Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Weitere Nachbeben in Kroatiens Zentralregion

ZAGREB: Nach dem Erdbeben am Dienstag haben in der Nacht zum Donnerstag weitere Nachbeben die Zentralregion Kroatiens erschüttert. Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete im Raum Petrinja einen Erdstoß der Stärke 3,8 sowie zwei der Stärke 3,1. Das Beben am Dienstag hatte die Stärke 6,4. Es hatte die Kleinstädte Sisak, Petrinja und Glina sowie dazwischen liegende Dörfer verwüstet.

Sieben Menschen waren ums Leben gekommen, 26 weitere hatten Verletzungen erlitten. In der Region südöstlich von Zagreb bebt die Erde seit Montag. Mit Stand Mittwochnachmittag waren 66 Erdstöße innerhalb von 58 Stunden verzeichnet worden.

In Petrinja verbrachten viele Menschen die zweite Nacht in Folge außerhalb ihrer Wohnungen, die meisten von ihnen in ihren Autos, berichtete das Nachrichtenportal «index.hr» am Donnerstagmorgen.

Nordkorea treibt Vorbereitungen auf Parteikongress voran

SEOUL: Im abgeschotteten Nordkorea laufen die Vorbereitungen auf die größte politische Versammlung des Landes seit Jahren auf Hochtouren. Die Delegierten für den 8. Kongress der Arbeiterpartei seien in Pjöngjang eingetroffen und von den Bürgern der Hauptstadt herzlich empfangen worden, berichteten Staatsmedien am Donnerstag. Die Teilnehmer hätten zudem bei einer Zeremonie eine Urkunde erhalten. Südkoreanische Medien werteten die Berichte als Zeichen dafür, dass der Beginn des wahrscheinlich mehrtägigen Kongresses der im Nachbarland herrschenden Arbeiterpartei kurz bevorstehen könne.

Formal ist der Kongress, der ursprünglich alle fünf Jahre abgehalten werden sollte, das wichtigste Gremium der Partei. Doch war der 7. Kongress im Mai 2016 der erste seit 36 Jahren gewesen. Damals ließ sich Machthaber Kim Jong Un auf den neu geschaffenen Posten des Parteivorsitzenden wählen, womit er seine Position an der Spitze der Organisation gefestigt hat. Die nordkoreanischen Medien hatten diese Woche berichtet, Kim habe am Dienstag eine Sitzung des Politbüros geleitet, um den Kongress für Anfang Januar vorzubereiten. Wann genau das Treffen losgeht, wurde jedoch nicht mitgeteilt.

Im August hatte Nordkorea angekündigt, beim nächsten Kongress solle die Arbeit des Zentralkomitees überprüft «und ein neuer Fünf-Jahresplan für die wirtschaftliche Entwicklung» dargelegt werden. Auch werde eine neue Führungsriege des Zentralkomitees gewählt. Wegen seines Atomwaffenprogramms ist Nordkorea internationalen Sanktionen unterworfen, die die wirtschaftliche Entwicklung des Landes hemmen.

In Südkorea wurde spekuliert, dass Nordkorea auch einen neuen politischen Kurs gegenüber den USA und Südkorea festlegen könne. Die Verhandlungen der USA mit Nordkorea über sein Atomprogramm kommen seit dem gescheiterten Gipfeltreffen Kims mit US-Präsident Donald Trump im Februar 2019 in Vietnam nicht mehr voran.

93 gestandene Morde: Samuel Little ist tot

SACRAMENTO: Der mit 93 gestandenen Morden vom FBI als schlimmster Serienmörder der USA bezeichnete Samuel Little ist tot. Er starb am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Alter von 80 Jahren in einem Krankenhaus, wie die kalifornische Gefängnisbehörde mitteilte. Little hatte zuletzt in einer Haftanstalt des Westküstenstaats drei lebenslange Freiheitsstrafen ohne Bewährung verbüßt. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

Der Mann war dem FBI zufolge 2012 zunächst wegen Drogendelikten gefasst worden. Anhand von DNA-Spuren stellten Ermittler dann die Verbindung zu drei Mordfällen her: Die Frauen waren in den Jahren 1987 bis 1989 in der Gegend um Los Angeles erwürgt worden. 2014 wurde Little dafür zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt.

