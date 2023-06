Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.06.23 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet deutlich gesunken

BRASÍLIA: Seit dem Amtsantritt des neuen brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva ist die Abholzung im Amazonasgebiet deutlich gesunken. Die abgeholzte Fläche in der Region sei in den ersten fünf Monaten des Jahres um 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen, teilte das Umweltministerium des südamerikanischen Landes am Mittwoch mit. Im Cerrado, den Feuchtsavannen im Südosten Brasiliens, sei die Entwaldung hingegen um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Lula hatte an Neujahr seine nun dritte Amtszeit angetreten. In seinen früheren beiden Amtszeiten (2003 - 2010) galt der frühere Gewerkschaftsführer zwar auch nicht gerade als Umweltschützer. Nun hat er aber versprochen, den Umwelt- und Klimaschutz zu stärken. So ging die Polizei zuletzt mit einem Großeinsatz gegen illegale Goldsucher vor.

Am Mittwoch war auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im Amazonasgebiet unterwegs und warb um internationale Unterstützung im Kampf gegen Abholzung. «Wir haben bereits für den Amazonienfonds in der Vergangenheit Millionen eingezahlt. Diese Reise dient auch dazu, weitere Millionen dafür zur Verfügung zu stellen», sagte die Grünen-Politikerin auf ihrer Lateinamerika-Reise in der brasilianischen Großstadt Belém im Amazonasgebiet.

Der Amazonas-Regenwald gilt als CO2-Speicher und hat eine wichtige Funktion im internationalen Kampf gegen den Klimawandel. Während der Amtszeit des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro (2019 - 2022) nahmen Abholzungen und Brandrodungen stark zu. Der Ex-Militär sah die Region vor allem als ungenutztes wirtschaftliches Potenzial und ließ Farmern und Goldschürfern bei der Landnahme weitgehend freie Hand. Den Kontrollbehörden kürzte er Gelder oder entzog ihnen ihre Kompetenzen.

Nach Amokläufen: Serbien verlängert Frist für Abgabe illegaler Waffen

BELGRAD: Nach zwei Amokläufen mit 18 Toten im Vormonat hat Serbien die Frist für die Abgabe illegaler Waffen bis zum 30. Juni verlängert. Dies habe Innenminister Bratislav Gasic angeordnet, berichtete das staatliche Fernsehen RTS in der Nacht zum Donnerstag. Die ursprüngliche Frist für die straffreie und anonyme Abgabe von Waffen, die Bürger ohne entsprechende Erlaubnis besitzen, wäre am Donnerstag abgelaufen.

Bis zum Mittwoch 19.00 Uhr waren knapp 85.000 Waffen bei der Polizei abgegeben worden, sagte Ministerpräsidentin Ana Brnabic auf einer Pressekonferenz am Mittwochabend. Dabei handelte es sich um 62.801 Handfeuerwaffen und 22.119 Sprengkörper, fügte sie hinzu. Der Aufruf zur anonymen und straffreien Waffenabgabe war eine der Maßnahmen, die die serbische Regierung nach den Amokläufen ergriff.

Am 3. Mai hatte ein erst 13-jähriger Schüler in seiner Schule im Zentrum von Belgrad neun Mitschüler und einen Wachmann erschossen. Einen Tag später hatte ein junger Mann in einem Dorf bei Belgrad acht Menschen mit Schusswaffen getötet. Die beiden Amokläufe hingen nicht miteinander zusammen. Sie erschütterten die serbische Gesellschaft zutiefst.

Papst Franziskus hat Nacht im Krankenhaus gut überstanden

ROM: Papst Franziskus hat die erste Nacht im Krankenhaus nach seiner Operation am offenen Bauch gut überstanden. Das teilte der Heilige Stuhl am Donnerstagmorgen mit. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte sich am Mittwoch in der römischen Gemelli-Klinik unter Vollnarkose einer Operation unterzogen. Der Eingriff war wegen einer sogenannten Laparozele, eines Narbenbruchs im Bereich des Darms, nötig geworden.

Weitere Informationen zu seinem Gesundheitszustand würden am Vormittag erwartet, teilte der Heilige Stuhl weiter mit. Bereits nach der Operation hatte der behandelnde Chirurg Sergio Alfieri am Mittwochabend berichtet, dass der Eingriff erfolgreich gewesen sei und der Papst auch die Anästhesie gut vertragen habe. Der 86-jährige Pontifex müsse nun fünf bis sieben Tagen in der Klinik bleiben.

Waldbrand südlich Berlins wieder ausgebreitet

JÜTERBOG: Ein Waldbrand südlich von Berlin hat sich wieder ausgebreitet. Derzeit seien 656 Hektar bei bei Jüterbog (Brandenburg) betroffen, teilte die Leiterin des Ordnungsamtes, Christiane Lindner-Klopsch, am Donnerstagmorgen mit.

Zuletzt wurde die Fläche mit insgesamt 326 Hektar angegeben. «Aktuell ist es ruhig», sagte Lindner-Klopsch weiter. Man müsse abwarten, wie sich der warme Tag auf den Waldbrand auswirkt.

