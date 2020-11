Neues aus dem Ausland am Dienstag

Herbststurm auf Kreta führt zu Überschwemmungen und Verkehrschaos

ATHEN/IRAKLION: Schwere Regenfälle haben in der Nacht zum Dienstag Überschwemmungen und ein Verkehrschaos auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta verursacht.

Betroffen war nach Berichten örtlicher Medien vor allem die beliebte Urlaubsregion im Osten von Iraklion. Dort verwandelten sich Bäche in reißende Ströme, und Geröll erreichte die Sandstrände. Auch Autos wurden von den Fluten mitgerissen, wie in Videos und auf Fotos örtlicher Medien zu sehen war. Meteorologen warnten, dass die schweren Regenfälle bis Mittwoch dauern werden.

«Der Standard»: Europas neuer alter Partner

WIEN: Über die Beziehung zwischen den USA und Europa nach dem Wahlsieg des Demokraten Joe Biden schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard» am Dienstag:

«Das ist ganz besonders für Europa von entscheidender Bedeutung. In den Vor-Trump-Zeiten pflegten die USA traditionell enge Beziehungen zu den Europäern. Auch wenn es seit der Jahrtausendwende zu schweren Konflikten mit George W. Bush infolge des Irakkriegs gekommen war, wenn bereits Barack Obama sich stärker Richtung Asien gewandt hatte und die Europäer zu mehr Eigenverantwortung (und höheren Militärausgaben) mahnte: Die transatlantische Achse war nie infrage gestellt, ebenso wenig Organisationen multilateraler Zusammenarbeit, von WHO über WTO bis zur Unesco.

Der Nochpräsident hat all das seit 2016 mit dem Holzhammer bearbeitet und versucht, die Europäer weiter zu spalten. Das alles muss nun repariert, auf eine neue, konstruktive Basis gestellt werden. Das ist nicht leicht. Aber der Kontrast der handelnden Personen macht es aus. Bidens Erfahrung zählt im außen- und sicherheitspolitischen Bereich, in der Weltwirtschaft doppelt. Er könnte sich für die transatlantischen Partner ziemlich bald als Glücksfall herausstellen - sowohl in der EU als auch in der Nato.»

Erneut Journalist getötet

SALAMANCA: Zum dritten Mal innerhalb von weniger als einem Monat ist in Mexiko ein Journalist getötet worden. Der Reporter Israel Vázquez wurde am Montag in der zentralmexikanischen Stadt Salamanca bei der Recherche für einen Bericht erschossen, wie das lokale Nachrichtenportal «El Salmantino», für das er arbeitete, mitteilte. Nach einem Bericht der Zeitung «El Sol de México» hatte der 31-jährige Vázquez vor der Polizei den Ort erreicht, wo eine zerstückelte Leiche gefunden worden war. Die dafür Verantwortlichen waren demnach noch vor Ort.

Mexiko, wo im Schnitt fast 100 Morde am Tag begangen werden, ist eines der gefährlichsten Länder der Welt für Medienschaffende. Seit dem Jahr 2000 wurden dort nach Angaben der Nationalen Menschenrechtskommission mehr als 160 Journalisten getötet. Nach Zahlen der Organisation Reporter ohne Grenzen wurden vergangenes Jahr zehn Journalisten und Medienschaffende in Mexiko im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet - zusammen mit dem Bürgerkriegsland Syrien die meisten weltweit.