Im Jahr 2013 leitete die Polizei in Los Angeles Informationen an eine Abteilung der Bundespolizei FBI weiter, die auf die Aufklärung von Seriengewaltdelikten spezialisiert ist. Deren Untersuchung stellte ein Muster fest, das Little mit einer Reihe weiterer Morde in Verbindung brachte.

Mit «Geständnisse eines Killers» ist die im Oktober 2019 veröffentlichte Internetseite des FBI überschrieben, die detailliert Auskunft über einige von Littles Vergehen zwischen 1970 und 2005 gibt. Der Großteil seiner Opfer waren Frauen. Zeichnungen bestätigter und mutmaßlicher Opfer sind zu sehen. Einem Bericht der «Washington Post» zufolge soll Little Morde in 19 Bundesstaaten gestanden haben. Fast die Hälfte seiner Opfer konnte demnach noch nicht identifiziert werden. Littles Tod könne diese Bemühungen nun weiter zurückwerfen, schrieb die Zeitung weiter.

Ein Toter bei heftigen Schneefällen

TOKIO: Bei heftigen Schneefällen in Teilen Japans ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Wie der japanische Fernsehsender NHK am Donnerstag berichtete, wurde der 70-Jährige am Vorabend unter einem schweren Schneeräumgerät tot gefunden. Er sei scheinbar bei der Arbeit zusammen mit dem Gerät in einen Fluss gestürzt. Eine extreme Kaltluftfront hat in vielen Teilen des Landes zu massiven Schneefällen geführt. Die Regierung rief die Bewohner auf, möglichst zu Hause zu bleiben. Der Verkehr wurde teils stark behindert, Fluggesellschaften mussten zahlreiche Flüge absagen. Die örtlichen Behörden warnten unterdessen vor weiteren Schneefällen.

Luxemburg sieht bei Cannabis-Legalisierung keinen Zeitdruck

LUXEMBURG: Die angekündigte Legalisierung von Cannabis in Luxemburg könnte eine Premiere in Europa werden - die dortige Regierung sieht sich aber nicht unter Zeitdruck. Man habe sich «kein spezifisches Stichdatum gegeben, bis wann die Regulierung in Kraft treten soll», sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Luxemburg der Deutschen Presse-Agentur. «Prioritär ist vielmehr, dass sich die Regierung die nötige Zeit gibt, um dieses Unterfangen adäquat und in Ruhe ausarbeiten zu können.»

Der damalige Gesundheitsminister Etienne Schneider hatte im Herbst 2019 erklärt, dass spätestens im Herbst 2021 ein Gesetzentwurf vorgelegt werde. Premierminister Xavier Bettel hatte 2018 in seiner Regierungserklärung angekündigt, den Anbau, Verkauf und Konsum von Cannabis zum persönlichen Gebrauch in der bis 2023 laufenden Legislaturperiode zu legalisieren. Damit wäre Luxemburg nach Angaben des EU-Beobachtungszentrums für Drogen mit Sitz in Lissabon das erste Land in Europa, das diesen Weg geht. In den Niederlanden wird Cannabis lediglich toleriert.

Seit Februar gibt es luxemburgischen Medienberichten zufolge ein Arbeitspapier, in dem Vorschläge für die Kontrolle des Anbaus und Verkaufs von Cannabis diskutiert werden. Demnach sollen zum Freizeitgebrauch nur Personen, die älter als 18 Jahre sind und seit mindestens sechs Monaten in Luxemburg wohnen, monatlich maximal 30 Gramm Cannabis kaufen dürfen.

Die Regierung strebe «auch weiterhin eine adäquate, zeitgemäße und lösungsorientierte Regulierung des weit verbreiteten Cannabis-Konsums für nicht medizinische Zwecke in Luxemburg an», teilte die seit Februar amtierende Gesundheitsministerin Paulette Lenert auf eine parlamentarische Anfrage mit. Die Arbeiten am Entwurf eines nationalen Konzepts seien aber noch nicht abgeschlossen.