Starker Wind hat den vor einer Woche ausgebrochenen Waldbrand rund 60 Kilometer südlich der deutschen Hauptstadt nach Angaben der Einsatzleitung am Mittwoch wieder angefacht. Mit einem Hubschrauber der Bundespolizei und einem Löschflugzeug wurde die Brandbekämpfung am Nachmittag aus der Luft wieder aufgenommen. Die Einsatzleitung stockte die Zahl der Feuerwehrkräfte auf.

Der Brand auf dem mit Altmunition belasteten Gebiet war am Mittwochabend vergangener Woche ausgebrochen. Die Feuerwehr kommt wegen der Explosionsgefahr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nicht direkt an die Brandherde heran. Ortschaften waren nicht in Gefahr.

Keine größeren Verletzungen bei Zugpassagieren nach Brand in Tunnel

FRITZENS: Die nach einem Tunnelbrand in Österreich geretteten Nachtzugpassagiere haben die Nacht in Innsbruck verbracht. Die Behörden meldeten bei den Geretteten bis Donnerstagmorgen keine größeren Verletzungen. Der Zug war Richtung Hamburg und Amsterdam unterwegs, als das Unglück gegen 21 Uhr passierte. 33 Passagiere waren mit leichten Verletzungen oder Verdacht auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden, die anderen in Unterkünfte. Insgesamt waren 151 Menschen aus dem Zug gerettet worden.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Menschen mit sogenannten Fluchthauben aus dem Zug in Sicherheit gebracht. Dabei handelt es sich um eine Haube mit Sichtfenster und Filter, der verhindern soll, dass giftige Gase eingeatmet werden. Die Rettungskräfte hätten sich von den Noteinstiegen in den Tunnel aus von beiden Seiten zur Mitte des Zuges vorgearbeitet, um die teils eingesperrten Passagiere zu retten, berichtete Feuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter dem Sender ORF Tirol.

Die Ermittlungen über den genauen Unglückshergang dauerten an. In dem gut 15 Kilometer langen Bahntunnel Terfens fiel aus zunächst ungeklärter Ursache eine Oberleitung auf Autos, die auf dem Zug transportiert wurden. Die Autos hätten Feuer gefangen. Der Zug befand sich zu dem Zeitpunkt etwa auf der Höhe von Fritzens rund 20 Kilometer östlich von Innsbruck. Über die Schadenshöhe gab es am Donnerstag noch keine Schätzungen. Die Rettungsaktion war nach Angaben der Feuerwehr gegen 23.00 Uhr abgeschlossen.

Faeser dringt auf Kompromiss bei Asylreform

BERLIN/LUXEMBURG: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vor einer Schwächung des Schengen-Raums gewarnt, sollte das EU-Treffen zu einer Reform des europäischen Asylsystems an diesem Donnerstag scheitern. «Ich befürchte, wenn wir kein gemeinsames Asylsystem bekommen, dann fallen wir in die Nationalstaatlichkeit zurück», sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im ARD-«Morgenmagazin». Wahrscheinlich sei dann Schengen mit offenen Grenzen nicht mehr möglich. Für Deutschland stelle eine Einigung in der Asylfrage deshalb einen guten Kompromiss dar.

Bei dem Innenministertreffen in Luxemburg soll an diesem Donnerstag ein neuer Versuch unternommen werden, eine große Reform des europäischen Asylsystems auf den Weg zu bringen. Auf dem Tisch liegen Entwürfe für Gesetzestexte, die die derzeitige schwedische EU-Ratspräsidentschaft auf Basis von Vorschlägen der EU-Kommission erarbeitet hat. Sie sehen insbesondere einen rigideren Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive vor. Es geht unter anderem darum, ob es Vorprüfungen von Asylanträgen schon an den EU-Außengrenzen geben soll. Die Bundesregierung will durchsetzen, dass Minderjährige unter 18 und Familien mit Kindern von diesen Verfahren ausgenommen werden.

Auf die Frage, ob sie einem Kompromiss auch zustimmen werde, wenn Kinder nicht aus den Vorprüfungen rausgenommen würden, sagte Faeser: «Ich kann das jetzt noch nicht sehen. Ich werde bis zum Schluss für unsere Position kämpfen.» Die Bundesregierung kämpfe dafür, dass Kinder aus den Grenzverfahren ausgenommen würden. «Deutschland kann ja auch nach heute weiter kämpfen dafür.» Nach dem Innenministertreffen gehe es in den Trilog mit dem Europäischen Parlament. Sie habe «gute Hoffnung», dass sich das Parlament für Kinderrechte einsetzen werde.

Scholz: Italien mit Flüchtlingen nicht alleine lassen

ROM/BERLIN: Vor seinem Besuch in Rom hat Bundeskanzler Olaf Scholz Italien Solidarität bei der Aufnahme von Flüchtlingen zugesichert. Italien, Griechenland und andere am Mittelmeer liegenden EU-Staaten stünden vor einer großen Herausforderung, weil die Zahl der dort ankommenden Flüchtlinge steige, sagte der SPD-Politiker der italienischen Zeitung «Corriere della Sera». «Und damit dürfen wir Italien und die anderen nicht allein lassen, sondern verfolgen einen Ansatz von Solidarität und Verantwortung.»

