Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Acea: Erneut weniger Pkw-Neuzulassungen

BRÜSSEL: Autohersteller haben in der Europäischen Union (EU) auch im Mai deutlich weniger Fahrzeuge abgesetzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Neuzulassungen sank um 11,2 Prozent auf 791.546 Stück, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Damit seien die Pkw-Neuzulassungen den zehnten Monat in Folge gefallen. Allerdings fiel das Minus nicht ganz so groß aus, wie im Vormonat mit 20,6 Prozent. Die Hersteller kämpfen seit geraumer Zeit mit Lieferengpässen, etwa bei Halbleitern.

Alle wichtigen Länder verzeichneten prozentual zweistellige Rückgänge. Dabei traf es Italien mit einem Minus von gut 15 Prozent am stärksten, gefolgt von Spanien mit minus 10,9 Prozent und Deutschland mit minus 10,2 Prozent. Die deutschen Hersteller-Konzerne Volkswagen und BMW verzeichneten zweistellige Rückgänge. Bei Mercedes sank der Absatz um sechs Prozent.

In den ersten fünf Monaten fielen die Pkw-Neuzulassungen in der EU um knapp 14 Prozent. Auch hier stand Italien an der Spitze der Verliererliste. Deutschland hielt sich mit einem Minus von 9,3 Prozent vergleichsweise wacker.

Steinmeier: Deutschland will Beziehungen zu Indo-Pazifik ausbauen

BOGOR/JAKARTA: Deutschland will nach den Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Zusammenarbeit mit der Region des Indo-Pazifik ausbauen. Deutschland und Europa seien bereit, «sich weiter und noch stärker zu engagieren», sagte Steinmeier am Donnerstag bei einem Besuch in Indonesien nach einem Treffen mit Präsident Joko Widodo in Bogor nahe der Hauptstadt Jakarta. «Wir rücken mit jenen Ländern näher zusammen, mit denen wir Werte und Interessen teilen.»

Steinmeier nannte Indonesien einen «Schlüsselpartner in der Region» und hob dessen Vorsitz im G20-Club der führenden Industrie- und Schwellenländer hervor. Der Bundespräsident ging nicht direkt auf die umstrittene Frage ein, ob auch Russland am G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali im November teilnehmen solle oder nicht. Er betonte jedoch, im Moment seien keine normalen Zeiten. «Klar ist, es kann in dieser Zeit keinen Normalbetrieb geben.»

Indonesien hat mehr als 270 Millionen Einwohner. Es ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Steinmeier hält sich dort bis Freitag zu einem Staatsbesuch auf.

Ex-Berater von damaligem US-Vizepräsidenten Pence bei U-Ausschuss

WASHINGTON: Die Kampagne des damaligen US-Präsidenten Donald Trump gegen seine Vize Mike Pence steht im Zentrum der nächsten öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Attacke. Bei der Sitzung des Gremiums an diesem Donnerstag (19.00 Uhr MEZ) werden zwei frühere Berater von Pence als Zeugen erwartet, wie der Ausschuss am Mittwoch ankündigte.

Die Vize-Ausschussvorsitzende Liz Cheney sagte vorab, das Gremium werde untersuchen, wie Trump am 6. Januar 2021 und in den Tagen davor Druck auf Pence gemacht habe, die Zertifizierung des Wahlsieges von Trumps Nachfolger Joe Biden zu stoppen. «Präsident Trump hatte keine faktische Grundlage für sein Handeln, und man hatte ihm gesagt, es sei illegal.» Trotzdem habe Trump einen Komplott geschmiedet, den Wahlausgang zu kippen.

Anhänger des damaligen republikanischen Präsidenten Trump hatten am 6. Januar 2021 den Parlamentssitz in Washington erstürmt. Dort war der US-Kongress zusammengekommen, um Bidens Wahlsieg formal zu bestätigen. Die gewalttätige Menge wollte das verhindern. Pence leitete damals in seiner Rolle als Vizepräsident die Kongresssitzung.

