen einen Plan erarbeiten, wie das Öl beseitigt werden könnte. Etliche freiwillige Helfer hätten bereits begonnen, nach Lösungen zu suchen, berichtete die Zeitung. So hätten etwa einige Strohbarrieren gebaut, um das Öl einzudämmen. Das Schiff liegt vor der Ostküste der Hauptinsel Mauritius, nahe Mahébourg.

Die einstige französische und britische Kolonie Mauritius mit rund 1,3 Millionen Einwohnern liegt vor Madagaskar im Indischen Ozean. Der Inselstaat gilt als Urlaubsparadies, allerdings ist er stark von den Folgen des Klimawandels bedroht, etwa von Wirbelstürmen und einem steigenden Meeresspiegel.

Keine Reisen nach Australien: Down Under lässt Grenzen vorerst zu

CANBERRA: Australien will seine Grenzen wegen der Corona-Pandemie vorläufig weiter geschlossen halten. Es werde noch «einige Monate» dauern, bis wieder Ausländer einreisen dürften, sagte Premierminister Scott Morrison am Freitag. «Wir haben beschlossen, dass die internationalen Reisebeschränkungen für Ankünfte in Australien in ihrer derzeitigen Form fortgesetzt werden sollen», so Morrison. Er hoffe aber, dass die Regeln «irgendwann in der Zukunft» geändert werde könnten.

Das Einreiseverbot für internationale Besucher gilt seit März, als Australien etwa 700 Fälle verzeichnete. Mittlerweile hat das Land insgesamt mehr als 20.000 Infektionen registriert, 266 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Nur Australier und Menschen mit permanentem Wohnsitz dürfen seither noch ins Land. Zudem gilt auch ein Ausreiseverbot für Australier.

Während die meisten Bundesstaaten und Territorien derzeit recht erfolgreich im Kampf gegen das Virus sind, gilt Victoria mit der Millionenmetropole Melbourne als Hotspot. In dem Bundesstaat im Südosten des Landes gibt es derzeit rund 7000 aktive Fälle. Die Regionalregierung hatte am Wochenende den Katastrophenzustand erklärt und in Melbourne eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Menschen sollen im Homeoffice arbeiten, zudem sind nur noch Supermärkte, Apotheken, Postämter und Tankstellen geöffnet. Die strengen Regeln sollen bis mindestens Mitte September gelten.

Brand-Ballons aus Gaza - Gegenangriff Israels im Küstenstreifen

TEL AVIV: Nach einem Angriff mit Brand-Ballons aus dem Gazastreifen hat Israels Luftwaffe in der Nacht zum Freitag Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. Ein Kampfflugzeug und ein weiteres Luftfahrzeug hätten im Norden des Gazastreifens eine unterirdische Hamas-Einrichtung angegriffen, teilte das Militär (IDF) mit. Verteidigungsminister Benny Gantz erklärte: «Für den Fall, dass Terrororganisationen es noch nicht verstanden haben: Wenn man Israel herausfordert, dann wird man den Preis dafür bezahlen.»

Palästinensischen Sicherheitskreisen zufolge galt der Beschuss in der Stadt Beit Lahia einer Einrichtung der Al-Kassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas. Verletzt wurde demnach niemand, die Einrichtung wurde beschädigt. Militante Palästinenser lassen immer wieder Ballons mit Brandflaschen oder Sprengsätzen nach Israel fliegen, um Schäden zu verursachen.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Sie hat sich die Zerstörung Israels auf die Fahnen geschrieben.

Vereinzelt Proteste nach Explosion in Beirut - mehrere Verletzte

BEIRUT: Nach der Explosion in Beirut mit mindestens 149 Toten ist es in der Nacht zum Freitag vereinzelt zu Protesten gekommen. Mehrere Menschen wurden bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete. Dutzende hätten versucht, die Absperrung zum Parlamentsgebäude in der libanesischen Hauptstadt zu durchbrechen. Die Demonstranten setzten dort Werbetafeln, Bretter und Müllhaufen in Brand und warfen mit Steinen auf Sicherheitskräfte. Diese setzten teilweise Tränengas ein.

In Beirut hatte eine verheerende Detonation große Teile des Hafens zerstört und ganze Straßen im Zentrum in Scherben und Trümmer gelegt. Mindestens 149 Menschen wurden getötet und weitere 5000 verletzt. Rund 300.000 Menschen haben ihr Zuhause verloren. Davon sind dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge schätzungsweise 80.000 Kinder.

Im Libanon war es bereits seit Oktober zu Massenprotesten gekommen, die auch zum Rücktritt von Ministerpräsident Saad Hariri führten. Sie richteten sich gegen die Führung des Landes, der die Demonstranten Korruption und Verschwendung von Staatsgeld vorwerfen. Das kleine Mittelmeerland ist hoch verschuldet und steckt in seiner schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Die Proteste hatten das öffentliche Leben in der Hauptstadt teilweise lahmgelegt.