Karateka Horne kritisiert Weltverband: «Kein respektvoller Umgang»

MÜNCHEN: Welt- und Europameister Jonathan Horne hat den Karate-Weltverband WKF heftig für die Entscheidung kritisiert, dass sich die Sportler für die auf 2021 verschobenen Olympischen Spiele erneut qualifizieren müssen. «Es war ein herber Schlag ins Gesicht», sagte Horne dem «Münchner Merkur/TZ» (Donnerstag). «Ich habe an 19 Qualifikationsturnieren teilgenommen, bin um die Welt gereist. Es waren zwei Jahre voller Strapazen», sagte der 31 Jahre Pfälzer, der 2018 WM-Gold in der Klasse bis 84 Kilogramm erkämpfte.

Die Karate-Europameisterschaft soll im nächsten Mai in Kroatien nachgeholt werden, im April gibt es einen zusätzlichen Wettbewerb in Marokko. Erst im Juni soll das Qualifikationsturnier stattfinden. «Das ist schon alles sehr fragwürdig. So geht man einfach nicht mit Sportlern um», beklagte Horne. «Der Weltverband kann uns nicht erst sagen, dass wir qualifiziert sind und zwei Monate später heißt es: Nein, doch nicht. Das ist kein respektvoller Umgang.»

Horne gilt als bester Karateka der Welt. Schon 2002 wurde er in den rheinland-pfälzischen Landeskader aufgenommen, seit 2004 wird der Pfälzer vom Deutschen Karate Verband (DKV) gefördert. Bereits 2005 war er Jugendweltmeister.

CSU-Europapolitiker Weber: «Der Schock des Brexits sitzt tief»

BRÜSSEL: Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber betrachtet den Brexit als «Lehrstück für das Scheitern der Populisten». Das Jahr 2016 sei mit dem Brexit-Referendum und der Wahl von US-Präsident Donald Trump «der Höhepunkt des Twitter-Populismus» gewesen, sagte Weber der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. «Die Menschen spüren im Jahr 2020 und '21, dass diese Art von Politik nicht zu guten Ergebnissen führt.»

Dennoch seien EU-Staaten auch künftig nicht immun gegen Spaltungstendenzen, sagte Weber, der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament ist. «Ich glaube auch, dass der Schock des Brexits jetzt tief sitzt und dass viele auch gelernt haben, wie wir mit Europa umgehen müssen, wie wir miteinander umgehen müssen.»

Dieser Donnerstag ist der letzte Tag der britischen Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und der Zollunion. Um Mitternacht wird der britische EU-Austritt nach Ende einer Übergangsfrist auch wirtschaftlich vollzogen. Ein in letzter Minute mit der EU vereinbarter Handelspakt soll aber einen harten Bruch vermeiden.

Weber kritisierte, dass das Europaparlament den Vertrag nicht mehr ratifizieren konnte. «Das Verfahren ist ja leider Gottes durch (den britischen Premierminister) Boris Johnson so gestaltet worden, dass bis Weihnachten keine Einigung möglich war, weil er Angst hatte, dass in Großbritannien sonst die harten Brexiteers über ihn richten würden», sagte der CSU-Politiker. Das sei kein gutes Verfahren. «Wir freuen uns, dass der Vertrag zustande gekommen ist, werden ihn aber jetzt mit aller Sorgfalt prüfen», fügte er hinzu. «Da liegt noch sehr viel an Detailarbeit vor uns, und der werden wir uns jetzt zuwenden.»

UN: Neue Beobachtermission soll Weg zum Frieden in Libyen ebnen

NEW YORK: Mit einer ersten gemeinsamen Beobachtungsmission der libyschen Konfliktparteien wollen die UN den Weg zum langersehnten Frieden in dem Bürgerkriegsland ebnen. Generalsekretär António Guterres zufolge einigten sich die Militärvertreter der beiden verfeindeten Seiten darauf, die im Oktober vereinbarte Waffenruhe zusammen mit Hilfe der Vereinten Nationen zu überwachen. Das geht aus einem internen Brief von Guterres an den UN-Sicherheitsrat hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Vorbereitungen sollten «so schnell wie die Situation es zulässt» beginnen.

Die Mission, bei der erstmals beide Seiten über die Einhaltung der Ordnung in Libyen wachen könnten, soll zunächst in einem mehrere Hunderte Kilometer umfassenden Dreieck um die Küstenstadt Sirte starten und danach soweit möglich ausgedehnt werden. Die Militärvertreter hätten betont, dass der Mechanismus vollständig von Libyern geführt werden müsse - erbaten demnach aber Unterstützung durch unbewaffnete und in zivil gekleidete internationale Beobachter.