Trump hatte seinen Vize zuvor unverhohlen öffentlich aufgerufen, das Prozedere zu blockieren. Kurz vor der Attacke hatte Trump seine Anhänger bei einer Kundgebung damit aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg gestohlen worden sei. Dabei hetzte er seine Unterstützer auch explizit gegen Pence auf. Diese suchten damals im Gebäude nach dem Vizepräsidenten, den sie als Verräter beschimpften und zu hängen drohten, weil er Bidens Bestätigung nicht verhinderte. Der Ausschuss arbeitet den beispiellosen Gewaltausbruch von damals auf.

Nationale Special Olympics: Erfahrungen sammeln für 2023

BERLIN: Die nationalen Special Olympics werden für Aktive und Funktionäre zur Generalprobe für das internationale Großereignis im kommenden Jahr. Von Sonntag bis zum 24. Juni werden knapp 4000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung in 20 Sportarten in Berlin versuchen, die Qualifikation für die Special Olympics World Games im kommenden Jahr an gleicher Stelle zu schaffen. Die Eröffnungsfeier ist am Sonntag im Stadion An der Alten Försterei (19.30 Uhr).

Während es für die Sportlerinnen und Sportler um Gold, Silber und Bronze geht, hat der Bundesgeschäftsführer der Special Olympics Deutschland, Sven Albrecht, noch weitere Punkte im Hinterkopf: «Für uns ist es ganz wichtig, dass wir mit Blick auf 2023 Erfahrungen sammeln können mit den Kampfrichtern und Volunteers. Für die deutschen Athleten ist 2022 das Highlight, um sich für 2023 zu qualifizieren. Wenn dann die gesamte Welt nach Berlin kommt, gilt es, bestmöglich dabei zu sein.»

Albrecht hofft deshalb auch, dass möglichst viele Zuschauer bei den nationalen Wettbewerben vor Ort sind. «Die Berlinerinnen und Berliner sowie alle Deutschen wissen noch gar nicht, was für eine große Veranstaltung im Jahr 2023 auf uns alle zukommt», sagte Albrecht. Über 7000 Aktive aus 190 Ländern sowie rund 20.000 Volunteers werden bei den vom 17. bis 25. Juni 2023 stattfindenden Special Olympics World Games in Berlin erwartet.

Australiens neue Regierung verschärft die Klimaziele bis 2030

CANBERRA: Die neue australische Labor-Regierung unter Premier Anthony Albanese hat die Klimaziele des Landes deutlich verschärft. Bis 2030 soll der Ausstoß von CO2 nun um 43 Prozent im Vergleich zu 2005 sinken. Albanese teilte am Donnerstag mit, Australien habe den Vereinten Nationen einen entsprechenden überarbeiteten Klimaschutzplan übermittelt. Die konservative Vorgängerregierung von Scott Morrison hatte lediglich ein Minus von 26 bis 28 Prozent bis 2030 geplant und hatte es im vergangenen Jahr noch abgelehnt, sich zu schärferen Reduktionszielen zu verpflichten.

Allerdings hatte Australien bereits im Oktober kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz erklärt, ambitioniertere Klimaziele anzupeilen und bis 2050 Klimaneutralität erreichen zu wollen. Morrison, ein erklärter Befürworter der Kohleindustrie, zögerte aber lange, dieses Ziel auszugeben - obwohl Australien ganz besonders unter dem Klimawandel leidet. Gleichzeitig ist Down Under einer der größten Kohleexporteure der Welt und hat eine der höchsten CO2-Emissionsraten pro Kopf.

Albanese hatte im Wahlkampf versprochen, die Klimakrise anzugehen und in erneuerbare Energien zu investieren. «Bei meinen Gesprächen mit internationalen Spitzenpolitikern in den vergangenen Wochen, haben sie alle die geänderte Position Australiens begrüßt», sagte Albanese. Der Labor-Chef hatte die Parlamentswahl im Mai klar gewonnen.