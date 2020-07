Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Vermutete Clankriminalität - vier Männer festgenommen

DÜSSELDORF: Bei einer Razzia gegen Clankriminalität sind im Nordwesten Deutschlands am Donnerstagmorgen mehrere Objekte durchsucht und vier Männer festgenommen worden. Auslöser für die Ermittlungen war den Behörden zufolge die Entführung und Erpressung eines niederländischen Autohändlers.

Bei der Razzia seien Wohnungen und Firmen in Wuppertal, Solingen, Essen, Bielefeld und Düsseldorf im deutschen Land Nordrhein-Westfalen durchsucht worden, teilten das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mit. Die vier Männer im Alter zwischen 24 und 57 Jahren nahmen Spezialeinheiten der Polizei fest. Gegen sie lagen den Angaben zufolge Haftbefehle wegen des Verdachts auf erpresserischen Menschenraub, gefährliche Körperverletzung und Betrug vor. Die Beschuldigten sollen einem türkisch-arabischstämmigen Familienclan angehören.

Der Autohändler aus den Niederlanden hatte den Angaben zufolge ein Auto von den Beschuldigten kaufen wollen. Statt wie geplant den Wagen in Empfang zu nehmen, sei er um seine Anzahlung geprellt und anschließend nach Solingen verschleppt worden, um weiteres Geld zu erpressen. Die Ermittlungen dauern den Angaben von LKA und Staatsanwaltschaft zufolge an.

Israel verstärkt Truppen an der Grenze zum Libanon

TEL AVIV: Die israelische Armee verstärkt ihre Truppen an der Grenze zum Libanon. Die Entscheidung sei nach einer Bewertung der Lage erfolgt, teilte die Armee am Donnerstagmorgen mit. Weitere Infanteristen sollten dem Nord-Kommando zugewiesen werden.

Israelischen Medienberichten zufolge handelte es sich dabei um eine Reaktion auf eine Mitteilung der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah, nach der bei einem mutmaßlichen Raketenangriff Israels in Syrien ein ranghohes Mitglied getötet worden. Bei einem Raketenangriff auf Einrichtungen südlich und westlich von Damaskus waren nach syrischen Angaben am späten Montagabend mindestens sieben Menschen verwundet worden.

Der Libanon befindet sich offiziell noch im Kriegszustand mit Israel. Die Hisbollah verfügt im Libanon unter anderem über einen politischen Flügel, der an der dortigen Regierung beteiligt ist. Ihr militärischer Arm wendet sich gegen den Nachbarn Israel und ist im syrischen Bürgerkrieg an der Seite der Regierungstruppen im Einsatz. Deutschland hatte im Frühjahr ein Betätigungsverbot gegen die Hisbollah verhängt.

DOSB-Chef Hörmann: Olympia-Absage wäre Höchststrafe für Sportler

FRANKFURT/MAIN: Eine endgültige Absage der Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie wäre laut DOSB-Präsident Alfons Hörmann für die Sportler «die Höchststrafe». Der Deutsche Olympische Sportbund gehe aber von der Umsetzung im Jahr 2021 aus, aber verantwortungsvolles Management bedeute auch, «dass man sich mit alternativen Szenarien beschäftigt», sagte Hörmann im Interview auf sportbuzzer.de.

Eine Entscheidung müsse laut Hörmann bis spätestens Ende des ersten Quartals 2021 fallen. Am Ende werde die Weltgemeinschaft die Entscheidung fällen. «Wenn beispielsweise zahlreiche Länder ihren Athletinnen und Athleten verbieten, zu den Spielen zu reisen, oder Japan Menschen aus verschiedenen Nationen die Einreise verbieten müsste, werden die Spiele nicht stattfinden können», sagte der DOSB-Chef.

Laut Hörmann gehe der Schaden durch die Pandemie «bis in den Milliardenbereich». Der Dominoeffekt werde wohl erst 2021 deutlicher erkennbar werden. «Von verschiedenen Seiten hören wir: Den Sommer und vielleicht den Herbst überstehen wir noch. Aber über den Winter kommen wir nicht mehr ohne Wettkampfbetrieb», sagte Hörmann.

Euro bei knapp 1,16 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag bei knapp 1,16 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1580 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1578 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte war der Euro mit rund 1,16 Dollar auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen. Fachleute nennen sowohl Gründe für einen stärkeren Euro als auch für einen schwächeren Dollar. Aufschwung hat der Euro etwa durch die Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs auf ein großes Finanzpaket erhalten. Der Dollar wird zusehends durch die angespannte Corona-Lage in den USA belastet.

Am Donnerstag stehen eher wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In den USA werden die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt veröffentlicht. Sie geben einen Hinweis, ob sich an der äußerst angespannten Lage etwas geändert hat. In Europa werden Zahlen zur Verbraucherstimmung aus Deutschland und dem Euroraum erwartet.

Biden nennt Trump ersten Rassisten im Präsidentenamt

WASHINGTON: Der wahrscheinliche Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat US-Präsident Donald Trump den ersten, ins höchste Staatsamt gewählten Rassisten genannt. «Wir hatten Rassisten, es gab sie. Sie haben versucht, sich zum Präsidenten wählen zu lassen. Er ist der erste, der es gemacht hat», sagte Biden in einem virtuellen Gespräch mit Mitarbeitern der Gewerkschaft Service Employees International Union am Mittwoch (Ortszeit) gemäß einem Videoausschnitt, den die Zeitung «New York Times» auf ihrer Homepage veröffentlichte. Am 3. November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt.

Zugleich warf Biden Trump vor, Rassismus in der Gesellschaft zu verbreiten und diese zu spalten. «Die Art, wie er mit Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft (...) umgeht, ist absolut widerwärtig», sagte Biden. «Kein amtierender Präsident zuvor hat das je getan. Kein republikanischer Präsident und kein demokratischer Präsident». Zuvor hatte eine aus Asien stammende Teilnehmerin gesagt, in ihrem Umfeld gebe es wachsende Spannungen wegen Trumps wiederholter Äußerungen, China sei Schuld am Corona-Virus.

«Ich habe mehr für schwarze Amerikaner getan als jeder andere, mit der wahrscheinlichen Ausnahme von Abraham Lincoln», entgegnete Trump Bidens Äußerungen, als er darauf angesprochen wurde, wie die Zeitung «USA Today» berichtet.