«Ich ermutige die Mitgliedstaaten und regionalen Organisationen, die Inbetriebnahme des Waffenstillstandsmechanismus zu unterstützen, unter anderem durch die Bereitstellung einzelner Beobachter unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen», sagte Guterres.

In Libyen ringen die Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch mit Sitz in Tripolis und eine Gegenregierung im Osten des Landes um die Macht, die General Chalifa Haftar unterstützt. Haftar hatte nach einer gescheiterten Offensive auf Tripolis aber an Einfluss verloren. Die beiden Seiten werden von zahlreichen ausländischen Ländern unterstützt, die teilweise auch Waffen und Kämpfer in das Land schickten. Nach einem hochrangig besetzen Gipfel in Berlin im Januar und militärischen Entwicklungen in Libyen selbst war aber Bewegung in die Verhandlungen gekommen.

Claudia Roth kritisiert Erdogan für umstrittenes NGO-Gesetz

ISTANBUL: Angesichts eines neuen Gesetzes zur Regulierung zivilgesellschaftlicher Organisationen in der Türkei hat Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) gefordert, den Druck auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu erhöhen. «Es ist höchste Zeit für ein deutliches Signal an Präsident Erdogan, dass Deutschland und die EU diesen autokratischen Kurs nicht länger mittragen», sagte Roth der Deutschen Presse-Agentur. So müssten etwa die «zynischen» Rüstungsexporte sofort gestoppt werden, inklusive der Auslieferung deutscher U-Boote, forderte sie. Das Gesetz sei ein «neuer Meilenstein im autokratischen Umbau der türkischen Gesellschaft und Politik» und habe das Ziel, kritische Stimmen zu unterdrücken.

Das türkische Parlament hatte die umstrittenen Regulierungen von Nichtregierungsorganisationen (NGO) am Wochenende beschlossen - sie treten mit der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. Das Innenministerium erhält dann unter anderem das Recht, das Mitglied eines Vereines von seiner Position zu suspendieren, wenn gegen die Person etwa unter dem Gesetz zur Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus und im Zusammenhang mit deren zivilgesellschaftlichen Aktivitäten ermittelt wird. Das Ministerium kann die Aktivitäten der gesamten Organisation aussetzen, bis eine Gerichtsentscheidung in dem Fall vorliegt. Der Innenminister wird von Erdogan eingesetzt.

Es habe Tradition, dass Antiterrorgesetze in der Türkei gegen Opposition und Zivilgesellschaft missbraucht würden, sagte Roth. Sie kritisierte zudem, dass der pro-kurdische Oppositionspolitiker Selahattin Demirtas nicht freigelassen wird, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) das vergangene Woche angeordnet hatte.

Die Türkei ist als Mitglied des Europarats eigentlich zur Umsetzung verpflichtet. Erdogan hat aber mehrmals deutlich gemacht, dass er sich nicht an das EGMR-Urteil gebunden fühlt.

Ärger über Wahlergebnis: Trump startet neuen Versuch am Supreme Court

WASHINGTON: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat sich in seinem Ärger über den Ausgang der Wahl erneut an das Oberste Gericht gewandt. Trump habe eine Klage beim Supreme Court in Washington eingereicht, mit der er erreichen wolle, dass die Wahl im Bundesstaat Wisconsin wegen «mehrfacher Rechtsbrüche» für verfassungswidrig und ungültig erklärt werde, teilte sein Wahlkampfteam am Mittwoch (Ortszeit) mit. Trump wolle zudem erreichen, dass das Parlament in dem Bundesstaat alternative Wahlleute ernennt.

Die Abstimmungen der Wahlleute, die in den USA stellvertretend für das Volk den Präsidenten wählen, haben in den einzelnen Bundesstaaten bereits am 14. Dezember stattgefunden und den Demokraten Joe Biden als Sieger bestätigt. Am kommenden Mittwoch (6. Januar) steht die offizielle Verlesung der Ergebnisse im US-Kongress an. Trump erkennt Bidens Wahlsieg nicht an und stellt sich als Opfer systematischen Wahlbetrugs dar. Für seine weitreichenden Vorwürfe haben weder er noch seine Anwälte stichhaltige Beweise vorgelegt. Dutzende Klagen wurden von Gerichten - darunter vom Supreme Court - abgeschmettert.