Chinas Außenhandel legt trotz Corona-Krise weiter zu

PEKING: Trotz der globalen Corona-Pandemie sind Chinas Exporte im vergangenen Monat unerwartet stark gestiegen.

Die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft legten im Juli im Vorjahresvergleich um 7,2 Prozent zu, wie die Pekinger Zollverwaltung am Freitag berichtete. Leicht schwächer fielen dagegen die Importe aus, die um 1,4 Prozent schrumpften. Unterm Strich legte der Außenhandel damit um 3,4 Prozent auf einen Wert von rund 413 Milliarden US-Dollar zu. Zwar laufen die Geschäfte wieder an, seit Januar gerechnet muss China aber noch immer ein Minus beim Außenhandel von 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen.

Bolton sieht keine triftigen Gründe für Truppenabzug aus Deutschland

WASHINGTON: Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, hat den geplanten Abzug von US-Truppen aus Deutschland kritisiert. Trump habe keine «triftigen Gründe» angeführt, warum er fast 12.000 Soldaten abziehen wolle, sagte Bolton der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des Erscheinens seines Buchs «Der Raum, in dem alles geschah» in Deutschland am 14. August. Trump wolle die Soldaten wegen der geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands und des Handelsdefizits verlegen, daran habe er aufgrund seiner öffentlichen Äußerungen keinen Zweifel gelassen. «Es mag andere triftige Gründe für eine Verlegung geben. Das sind keine triftigen Gründe», sagte Bolton. «Er tut das, weil er denkt, dass Deutschland es verdient hat.»

Bolton, ein harter Konservativer und wie Trump Republikaner, war zwischen April 2018 und September 2019 Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus. Mittlerweile warnt er vor einer Wiederwahl Trumps am 3. November. «Ich denke, dass der Schaden, den Trump sowohl im Land als auch international angerichtet hat, schnell repariert werden kann, wenn er nur eine Amtszeit lang regiert», sagte Bolton. «Bei zwei Amtszeiten wäre der Schaden größer und es wäre schwieriger, ihn zu reparieren.»

Bolton warnte davor, dass das Verteidigungsbündnis Nato auseinanderbrechen könnte, sollte Trump wiedergewählt werden. «Ich glaube nicht, dass sich die Menschen in Europa dessen tatsächlich voll bewusst sind.» Trump sehe keinen Vorteil für Amerika in der Nato. «Aus seiner Sicht handelt es sich mit einigen Ausnahmen um eine Gruppe von Leuten, die auf unfaire Weise davon profitiert haben, dass die Vereinigten Staaten sie verteidigen.»

Neue Verfügung: Trump will chinesische App WeChat in USA verbieten

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump verbietet US-Bürgern, Geschäfte mit der chinesischen Social Media App WeChat oder deren Eigentürmern zu machen.

Das Verbot werde in 45 Tagen in Kraft treten, erklärte das Weiße Haus am Donnerstagabend (Ortszeit). WeChat sammle gewaltige Mengen an Nutzerdaten und stelle daher eine «Bedrohung» der nationalen Sicherheit dar, hieß es weiter. Die Verfügung dürfte zu einem Verbot der App in den USA führen. Die von Tencent Holdings betriebene App ist in China extrem beliebt und verbreitet. Sie bietet Nutzern die Dienste eines sozialen Netzwerks an sowie Messenger-Services und einen beliebten Bezahldienst.

Tiktok als «Bedrohung: Trump will mit Verfügung Verkauf forcieren

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump verbietet US-Bürgern, Geschäfte mit den Eigentürmern der populären chinesischen Video-App Tiktok zu machen. Mit der Verfügung, die in 45 Tagen greifen soll, verleiht Trump seiner Drohung Nachdruck, den Verkauf der chinesischen App an ein amerikanisches Unternehmen zu erzwingen. Trump sieht in der App eine «Bedrohung» der nationalen Sicherheit. Die App sammle gewaltige Mengen an Daten ihrer Nutzer und könne es der kommunistischen Partei China ermöglichen, Amerikaner auszuspionieren, erklärte er am Donnerstagabend (Ortszeit).

Der amerikanische Softwareriese Microsoft hat sich nach dem jüngst massivem politischen Druck aus dem Weißen Haus in Stellung gebracht, das US-Geschäft der Video-App zu übernehmen. Das Unternehmen will bis Mitte September einen Deal mit dem privaten chinesischen Eigentümer Bytedance aushandeln.

Mit der Verfügung scheint Trump den Verkauf erzwingen zu wollen. Sollte ein US-Unternehmen Tiktoks Geschäft in den Vereinigten Staaten übernehmen, dürfte die App dort weiter eine Zukunft haben. Das Weiße Haus zitierte am Donnerstag Berichte, wonach die App in den USA bereits 175 Millionen mal heruntergeladen worden sei.