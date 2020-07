Neues aus dem Ausland am Freitag

Roth kritisiert Umwandlung der Hagia Sophia scharf

BERLIN: Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat die Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee als «Kampfansage an die laizistische Türkei» und Missbrauch der Religion kritisiert. Die Grünen-Politikerin bezeichnete die Umwidmung des Gebäudes am Freitag im SWR als eine Grenzüberschreitung, mit der sich Präsident Recep Tayyip Erdogan Applaus aus der islamischen Welt sichern wolle. Erdogan «spalte die Gesellschaft» und versuche so von Wirtschafts- und Corona-Krise und Korruption abzulenken.

Nach der Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee sollte dort an diesem Freitag erstmals ein muslimisches Freitagsgebet stattfinden. An der offiziellen Wiedereröffnung will auch Erdogan erwartet. Erwartet werden zwischen 1000 und 1500 Gläubige.

Die EU müsse auf diese Provokation mit mehr reagieren als mit der bisher vorgetragenen Kritik, forderte Roth. «Wenn sich die EU dahingehend positionieren würde, dass keine Rüstungsgüter mehr geliefert werden oder wenn mit den Hermesbürgschaften auch wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen würden, das würde Erdogan wehtun», sagte die Bundestagsvizepräsidentin. Das Problem sei, dass die EU sich «wegducke», da sie sich durch den Flüchtlingsdeal vom türkischen Präsidenten abhängig gemacht habe.

Euro hält sich nahe Höchststand seit 2018

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag weiter in der Nähe seines höchsten Standes seit Herbst 2018 notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,16 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1569 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende standen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Institut Markit gibt die Ergebnisse seiner monatlichen Unternehmensumfrage in der Eurozone bekannt. Nachdem die Stimmung in der Corona-Krise beispiellos abgestürzt war, hat sie sich mittlerweile wieder deutlich erholt. Ökonomen warnen jedoch, daraus auf eine rasche und anhaltende konjunkturelle Erholung zu schließen. Zu drastisch seien die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.

99 Prozent weniger Ausländer in römischen Hotels im Juni

ROM: Der Zusammenbruch des Tourismus in Rom wegen der Corona-Pandemie dauert trotz Öffnung vieler europäischer Grenzen an: Bei den Hotels und Pensionen in Italiens Hauptstadt lag das Minus der Ankünfte im Juni bei über 99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das zeigen regionale Statistiken (EBTL). Es wurden nur 6300 Ankünfte von Ausländern in den Hotels registriert. Etwa ein Viertel der Reisenden kam aus Deutschland. Ein Jahr zuvor hatten mehr als 773.000 internationale Gäste im Juni in Rom übernachtet.

Italien hat die Grenzen für Bürger zahlreicher europäischer Staaten seit 3. Juni wieder geöffnet. Das Land verzeichnet bisher durch die Pandemie mehr als 35.000 Tote - allerdings liegt der Schwerpunkt der Virusinfektionen in einigen Regionen im Norden.

Planet Plastik: Wie die Kunststoffwelle gestoppt werden kann

WASHINGTON/MÜNCHEN: Plastikmüll ist allgegenwärtig: Er findet sich in Ozeanen, Flüssen und Seen weltweit, und winzige Partikel sind auch in Menschen und Tieren nachweisbar. Eine Kombination verschiedener Maßnahmen könnte die Menge des weltweiten Plastikmülls in den kommenden zwei Jahrzehnten um fast 80 Prozent reduzieren, schreibt ein internationales Forscherteam im Fachblatt «Science». Doch selbst in diesem optimistischen Szenario würden bis zum Jahr 2040 noch 710 Millionen Tonnen Plastik in der Umwelt landen.

Allein in Deutschland gelangen nach einer Untersuchung von 2018 jährlich rund 446.000 Tonnen Kunststoff in die Umwelt. Nun berechnete das internationale Team um Winnie Lau von der US-Organisation Pew Charitable Trust fünf Szenarien dazu, wie sich die weltweite Menge an Plastikabfällen bis zum Jahr 2040 entwickeln könnte. Zu den Szenarien gehörten Einsammeln und Entsorgen, Recycling, Verringerung der Plastikmenge sowie ein umfassender Systemwechsel durch Anwendung all dieser Maßnahmen. Diese Kombination könnte demnach den Kunststoffmüll bis 2040 um 78 Prozent verringern.

Schweine lösen Probleme eigenständiger als Hunde

BUDAPEST: Minischweine, die als Haustiere gehalten werden, neigen eher dazu, Probleme eigenständig zu lösen als Hunde. Das berichten Wissenschaftler um Paula Pérez Fraga von der Budapester Universität ELTE in der Fachzeitschrift «Animal Cognition». In Versuchen testeten die Forscher bei etwa sieben Monate alten Minischweinen und ähnlich alten Hunden das Verhalten beim Lösen von Problemen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Dabei mussten die Tiere, die sämtlich in Familien aufgewachsen waren, in einem Raum eine zunächst leichte, dann aber schwerer zu öffnende Schachtel knacken, in der als Belohnung ein Leckerbissen enthalten war.

Bei den schwierigen Aufgaben kamen die Schweine schneller zum Erfolg als die Hunde. Und als das Problem unmöglich zu lösen war, blieben die Minischweine hartnäckiger, während die Hunde sich den Menschen in der Umgebung zuwandten. «Sie waren viel ausdauernder als die Hunde bei ihrem Bemühen, die Schachtel zu öffnen», wird Ko-Autorin Linda Gerencser in einer ELTE-Mitteilung zitiert. «Dies könnte eine Fähigkeit zur eigenständigen Problemlösung reflektieren.»

Minischweine sind kleine Hausschweine (Sus scrofa domesticus). Sie sind in vielen Ländern als Haustiere zunehmend beliebt und werden inzwischen unter ähnlichen Umständen gehalten wie Hunde.

Trump liegt in wichtigen Staaten hinter Biden zurück

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump liegt einer neuen Umfrage zufolge in drei Bundesstaaten, die für den Ausgang der Präsidentenwahl als ausschlaggebend gelten, deutlich hinter seinem Gegner Joe Biden. Eine am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte Umfrage des Senders Fox News sieht den designierten Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten in Michigan mit neun Prozentpunkten vor Trump. 50 Prozent der Befragten in Pennsylvania gaben an, für Biden zu sein - 39 Prozent für Trump. In Minnesota sprachen sich lediglich 38 Prozent der Befragten für den republikanischen Amtsinhaber aus, 51 Prozent für Biden.

Minnesota, Pennsylvania und Michigan werden zu den «Swing States» gezählt - Staaten, die keiner Partei klar zuzuordnen sind. Florida ist mit Abstand der größte «Swing State». 2016 gewann Trump knapp in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania.

Etwas mehr als drei Monate vor der Wahl steht Trump angesichts schlechter Umfragewerte unter Druck. Die Umfragen sind wegen des komplizierten Wahlsystems allerdings mit Vorsicht zu genießen. Bis zum 3. November kann außerdem noch viel passieren. Die Umfragen im Vorfeld der Wahl 2016 hatten nicht erwarten lassen, dass Trump als Gewinner hervorgehen wird.