Scholz warb gleichzeitig für eine Einigung auf eine grundlegende Reform des europäischen Asylsystems. «Wir brauchen eine solidarische Verteilung von Verantwortung und Zuständigkeit zwischen den EU-Staaten sowie die Einhaltung der Standards für Schutzsuchende in den Asylverfahren und bei der Integration in den EU-Staaten.»

Scholz bricht am Donnerstagmorgen nach Rom auf, um dort die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu treffen. Es ist der erste Besuch des Kanzlers in der italienischen Hauptstadt, seitdem die Vorsitzende der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia im Oktober die Regierung übernommen hat. Die europäische Asylpolitik dürfte bei dem Gespräch der beiden Thema sein.

Parallel zu der Kanzler-Reise versuchen in Luxemburg die Innenminister der Europäischen Union, eine große Reform des europäischen Asylsystems auf den Weg zu bringen. Dabei geht es um einen deutlich rigideren Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive und eine Pflicht zur Unterstützung der besonders stark belasteten Mitgliedsstaaten an den EU-Außengrenzen, zu denen auch Italien gehört.

Mehrheit glaubt nicht, dass KI sie im Job voll ersetzen kann

STUTTGART: Wie wirkt sich KI in der Zukunft auf unsere Arbeit aus? Eine Umfrage zeigt, dass viele Deutsche glauben, nicht vollständig ersetzt werden zu können. Aber: Knapp ein Viertel sieht das anders.

Mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der Deutschen glauben laut einer Umfrage der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY), Künstliche Intelligenz werde sie niemals vollständig in ihren Jobs ersetzen können. Jedoch stimmte auch knapp jeder vierte Befragte der Aussage zu, sich Sorgen darüber zu machen, dass Maschinen beziehungsweise Technologie ihn ersetzen werden. 43 Prozent der Befragten glaubten, KI werde ihren Job leichter machen. Für die Studie wurden im April im Auftrag von EY 1000 Menschen in Deutschland befragt.

Die Fülle von Anwendungsmöglichkeiten für Künstliche Intelligenz habe das Potenzial, die Arbeitswelt zu revolutionieren, sagte EY-Technologieexperte Olaf Riedel laut Mitteilung. Es böten sich zahlreiche Chancen für Unternehmen, Beschäftigte und Kunden. «Aber es ist auch klar, dass sich Arbeitsprofile verändern werden: Neue Jobs entstehen, andere werden überflüssig», sagte Riedel. Daher sei es wichtig, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen und frühzeitig Maßnahmen zur Weiterbildung und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ergreifen.

Mehr Schweinswale im Golf von Kalifornien gesichtet

MEXIKO-STADT: Eine Forschungsmission hat im Golf von Kalifornien mehr Schweinswale beobachtet als vor zwei Jahren. Der Bestand der kleinen, vom Aussterben bedrohten Walart sei auf mindestens 10 bis 13 Exemplare gestiegen, darunter ein bis zwei Jungtiere, teilte das mexikanische Umweltministerium am Mittwoch (Ortszeit) mit. 2021 waren demnach nur noch acht der sogenannten Vaquitas in ihrem Schutzgebiet im Nordwesten von Mexiko gezählt worden.

Wissenschaftler aus Mexiko, den USA und Kanada sowie der Umweltschutzorganisation Sea Shepherd hatten vom 10. bis 27. Mai die Zahl der verbliebenen Tiere mit Beobachtungsschiffen ermittelt. Es wurden dabei leistungsstarke Ferngläsern, Drohnen und verankerte Detektoren zum Aufspüren akustischer Signale eingesetzt. Der Kalifornische Schweinswal (Phocoena sinus) wird nur selten gesichtet.

Die Experten gehen davon aus, dass es mehr Schweinswale geben könnte. Das untersuchte Gebiet entspreche nur einen kleinen Teil des historischen Verbreitungsgebiets der Tiere, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums weiter. Insgesamt seien 61 akustische Signale geortet und 16 Sichtungen vorgenommen worden. Eine Mutter und ihr Nachwuchs seien dreimal an aufeinanderfolgenden Tagen fotografiert worden.

Die Vaquita ist mit einer Länge von nur etwa 150 Zentimetern und einem Gewicht von maximal 40 Kilogramm eine der kleinsten Walarten und kommt nur im Golf von Kalifornien vor. Fischer machen dort illegal Jagd auf die Totoaba, eine ebenfalls bedrohte Fischart, deren Schwimmblase auf dem Schwarzmarkt in China als angebliches Aphrodisiakum und Heilmittel extrem hohe Preise erzielt. Dabei geraten auch die Schweinswale unbeabsichtigt in die Netze. Mexikos Regierung war zuletzt vom Sekretariat des Weltartenschutz-Übereinkommens Cites aufgefordert worden, einen Plan für den Schutz des Schweinswals vorzulegen, um internationale Handelssanktionen zu vermeiden.